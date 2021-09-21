- Юрий, в Одессе в воскресенье в российском консульстве спокойно прошло голосование на выборах в Госдуму. Почему, по-вашему, радикалы не устроили свой привычный перформанс?
- Насколько я понимаю, просто никто не профинансировал подобную акцию. Тем людям, которые обычно выделяют деньги на такое, в данный момент не до того, поэтому ничего и не было.
- Что вообще сейчас одесситы говорят о политике — как воспринимают мэра Труханова, какое отношение к киевским властям?
— Конечно, отношение к властям продолжает оставаться скептическим. Оно, пожалуй, всегда такое было.
А сейчас те события, которые происходят, информация о том, что будут расти цены на отопление, газ и так далее, не способствуют изменению этого отношения.
- Что интересует одесситов помимо политики? О чем говорят на улицах, в магазинах, на Привозе?
— Две основные темы — это вечная тема тарифов и всего, что с ней связано, вторая тема — коронавирус, что будет дальше.
- Ждут ли одесситы ввода очередного локдауна, насколько это для них болезненная тема?
— У меня такое чувство, что народ уже начинает уставать обо всем этом думать. Я, проходя по магазинам, по улицам, вижу, что если полгода-год назад многие носили маски, то сейчас это скорее редкость.
На кассе в супермаркете требуют, чтобы была маска, и, только подходя к кассе, люди ее надевают. На мой взгляд, сейчас достаточно вяло соблюдают все коронавирусные ограничения.
Их и раньше не особо-то и соблюдали, а теперь встретить человека на улице в маске почти нереально. В магазинах пока носят, но и там уже очень много людей без масок.
- В СМИ много сообщений о трудностях Одесского припортового завода…
- Да, Припортовый завод встал из-за высоких цен на газ, хотя это в какой-то мере странно, так как они работают по давальческим схемам (когда предприятие получает от заказчика сырье и деньги на его обработку, отдавая выработанную продукцию заказчику).
- Что может быть с ОПЗ в дальнейшем? Уже можно услышать разговоры о возможном банкротстве…
— Вопрос об этом стоит уже достаточно давно, однако в последнее время новости скорее положительные. Завод удалось запустить, наладить его нормальную работу.
Однако сейчас сложно говорить о том, что может быть в дальнейшем, нужно смотреть на развитие ситуации.