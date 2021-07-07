Поэт и публицист Анна Ревякина в беседе с украинским политологом Василём Вакаровым об открытии рынка земли на Украине, о планируемой встрече Байдена и Зеленского в Вашингтоне и о Минских соглашениях

- Василь, недавно вы заявили, что запуск рынка продажи земли похоронит нынешнюю власть. На основании чего вы сделали такое заявление?

Политолог Вакаров предположил, кто занял бы второй место на выборах после Зеленского © Facebook, Василь Вакаров Владимир Зеленский пришёл к власти и начал поднимать вопрос открытия рынка земли, параллельно проводились исследования в Украине о том, как общество относится к этому вопросу. Как менялось отношение где-то с конца 2019 года по нынешний день? Как раз вчера я читал крайнее исследование: всегда было минимум 65 процентов, а максимум 75 процентов людей, которые против. Почти две трети респондентов, граждан Украины, выступают категорически против свободного рынка сельскохозяйственной земли в Украине. Цифры колебались: один-три процента, максимум пять, но всё равно две трети против открытия рынка земли. Василь Вакаров: кто он © Facebook, Василь Вакаров

Рынок земли — это ведь не просто термин. Рынок земли существует в Украине. Земля продаётся и покупается, но сейчас речь идёт именно о земле сельскохозяйственного назначения, то есть это та земля, на которой пшеница, рожь, кукуруза и т.д. Всё то, что у нас растёт, всё, что выращивается. Именно об этой земле идёт речь. Почему я считаю, что запуск рынка продажи земли похоронит нынешнюю власть? По большому счёту Украина уже не промышленная страна, она начала становиться промышленной, когда была УССР, когда входила в состав Советского Союза. У нас есть промышленные регионы, точнее сказать, были промышленные регионы. Тот же Донбасс, остался ещё Днепр, немного Харьков, Запорожье. А вот остальная-то Украина сельскохозяйственная. И у людей, это ещё пошло со времён дореволюционных, сложилось особенное отношение к земле.

«Готовьтесь к земле». К чему приведет продажа сельхозугодий © Украина.ру

Власть Зеленского пошла на открытие рынка, мало того, она пошла, не спросив у людей, не спросив у народа, ведь говорил же Владимир Александрович лично, что перед открытием рынка земли будет плебисцит, что власть спросит у народа, будет голосование, тем более что сейчас уже действует закон о референдуме. То есть власть по сути обманула народ. Неутешительная социология, генная привязка в земле и опрос, которого не было, — вот три основания думать так, как я заявил, что открытие рынка продажи земли будет обозначать конец нынешней власти.

- С опаской и нетерпением ждут встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского политические аналитики и простые украинцы. Как вы считаете, что изменит эта встреча в судьбе Украины?

— Мнения в Украине разделились. Часть людей, так называемые «соросята», западники, те, которые обожают США, они скорее разочаровались в нынешней администрации президента Байдена, они начали открыто писать о том, что администрация Байдена поставила на Германию, не хочет обижать Германию, она будет поддерживать «Северный поток-2», а значит, будет поддерживать Россию. И тем самым откажется от помощи Украине.

Заморозили 100 миллионов долларов, Украина их не получила. Вот это сообщество, «соросят» и прочих, критически относится к встрече Владимира Зеленского и Джо Байдена. Оно считает, что, скорее всего, Байден укажет нам, как нам исполнять Минские соглашения. Подчёркиваю, это именно те люди, которые поддерживали Байдена, были против Трампа, они как раз разочарованы в действиях нынешней администрации, считают, что Байден будет говорить нам об ультиматуме.

Вторая часть, в которую входят патриоты или умеренные люди, надеются на то, что администрация Байдена продолжит помощь Украине, и не то что будет прорыв, но они ожидают чёткости указания сроков, когда всё-таки Украина станет членом НАТО.

Что лично для меня важно в преддверии встреч, вначале с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, а потом уже с президентом США Джо Байденом? Выступил секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, он публично сказал, что главным стратегическим партнёром для Украины сегодня является Великобритания. Не американцы, а именно британцы. Это тоже знак, если публично представитель власти говорит такие слова, это значит, что надежд на позитивные итоги встречи Зеленского и Байдена в Вашингтоне даже сама официальная власть Украины не питает.

«Мы готовы ее отдать». Василь Вакаров о том, что будет с украинской ГТС после запуска «СП-2» © Facebook, Василь Вакаров - Как лично вы считаете, при всех сегодняшних вводных возможно ли выполнить Минские соглашения?

— Нет! Я считаю, что их невозможно выполнить по двум причинам. Мы, Украина, смотрели и будем смотреть на позицию США, а непубличная позиция Америки доводится нашему руководству, чтобы оказывать давление на Россию, что Россия виновата в неисполнении Минских соглашений, и мы вместо действий занимаемся риторикой. В публичной сфере мы занимаемся пропагандой, а не поиском решения проблемы. Украина, США и Запад обвиняют Россию в том, что она не выполняет Минские соглашения, а соответственно Украина выполнить их не может, поскольку Россия не выполняет. Вот такой замкнутый круг. И все встречи, и даже недавняя встреча, которые идут в рамках контактной группы, они проходят под лозунгом того, что Украина хочет выполнить Минские соглашения.

Но на самом деле очевидно, что мы точно не хотим их выполнять в том порядке, в том виде, который прописан в тексте. На сегодняшний день ясно, что Украина ожидает официального представителя от Соединённых штатов Америки, а-ля Волкера, человека который бы сам публично занимался переговорами с Российской Федерацией, а дальше уже мы были бы на вторых ролях. И если при власти Порошенко это утаивалось, то сейчас всё больше украинских политиков говорят о том, что мы хотим, чтобы США зашли официально в Минские соглашения, и только тогда будет возможно их выполнение.