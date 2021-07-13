В понедельник, 12 июля, на сайте Кремля была опубликована статья президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». О том, какие в ней есть противоречия, рассказал украинский политолог Руслан Бизяев

Об этом Бизяев рассказал в комментарии Украина.ру:

Скажите, а почему она еще и на украинском языке вышла? Путин решил «вивчити мову»? Это хорошо, это правильно.

Но если говорить серьезно, то ваш президент редко пишет такие программные статьи. И причем тема появилась не просто в результате этой статьи, она появилась в результате интервью, которое он давал на ледовой арене, 20-минутного, которое по телевизору даже анонсировано не было. Оно состоялось перед встречей с Байденом, если я не ошибаюсь.

Руслан Бизяев: кто он © Facebook, Руслан Бизяев

Интересно, почему Путин резко вспомнил, что есть Украина? Ведь ситуация проста, как угол дома. Позиции сторон известны, никаких концептуальных изменений в позициях сторон я не наблюдаю — ни по Минским соглашениям, ни по общим отношениям России и Украины.

Мне кажется, смысл этой статьи стоит рассматривать в том, что сейчас будет борьба двух концепций — общей Большой Евразии и Атлантической хартии. В рамках этой концепции тема Украины — это одна из тем, которая может качнуть ситуацию в ту или иную сторону. Условно говоря, удастся ли Атлантической хартии построить новую «линию Пилсудского» или в течение ближайших 10 лет мы увидим общеевропейский рынок от Владивостока до Бреста.

Путин четко прочертил те «красные линии», которые он видит для себя: мы не будем проектом анти-Украина, но мы не позволим, чтобы Украина оторвалась от России и стала частью западного мира. Это такое переосмысление Беловежских соглашений.

Единственный вопрос, на который у меня нет ответа, — почему статья была дублирована на украинском языке. У нас все понимают и читают на русском языке. Да и, согласитесь, редко, когда Путин, обращаясь к своему коллеге Эммануэлю Макрону, дублирует сообщение на французском языке, а общаясь с Ангелой Меркель, — на немецком. Понять, почему это вышло на украинском, — это будет один из ключей, заложенных в эту статью.

«Об историческом единстве русских и украинцев»: статья Владимира Путина об Украине © РИА Новости, Сергей Ильин / Перейти в фотобанк

А по поводу советских границ он зря сказал: скажите, пожалуйста, в каком году к Российской империи присоединился Кенигсберг? Каким образом современная РФ получила Южный Сахалин и Курилы? Не в результате ли Второй мировой войны? Причем Япония до сих пор не признает вопрос северных территорий.

Про Калининград я вообще молчу. Если Львов, Ивано-Франковск и Тернополь не входили в состав Украины, то там хотя бы этнические украинцы жили. Скажите, пожалуйста, сколько в Кенигсберге было этнических русских?