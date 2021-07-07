Любое крупномасштабное столкновение НАТО с Россией будет ядерным, поэтому альянс будет провоцировать лишь локальные конфликты, считает доктор военных наук Константин Сивков

Константин Сивков: К украинской армии нужно относиться, как к уличному грабителю с ножом © РИА Новости, Владимир Трефилов Украина.ру.

- Константин Валентинович, вчера министр иностранных дел Великобритании, комментируя инцидент с эсминцем Defender в Крыму, заявил, что британские военные корабли продолжат заходить в территориальные воды Украины. Следует ли России воспринимать это как угрозу?

— Это предупреждение о возможных предстоящих провокациях и о том, что они не признают наш суверенитет над Крымом, — вот и вся игра, не более того. Безусловно, это означает то, что они будут нагнетать обстановку у наших границ вплоть до создания прецедента для начала военных действий.

- На днях глава МИД Украины как раз заявил, что это, напротив, Россия якобы будет провоцировать обстановку в Черном море, но при этом понимает, что в прямом столкновении с НАТО у нее якобы нет шансов на успех. Может ли РФ противопоставить что-то альянсу?

— Если столкновение с НАТО будет в локальном конфликте, то Россия может вполне разгромить группировку НАТО и противостоять ей в оборонительном сражении. Что касается возможности крупномасштабной войны, то да, НАТО имеет превосходство силы, но крупномасштабная война с РФ всегда будет ядерная, поэтому Россия применит ядерное оружие, и все это понимают. Поэтому на такое крупномасштабное столкновение НАТО не пойдет.

Поэтому, если говорить в целом, то да, у НАТО огромное военно-техническое превосходство. Если говорить о реальных конфликтах локального характера, то Россия противостоять сможет.

- Вы говорили, что сегодня для России наибольшую угрозу представляет западное направление. Вчера советник главы Офиса президента Украины по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович заявил, что Киев готов «отвоевать» Донбасс. Если ВСУ все же развяжут войну, в каком месте им было бы удобнее наступать?

Александр Жилин: За миллион россиян в Донбассе мы растерзаем кого угодно © Twitter, Александр Жилин

В крайнем случае даже в рамках указа об основах госполитики в области ядерного сдерживания, который был подписан в феврале прошлого года, Россия может пойти на применение тактического ядерного оружия.

- Военный корреспондент Дмитрий Стешин считает, что ВСУ начнут наступление в тот момент, когда число обладателей российских паспортов в ДНР/ЛНР превысит миллион человек. Насколько этот фактор имеет значение?

— Это не имеет никакого значения.

- А какой фактор реально способен подтолкнуть сейчас Киев к наступлению?

— Может подтолкнуть только прямое указание США и Пентагона.