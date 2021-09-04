Зеленский и дальше будет блокировать выполнение Минских соглашений и делать ставку на наращивание военной силы у линии соприкосновения с Республиками, считает глава ДНР Денис Пушилин

- Денис Владимирович, на следующей неделе исполнится 7 лет Минску-1. Почему американская сторона в итоговых документах после встречи Байдена с Зеленским ни разу не упомянула Минские соглашения (упомянули только нормандский формат)? Что это означает? Вашингтон что, не заинтересован в установлении мира в Донбассе, который возможен только после их реализации? Почему у Вашингтона в войне в Донбассе виновата Россия, при этом о вине Украины не сказано было ни одного слова?

— Антироссийская Украина Вашингтону для того и нужна, чтобы всегда использовать ее в своих геополитических играх. Понятно, что обсуждать США могут только нормандский формат, а не минский, где участниками переговоров являются Республики. Это как раз прогнозируемо. А вот что действительно интересно: США даже не намекнули на стремление присоединиться к нормандской площадке, хотя украинская сторона не раз публично изъявляла желание подключить американцев к переговорному процессу по урегулированию конфликта в Донбассе.

Несмотря на это, Зеленский зачем-то передал Байдену список из 450 заключенных, которые якобы находятся в ДНР, ЛНР и России. Блокируя обмен удерживаемыми лицами на минской площадке, где действительно мог бы быть прогресс по этому вопросу, Зеленский в своей манере совершил публичный жест, который в очередной раз ни к чему не приведет, так как, повторюсь, США не вовлечены в переговорный процесс.

Помощь Украине до 60 миллионов долларов из средств Министерства обороны США — это точно не про мир в Донбассе.

Можно констатировать, что Зеленский и дальше будет блокировать выполнение Минских соглашений и делать ставку на наращивание военной силы у линии соприкосновения с Республиками.

- Можно ли говорить, что Украина согласилась с установлением внешнего управления США, исходя из того, что, например, американцы будут контролировать судебную систему?

— Складывается впечатление, что официальный Киев не просто соглашается с внешним управлением США, он стремится к этой зависимости, он ее жаждет. Из того, что встреча Байдена и Зеленского переносилась несколько раз, как встречали Зеленского, вытекает, насколько пренебрежительно встречное отношение.

Американцы давно контролируют основные процессы на Украине, включая так называемые реформы в сферах ЖКХ, здравоохранения, образования, в правоохранительных органах. Теперь дошла очередь до судебной власти. Хотя не только о ней. Зеленский, слетав в Вашингтон, распространил добровольную кабалу и на другие области.

Заявление о трех миллиардах долларов для поддержки неких «будущих операций в определенных отраслях» касается агробизнеса, инфраструктуры, климата и энергетики. А значит, тот, кто платит, получает доступ к рынку земли, всем видам генерации энергии, железнодорожному транспорту, портовой инфраструктуре. Это неоспоримое доказательство перехода Украины в статус американской колонии.