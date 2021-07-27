Нацизм, который царит сегодня на Украине, — это нацизм рабов, которые готовы уничтожить всякого, кто не хочет жить под «цивилизационной Европой», считает специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Украина.ру.

Во Львове окончательно уничтожили мемориал на Холме Славы — памятник погибшим солдатам Великой Отечественной войны. Его вандализация началась сразу по итогам Евромайдана. Тридцатиметровую стелу, которая венчала мемориальный комплекс, торжественно повалили еще несколько лет назад, а затем разрушали памятник по частям — при поддержке местных чиновников, которые приняли решение об уничтожении «оккупационного монумента». Хотя он формально не подпадал под действие закона о так называемой "декоммунизации".

Андрей Суздальцев, отвечая на вопрос, есть ли у России возможность защитить там свою историческую память, заявил следующее:

- Нашу историческую память там защитить невозможно. Люди, которые демонтировали памятник саперам, которые спасали от взрыва прекрасный город Львов и положили свои жизни, чтобы он жил и развивался, руководствуются другой идеологией. Это идеология этнического нацизма.

Меня больше всего поражает, что та версия национализма, которая исповедуется сегодня на Украине, — это национализм рабов. Для них главный вопрос — под кем быть. Одно дело — быть под русскими, которых они считают недочеловеками (даже нет такого народа, как они говорят), и другое дело — быть под цивилизационной Европой. Это они почитают за честь.

Это выбор между цивилизациями, и в их понимании вермахт, который пришел на Западную Украину в 1941 году, приобщил их к мировой культуре всеми этими Дахау и Бухенвальдом. Напомню, что солидную часть охранников лагерей смерти как раз составляли выходцы из бандеровских формирований. Так что им есть на кого равняться.

Это расизм, который невозможно вынуть из головы. В этих людях ничего поменять невозможно. Это враги России. И когда они сталкиваются с тем, что солдаты Красной армии, среди которых было много украинцев, положили свои жизни, чтобы жили они, то это вызывает еще большую ненависть и злобу. Невозможно быть еще "больше обязанным этим недочеловекам с востока, включая Восточную Украину". Это разлом в сознании происходит.

Не надо даже пытаться их переубеждать в чем-либо. Это люди смерти и ненависти. Они этим живут.

Они враги, а врагов уничтожают. У нас нет другого выбора. Посмотрите, что они пишут о будущем России, где ставится формула о том, что если будет Украина, то не будет России. Понятно, что если этих людей пустить в Россию, то они будут идти до Камчатки, и нам покажется малым всё то, что немецко-фашистские оккупанты творили у нас с огромным удовольствием. Мы это видели 2 мая в Одессе. Иллюзий быть не может.