Если руководство Украины действительно хочет развития страны, необходимо наложить табу на все переименования и снос памятников, потому что все это используется для того, чтобы поссорить людей, считает независимый украинский журналист Руслан Коцаба

Руслан Коцаба: кто он © Facebook, Руслан Коцаба Украина.ру.

Во Львове окончательно уничтожили мемориал на Холме Славы — памятник погибшим солдатам Великой Отечественной войны. Его вандализация сразу началась по итогам Евромайдана. Тридцатиметровую стелу, которая венчала мемориальный комплекс, торжественно повалили еще несколько лет назад, а затем разрушали памятник по частям — при поддержке местных чиновников, которые приняли решение об уничтожении «оккупационного монумента». Хотя он формально не подпадал под действие закона о декоммунизации.

Руслан Коцаба, отвечая на вопрос, что он, как житель Западной Украины, думает по этому поводу, заявил следующее:

- Для меня этот памятник не просто бронза или бетон. После армии я учился во Львове, окончил там институт, потом аспирантуру. Этот памятник стоял уже, наверное, лет 50, ни в каком аварийном состоянии он не был. Просто власть уже не знает, на чем пропиариться перед ультранационалистическим электоратом, и поэтому устраивает такие провокации. Мне кажется, что это низко — воевать с бездушным бетоном. Как говорят в России, это просто «днище».

Во Львове любят говорить про унитарное независимое государство и про необходимость вернуть Донбасс. Но какой пример мы подаем нашим братьям-украинцам на Донбассе, когда они видят, что творится у нас во Львове, якобы «демократическом Пьемонте»? Без единого документа или решения сессии они его снесли.

Абсурд ситуации в том, что в этом цивилизованном мире, куда мы вроде как стремимся, стоят памятники абсолютно разным деятелям, даже если они друг друга убивали. Как часть истории пускай себе стоят. Вы постройте что-нибудь свое.

Я подозреваю, что кто-то просто хочет использовать эту площадку, потому что она идеально подходит для монетизации или строительства какой-нибудь высотки. Она находится как раз между Стрыйским парком и парком Богдана Хмельницкого. Скорее всего, идет банальная зачистка территории под строительство отеля или элитного жилого комплекса. Это бизнес, а не политика. Когда используются все эти симулякры (Ленин, Сталин, Бандера), это кому-то конкретно выгодно.

Если уж говорить о том, что я представитель Западной Украины, то я бы посоветовал власти, если она хочет войти в историю передом, а не задом, наложить табу на все эти переименования и снос памятников. Потому что все это используется для того, чтобы поссорить людей. А те, кто ссорит людей, не политики, а политиканы. Нормальный политик должен в противовес общественному мнению встать и сказать: ребята, нам для интересов страны нужно просто забыть об этой теме.

Тем более молодое поколение украинцев даже не отличает Ленина от Брежнева. Это рассчитано на старшее поколение, которое ходит на выборы. Это политическая манипуляция и инсинуация.