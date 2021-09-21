Отношение к украинским властям в Одессе остается скептическим, тарифы и коронавирус - главные темы разговоров, рассказал главный редактор одесского интернет-издания Юрий Ткачев в интервью Украина.ру

- Юрий, в Одессе в воскресенье в российском консульстве спокойно прошло голосование на выборах в Госдуму. Почему, по-вашему, радикалы не устроили свой привычный перформанс?

Полет мусорки и удар в нос: в Одессе наказали девушку со свастикой на груди © Доктор Харли/Телеграм

- Что вообще сейчас одесситы говорят о политике — как воспринимают мэра Труханова, какое отношение к киевским властям?

— Конечно, отношение к властям продолжает оставаться скептическим. Оно, пожалуй, всегда такое было.

А сейчас те события, которые происходят, информация о том, что будут расти цены на отопление, газ и так далее, не способствуют изменению этого отношения.

- Что интересует одесситов помимо политики? О чем говорят на улицах, в магазинах, на Привозе?

— Две основные темы — это вечная тема тарифов и всего, что с ней связано, вторая тема — коронавирус, что будет дальше.

- Ждут ли одесситы ввода очередного локдауна, насколько это для них болезненная тема?

— У меня такое чувство, что народ уже начинает уставать обо всем этом думать. Я, проходя по магазинам, по улицам, вижу, что если полгода-год назад многие носили маски, то сейчас это скорее редкость. Юрий Ткачев: кто он © скриншот с видео "Dumskaya TV" / скриншот с видео "Dumskaya TV" / Перейти в фотобанк

На кассе в супермаркете требуют, чтобы была маска, и, только подходя к кассе, люди ее надевают. На мой взгляд, сейчас достаточно вяло соблюдают все коронавирусные ограничения.

Их и раньше не особо-то и соблюдали, а теперь встретить человека на улице в маске почти нереально. В магазинах пока носят, но и там уже очень много людей без масок.

- В СМИ много сообщений о трудностях Одесского припортового завода…

В смерти завода прошу винить... Что в соцсетях пишут об остановке Одесского припортового © РИА Новости, Сергей Поляков / Перейти в фотобанк

- Что может быть с ОПЗ в дальнейшем? Уже можно услышать разговоры о возможном банкротстве…

— Вопрос об этом стоит уже достаточно давно, однако в последнее время новости скорее положительные. Завод удалось запустить, наладить его нормальную работу.

Однако сейчас сложно говорить о том, что может быть в дальнейшем, нужно смотреть на развитие ситуации.