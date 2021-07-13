Об этом Бизяев рассказал в комментарии Украина.ру:
Скажите, а почему она еще и на украинском языке вышла? Путин решил «вивчити мову»? Это хорошо, это правильно.
Но если говорить серьезно, то ваш президент редко пишет такие программные статьи. И причем тема появилась не просто в результате этой статьи, она появилась в результате интервью, которое он давал на ледовой арене, 20-минутного, которое по телевизору даже анонсировано не было. Оно состоялось перед встречей с Байденом, если я не ошибаюсь.
Президент России несколько раз касался темы Украины на тех мероприятиях, которые в принципе не были этому посвящены. Например, селекторные совещания или прямая линия.
Интересно, почему Путин резко вспомнил, что есть Украина? Ведь ситуация проста, как угол дома. Позиции сторон известны, никаких концептуальных изменений в позициях сторон я не наблюдаю — ни по Минским соглашениям, ни по общим отношениям России и Украины.
Мне кажется, смысл этой статьи стоит рассматривать в том, что сейчас будет борьба двух концепций — общей Большой Евразии и Атлантической хартии. В рамках этой концепции тема Украины — это одна из тем, которая может качнуть ситуацию в ту или иную сторону. Условно говоря, удастся ли Атлантической хартии построить новую «линию Пилсудского» или в течение ближайших 10 лет мы увидим общеевропейский рынок от Владивостока до Бреста.
Путин четко прочертил те «красные линии», которые он видит для себя: мы не будем проектом анти-Украина, но мы не позволим, чтобы Украина оторвалась от России и стала частью западного мира. Это такое переосмысление Беловежских соглашений.
Единственный вопрос, на который у меня нет ответа, — почему статья была дублирована на украинском языке. У нас все понимают и читают на русском языке. Да и, согласитесь, редко, когда Путин, обращаясь к своему коллеге Эммануэлю Макрону, дублирует сообщение на французском языке, а общаясь с Ангелой Меркель, — на немецком. Понять, почему это вышло на украинском, — это будет один из ключей, заложенных в эту статью.
Последний абзац — один из ключевых. О том, что Россия не будет анти-Украиной. Но при этом Путин же не дал рецепт — ни по Донбассу, ни по Крыму, просто констатировал факт.
А по поводу советских границ он зря сказал: скажите, пожалуйста, в каком году к Российской империи присоединился Кенигсберг? Каким образом современная РФ получила Южный Сахалин и Курилы? Не в результате ли Второй мировой войны? Причем Япония до сих пор не признает вопрос северных территорий.
Про Калининград я вообще молчу. Если Львов, Ивано-Франковск и Тернополь не входили в состав Украины, то там хотя бы этнические украинцы жили. Скажите, пожалуйста, сколько в Кенигсберге было этнических русских?