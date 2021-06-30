Российский кинорежиссер Карен Шахназаров считает, что решения украинских властей против российских артистов сложно подчинить законам логики, тем более что возглавляет это «движение» сам в прошлом артист Владимир Зеленский

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Карен Георгиевич, вот на Украине есть черный список, в который вносят российских артистов, но логика «отбора» в этот перечень иногда удивляет. Например, певца Филиппа Киркорова сначала признали угрожающим нацбезопасности, а через четыре дня это решение пересмотрели. Как же так может быть?

— Это, конечно, в первую очередь у властей Украины надо спросить, но хочу сказать, что они во многих сферах принимают странные решения. Я, например, давно уже в этом списке нахожусь, меня никто не выводит оттуда, но я, собственно, и не особенно страдаю по этому поводу.

Я не знаю, почему так или иначе принимают решение украинские власти, какие у них мотивы, искать логику в их действиях давно уже бессмысленное занятие. Просто потому, что никакой логики у них нет.

«Соломинка дружбы»: Киркоров отреагировал на исключение себя из черного списка СБУ © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк Владимиром] Зеленским, я допускаю даже, что у них какие-то приятельские отношения сохранились, что позвонили, сказали, что гастроли у Киркорова где-то, например, в Одессе будут, вот и все.

- Почему в России нет истерии по поводу выступлений украинских звезд, причем ни на государственном уровне, ни у народа? Вот, например, российский рэпер Василий Вакуленко поехал в Киев, а там националисты с плакатами вышли «Баста — русня», а еще есть «Миротворец», почему такого в России нет?

— Просто российские власти более адекватную политику ведут в этом деле и правильно делают, результат соответственный.

«Баста — русня»: радикалы устраивают атаки на всех украинских концертах музыканта © Баста/Инстаграм

Украина может гордиться этим своим «открытием» в мировой истории — введением санкций в отношении артистов, — это «достижение», хоть что-то придумали свое. Тут у Украины абсолютное первенство, она в этом смысле единственная и неповторимая. Но вот объяснить, зачем они это делают, это очень сложно.

- Карен Георгиевич, на Украине утверждают, что запреты и санкции нужны им для сохранения украинской культуры и украинского языка, а вы как считаете, к чему в итоге приведет нынешняя политика этой страны?

— Я думаю, что в конечном счете все, что сейчас происходит на Украине, приведет ни к чему иному, как к большой антипатии со стороны России и российского народа. Может быть, этого и добиваются местные власти, но такой результат — очень плохой для Украины, потому что она всегда останется страной, которая будет зависеть от России и в том числе от российских деятелей культуры. Так что украинскую политику в отношении артистов я назвал бы бессмысленной, но уж как есть.

Самое забавное, что возглавляет эту политику сам в прошлом артист. Зеленский все-таки был артист, какой-никакой, причем он постоянно работал в России, а значит, он со многими знаком, и вот именно он проводит эту политику и возглавляет этот полный идиотизм.