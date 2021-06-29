Запад усилит давление, направленное на то, чтобы Украина стала анти-Россией, но платить он ей за это не будет, считает публицист Анатолий Вассерман

Вассерман: ГТС Украины едва ли доживет до окончания 5-летнего контракта с РФ © Украина.ру Украина.ру

Ранее BBC опубликовало материал со ссылкой на источник о том, что на автобусной остановке в Великобритании обнаружили секретные документы Министерства обороны о скандальном проходе британского эсминца HMS Defender через территориальные воды Крыма.

Также в документе сказано, что отказ от захода эсминца в территориальные воды России позволил бы Москве заявлять, что Великобритания с опозданием признала российскую принадлежность территориальных вод Крыма.

Как уточняется, вторжение британского корабля в воды Крыма стало следствием осознанного решения британских властей показать свою поддержку киевскому режиму вопреки всем возможным рискам. Анатолий Вассерман: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

- Анатолий Александрович, в чем состоял смысл этой провокации, удалось ли Британии достичь своей цели и зачем понадобился этот спектакль с потерянными документами?

— Смысл этой провокации, очевидно, в том, чтобы максимально ухудшить взаимоотношения Российской Федерации с коллективным Западом. Особенно это пригодилось для того, чтобы сорвать налаживание взаимоотношений между Российской Федерацией и Европейским Союзом.

Британия оттуда вышла на довольно невыгодных условиях и теперь старается Евросоюзу отомстить за свой провал. Кроме того, для всех сил, которые пытаются сейчас ограничить взаимодействия с РФ, важно изобразить агрессивность со стороны РФ. Для этого и устроена провокация.

Что касается подброшенного портфеля, то у нас в таких случаях говорят: «У Кремля башен много». Таких башен много не только у Кремля. В Британии есть тоже существенно разные силы, и они пытаются таким образом подставить своих конкурентов.

- На ваш взгляд, англосаксы будут выступать против России единым фронтом или политика США и политика Великобритании будут несколько отличаться?

— Отличия, конечно, будут. Учитывая, что обе страны претендуют на главную роль в англосаксонском мире, они будут в какой-то мере перетягивать одеяло на себя. Но, думаю, что сходства в их политике будет заметно больше, чем различий.

- Удалось ли руководству Украины во главе с Владимиром Зеленским воспользоваться этой ситуацией, учитывая его предыдущие заявления о том, что их якобы бросил Запад?

— Не очень. Вернее, Запад усилит давление, направленное на то, чтобы Украина стала анти-Россией, но платить он ей за это не будет.

Поскольку Украина вполне очевидным образом является неотъемлемой частью России и поскольку украинцы являются частью русского народа, то любой правитель, кто хочет числится независимым правителем независимой Украины, вынужден действовать против русских и прежде всего против большинства граждан самой Украины.

Поскольку сами украинские правители для сохранения своего статуса вынуждены конфликтовать с остальной Россией, то платить им Запад за это точно не будет.

- Насколько эта стратегия Зеленского может быть эффективна для внутренней политики?

— Для того чтобы отвлечь народ Украины от того, что политика его властей направлена против него, приходится постоянно повышать накал истерии. В частности, Зеленский уже довел истерику по поводу конфликта Украины с остальной Россией до такого накала, который и Порошенко не снился. Он вынужден будет повышать и повышать этот накал, приближаясь все больше и больше к натуральной войне. Сможет ли он остановиться? Не знаю.

- Один крымский эксперт предложил разрывать отношения с теми странами, кто отказывается признать российский статус региона. В качестве примера он привел Евгения Примакова в 1990-х годах, который, будучи на тот момент министром иностранных дел, пригрозил разрывать отношения со всеми странами, которые признают независимость Чечни. При каких обстоятельствах Москва может пойти на столь жесткие меры?

— Я не думаю, что в данном случае это имеет смысл. Дело в том, что признание независимости Чечни означало бы возможность поставок туда вооружения через Грузию. В данном же случае непризнание статуса Крыма ни на что всерьез не повлияет, поэтому не надо доводить до столь жестких мер.