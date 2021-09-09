Дмитрий Разумков хочет сделать так, чтобы его отставка максимально позитивно позиционировала его как альтернативную Владимиру Зеленскому фигуру без авторитаризма и без прочих благоглупостей, но вряд ли у него это удастся, считает директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Украина.ру

Ранее известный украинский политолог Вадим Карасев выразил мнение, что спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова снимут с должности, поскольку он действует вразрез с президентской партией «Слуга народа», а его место, вероятнее всего, займет глава партии Александр Корниенко, а не первый зампред Рады Руслан Стефанчук.

- Андрей Владимирович, а как, на ваш взгляд, будет развиваться ситуация?

— Есть два сценария. Вялотекущий — не обострять ситуацию или решать ситуацию радикально. Но в любом случае так или иначе разная кривая рано или поздно приведет к обострению конфликта. Это просто вопрос времени. Просто в одном случае это отложенный конфликт, а в другом — конфликт немедленный.

В данный момент голосов за отставку Разумкова еще нет, и не факт, что под Корниенко соберут голоса. Корниенко тоже приемлемая фигура для Офиса президента, но Стефанчук с точки зрения юриспруденции выглядит более подготовленным. Все-таки у него профильное образование юриста, а не психолога и не бизнес-коуча.

Другое дело, что это произойдет где-то в конце октября. Судя по тому, как события набирают оборот, многие считают, что вокруг Разумкова, Гройсмана или Кличко будет набираться новая оппозиция. Так это или нет — это из разряда гипотез, но то, что Разумков позиционирует себя как оппозиционер линии Банковой, — это на поверхности, и это означает, что конфликт неизбежен. Просто есть два сценария.

- Есть мнение, что Разумков сейчас всячески будет пытаться спровоцировать свою отставку, а Зеленский намеренно этого делать не будет. Кто кого переиграет в этой дуэли?

— Да, обиженных у нас любят, и Разумков прекрасно понимает, что спикерам в политической истории Украины редко удавалось стать президентами. Только Кравчук с поста спикера Верховного Совета СССР перепрыгнул в кресло президента. Для всех остальных спикерское кресло было высшей точкой политической карьеры, дальше только падение.

Поэтому Разумков хочет сделать так, чтобы его отставка максимально позитивно позиционировала его как альтернативную Зеленскому фигуру без авторитаризма и без прочих благоглупостей. Получится ли это? Не думаю. На Банковой люди неглупые и прекрасно понимают, что Разумкову такого козыря давать нельзя, и торопиться с отставкой не будут.

- Разумков заявил, что не видит проблем с созданием временной следственной комиссии (ВСК) парламента для расследования исключительно срыва операции по задержанию «вагнеровцев», которую готовили украинские спецслужбы. Эта история вообще повлияет как-то на украинскую политику?

— Я думаю, что она не повлияет. По большому счету фильм CNN не добавил ничего нового по сравнению с тем, что было опубликовано больше года назад Александром Коцем в его расследовании для «Комсомольской правды». Если Bellingcat в том же ключе выступит, будет много шума из ничего. Но то, что Разумков фактически выступил в унисон с той же Ириной Геращенко, которая потребовала создания ВКС, это очень показательно с точки зрения того, что Разумков нацелился на оппозицию Зеленскому. Результат работы этой комиссии может быть ничтожен, но сама по себе постановка вопроса в унисон с оппозицией показательна.

- Если все-таки Разумков станет президентом, как изменится ситуация внутри страны, по Донбассу и в российско-украинских отношениях?

— Когда Зеленский шел в президенты, он говорил о вполне здравых и разумных вещах. Но в украинской политике, даже если ангела с крылышками посадить в кресло президента, на следующий день у него вырастут рога и хвост. Разумков очень гибкий и чувствующий конъюнктуру человек. Поэтому прогнозировать, как он будет вести себя как президент, я не берусь. Он умеет чувствовать конъюнктуру и чувствовать момент, и взгляды оппозиционера Разумкова могут отличаться от взглядов президента Разумкова.

- Алексей Арестович в последнее время сделал много резонансных заявлений, его критиковал в том числе и Разумков. Может ли он претендовать на какой-то крупный пост?

— Нет. Арестович — это скорее шоумен и тролль. У него другие задачи. Это боец информационного фронта, и электоральных перспектив у него я не вижу. Как правило, люди из медиасреды не проявляют себя на должностях, требующих организационных талантов. Посмотрите на министра культуры Ткаченко. Поэтому Арестович будет востребован именно в том качестве, в котором он используется сейчас.

- Сейчас вовсю ходят слухи о локдауне. Это связано с объективным ухудшением эпидемиологической ситуации или власти готовятся к акциям протеста?

— И то, и другое. Объективно ситуация ухудшается, растет число заболевших, но локдаун ожидают в ноябре, когда традиционно наступает пик протестной активности.