Если Зеленскому поставлена (не важно кем: олигархами или империалистами) задача собрать расплавленную субстанцию в некую форму, то и с праворадикалами ему придется совершать некие остужающие манипуляции: нацистские банды должны быть полностью управляемы и подконтрольны. Никакой самодеятельности, считает украинский журналист Антон Розенвайн

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Антон, некоторые эксперты утверждают, что Зеленский после отставки Авакова собирается провести на Украине денацификацию. По их мнению, это означает, что он запретит или постарается взять под контроль все украинские националистические организации типа Нацкорпуса, С14, Правого сектора и другие, которые откровенно придерживаются нацистских взглядов. Согласны ли вы с этим утверждением? И, если не согласны, чем объясните активность правоохранителей, которые провели обыски и аресты представителей Нацкорпуса в Харькове, например?

— Когда на полях исчезает капуста, уменьшается популяция зайцев. Когда становится мало зайцев, то и волки с койотами тоже мрут. Мы слишком политизируем проблему нацистских банд в Украине. Они возможно побыли немного такими после майдана, но недолго. Идейные остались под Иловайском, а Сашко Билый так и до Иловайска не дожил. Это бандиты.

Точно такие же, как в 90-х. Армия хаоса. И если Зеленскому поставлена (не важно кем: олигархами, империалистами) задача собрать расплавленную субстанцию в некую форму, то и с нацистами ему придется совершать некие остужающие манипуляции. Даже Порошенко ведь проводил определенную денацификацию, например прессуя батальон "Торнадо". Но ему нужна была пластичная масса в обществе, и он держал его очень горячим.

Но социальный реактор нет-нет, да охлаждал. А уж до какой температуры будет снижать градус Зеленский — сложный вопрос. С одной стороны, ему нужен ультраправый мускул для реализации земельной реформы (подавления потенциальных протестов обезземеливаемых крестьян), но в то же время, нацистские банды должны быть полностью управляемы и подконтрольны. Никакой самодеятельности. Слишком уж велики риски тотальной хаотизации.

- По вашему мнению, украинские праворадикальные формирования — это самостоятельные игроки, которые представляют серьезную уличную силу, и которые действуют автономно от украинских силовых структур, или, на самом деле, их сила только в том, что за ними стоит какой-либо «серьезный дядя» типа того же Авакова или высоких чинов из СБУ и МВД, без которых они ничто, и которых (праворадикалов) очень легко разогнать?

— Это сообщающиеся сосуды. Полицейские агенты инфильтрируются в банды, вербуют агентуру. Бандиты продвигают своих людей (как купленных, так и делегированных в 2014 г.) в МВД. Над всем этим политическая крыша. Точно также было и в 90-х, только банды не были носителями идеологических паттернов. Точнее не позиционирования себя в этом качестве. Что, в общем-то, мало что меняет. Единство и борьба противоположностей в треугольнике бандиты-менты-политики остается прежней.

- Как вы считаете, если в Украине будет проведена зачистка руководителей и среднего звена националистических группировок, останутся ли ячейки, группы идеологически "упоротых" наци и что они будут делать в ответ на действия власти?

— Останутся. Но уйдут на уровень мелкого криминала: базар, контрабас, контрафактное производство гаражного масштаба, и т.п. И да, в отдельных регионах их будет больше, в иных может совсем не быть.

- Что такое, по-вашему, денацификация? Как вы считаете, что нужно сделать, чтобы очистить Украину от неонацистов и правых радикалов, которые навязывают свою идеологию некоторым представителям власти, части гражданского общества и хозяйничают в стране (например, оказывают воздействие на суды, проводят силовые акции против оппозиционных пророссийских или условно пророссийских политиков)?

— Прежде всего, необходимо предложить привлекательную идеологическую альтернативу. Увы, покамест все, что предлагают на условно пророссийском фланге — это какой-то позавчерашний день.

Все эти фантазии на тему "глубинного народа", лояльно по своей природе, смотрящего на всякого начальника, как на наместника Бога, молящегося на вертикаль, священную пирамиду неравенства, как на священный закон бытия. Но такого народа нет и не будет.

На него ставили монархисты с белогвардейцами в 18м году. К нему апеллировали немцы в 1941м, Но его нет, и не может быть. Такого народа со времен феодализма не бывает. Пророссийские силы должны быть современными, а не соревноваться в консерватизме с "Азовом" и "Правым Сектором".

- Есть ли в украинском обществе запрос на денацификацию? Готово ли общество адекватно отнестись к действиям властей, если они все же начнут не показушную, а реальную борьбу с неонацистами?

— Я бы иначе вопрос ставил: готово ли общество к денацификации? Запрос не возникает сам по себе. Для его возникновения нужна система, способная сформировать этот запрос. СМИ те же. До тех пор пока украинскому национализму на уровне СМИ будет противостоять такой же национализм только русский — этот запрос едва ли будет.

Но если власть предложит некую новую либеральную парадигму, то он может возникнуть. Правда, власти страшно это начинать. Она не уверена в своих силах. И если лояльных силовиков ей собрать удалось, то в СМИ дела обстоят из рук вон. Увы. Поэтому, ИМХО, вместо денацификации, националистов скорее подстригут и упорядочат. Сократят их роль, заставят работать на новую повестку, что, с учетом их продажности, дело нехитрое.