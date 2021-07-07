- Василь, недавно вы заявили, что запуск рынка продажи земли похоронит нынешнюю власть. На основании чего вы сделали такое заявление?

Политолог Вакаров предположил, кто занял бы второй место на выборах после Зеленского
Политолог Вакаров предположил, кто занял бы второй место на выборах после Зеленского
© Facebook, Василь Вакаров
- Дело в том, что в самом начале, когда только Владимир Зеленский пришёл к власти и начал поднимать вопрос открытия рынка земли, параллельно проводились исследования в Украине о том, как общество относится к этому вопросу. Как менялось отношение где-то с конца 2019 года по нынешний день? Как раз вчера я читал крайнее исследование: всегда было минимум 65 процентов, а максимум 75 процентов людей, которые против. Почти две трети респондентов, граждан Украины, выступают категорически против свободного рынка сельскохозяйственной земли в Украине. Цифры колебались: один-три процента, максимум пять, но всё равно две трети против открытия рынка земли.
Василь Вакаров: кто он
Василь Вакаров: кто он
© Facebook, Василь Вакаров

Рынок земли — это ведь не просто термин. Рынок земли существует в Украине. Земля продаётся и покупается, но сейчас речь идёт именно о земле сельскохозяйственного назначения, то есть это та земля, на которой пшеница, рожь, кукуруза и т.д. Всё то, что у нас растёт, всё, что выращивается. Именно об этой земле идёт речь. Почему я считаю, что запуск рынка продажи земли похоронит нынешнюю власть? По большому счёту Украина уже не промышленная страна, она начала становиться промышленной, когда была УССР, когда входила в состав Советского Союза. У нас есть промышленные регионы, точнее сказать, были промышленные регионы. Тот же Донбасс, остался ещё Днепр, немного Харьков, Запорожье. А вот остальная-то Украина сельскохозяйственная. И у людей, это ещё пошло со времён дореволюционных, сложилось особенное отношение к земле.

«Готовьтесь к земле». К чему приведет продажа сельхозугодий
«Готовьтесь к земле». К чему приведет продажа сельхозугодий
© Украина.ру
Недавно я прочёл у одного серьёзного украинского писателя, почему украинцы такие «неполитизированные», совсем «негосударственники», он объясняет это тем, что Богом нам дана земля, которая постоянно и довольно обильно плодородит, украинцам не надо сильно утруждаться. Условно говоря, кинул зерно в землю, оно проросло, то есть у нас всегда было, за счёт чего выжить, выживание благодаря земле у нас на генном уровне. И вдруг у людей это забирается… И социология как раз подтверждает мою позицию. Люди срослись с землёй, и вдруг им говорят, что это будет не ваше, а будет чужое, чьё-то.

Власть Зеленского пошла на открытие рынка, мало того, она пошла, не спросив у людей, не спросив у народа, ведь говорил же Владимир Александрович лично, что перед открытием рынка земли будет плебисцит, что власть спросит у народа, будет голосование, тем более что сейчас уже действует закон о референдуме. То есть власть по сути обманула народ. Неутешительная социология, генная привязка в земле и опрос, которого не было, — вот три основания думать так, как я заявил, что открытие рынка продажи земли будет обозначать конец нынешней власти.

- С опаской и нетерпением ждут встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского политические аналитики и простые украинцы. Как вы считаете, что изменит эта встреча в судьбе Украины?

— Мнения в Украине разделились. Часть людей, так называемые «соросята», западники, те, которые обожают США, они скорее разочаровались в нынешней администрации президента Байдена, они начали открыто писать о том, что администрация Байдена поставила на Германию, не хочет обижать Германию, она будет поддерживать «Северный поток-2», а значит, будет поддерживать Россию. И тем самым откажется от помощи Украине.

Заморозили 100 миллионов долларов, Украина их не получила. Вот это сообщество, «соросят» и прочих, критически относится к встрече Владимира Зеленского и Джо Байдена. Оно считает, что, скорее всего, Байден укажет нам, как нам исполнять Минские соглашения. Подчёркиваю, это именно те люди, которые поддерживали Байдена, были против Трампа, они как раз разочарованы в действиях нынешней администрации, считают, что Байден будет говорить нам об ультиматуме.

Вторая часть, в которую входят патриоты или умеренные люди, надеются на то, что администрация Байдена продолжит помощь Украине, и не то что будет прорыв, но они ожидают чёткости указания сроков, когда всё-таки Украина станет членом НАТО.

Что лично для меня важно в преддверии встреч, вначале с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, а потом уже с президентом США Джо Байденом? Выступил секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, он публично сказал, что главным стратегическим партнёром для Украины сегодня является Великобритания. Не американцы, а именно британцы. Это тоже знак, если публично представитель власти говорит такие слова, это значит, что надежд на позитивные итоги встречи Зеленского и Байдена в Вашингтоне даже сама официальная власть Украины не питает.

«Мы готовы ее отдать». Василь Вакаров о том, что будет с украинской ГТС после запуска «СП-2»
«Мы готовы ее отдать». Василь Вакаров о том, что будет с украинской ГТС после запуска «СП-2»
© Facebook, Василь Вакаров
- Как лично вы считаете, при всех сегодняшних вводных возможно ли выполнить Минские соглашения?

— Нет! Я считаю, что их невозможно выполнить по двум причинам. Мы, Украина, смотрели и будем смотреть на позицию США, а непубличная позиция Америки доводится нашему руководству, чтобы оказывать давление на Россию, что Россия виновата в неисполнении Минских соглашений, и мы вместо действий занимаемся риторикой. В публичной сфере мы занимаемся пропагандой, а не поиском решения проблемы. Украина, США и Запад обвиняют Россию в том, что она не выполняет Минские соглашения, а соответственно Украина выполнить их не может, поскольку Россия не выполняет. Вот такой замкнутый круг. И все встречи, и даже недавняя встреча, которые идут в рамках контактной группы, они проходят под лозунгом того, что Украина хочет выполнить Минские соглашения.

Но на самом деле очевидно, что мы точно не хотим их выполнять в том порядке, в том виде, который прописан в тексте. На сегодняшний день ясно, что Украина ожидает официального представителя от Соединённых штатов Америки, а-ля Волкера, человека который бы сам публично занимался переговорами с Российской Федерацией, а дальше уже мы были бы на вторых ролях. И если при власти Порошенко это утаивалось, то сейчас всё больше украинских политиков говорят о том, что мы хотим, чтобы США зашли официально в Минские соглашения, и только тогда будет возможно их выполнение.

 

 