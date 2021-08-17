Обращение Виктора Януковича к соотечественникам больше похоже на некролог украинскому государству, нежели на то, чем можно гордиться, считает политтехнолог Марат Баширов

Марат Баширов: кто он © РИА Новости, Алексей Куденко Украина.ру

Ранее четвертый президент Украины Виктор Янукович, который был вынужден покинуть страну после государственного переворота 2014 года, выступил с обращением к соотечественникам по случаю 30-летней годовщины независимости страны.

По его мнению, главной ошибкой в тридцатилетней истории Украины было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней.

Янукович также отметил, что нормальные партнерские отношения Украины с Россией рассматривали на Западе, главным образом в США, как угрозу возвращения РФ в мировую политику в роли, которую играл в свое время СССР, а нарастание внутриполитической напряженности в Украине и перерастание ее в открытый конфликт между оппозицией и действующей властью было лишь вопросом времени.

Экс-глава государства считает, что накануне 30-летия своей независимости Украина оказалась полностью зависимой от состояния американо-российских отношений, при этом мысленно желая их дальнейшего ухудшения, что в принципе не отвечает интересам ни американского, ни российского народов.

Он добавил, что для вывода страны из кризиса требуется проголосовать на выборах за тех, кто умеет управлять государством, кто знает, что такое законы экономики, кто ценит право человека разговаривать на родном языке, ходить в церковь, которую считает своей духовной обителью, кто живет любовью к ближнему, а не ненавистью, и так обязательно произойдет в ближайшей исторической перспективе.

Марат Баширов, отвечая на вопрос, удалось ли Януковичу сделать правильные выводы из 30-летия независимой Украины, заявил следующее:

- Выводы он сделал. Но он был не до конца честен в части тех событий, которые происходили в то время, когда он был президентом. И к этому обращению люди будут испытывать двоякое чувство.

С одной стороны, это вроде бы на самом деле дата, и Янукович действительно был законным президентом, в отличие от господина Порошенко, который пришел к власти в результате переворота. Но с другой стороны, Янукович сам проводил политику «ни нашим, ни вашим», да еще и поддерживал националистов. Он тоже многое сделал для того, чтобы Украина стала такой, какая она есть.

Так что обращение Януковича больше похоже на некролог этому государству, нежели на то, чем можно гордиться. После распада СССР образовалась не только Украина, но и другие государства. Они вполне состоялись, они сохранили независимость, у них нет внешнего управления. У Украины были такие же шансы. Просто ей это не удалось.