Крыму не подходит опреснение воды, потому что оно слишком дорого. Крыму нужны водохранилища, считает эксперт по вопросам водоснабжения - директор научно-производственного предприятия "Водные технологии" Анатолий Копачевский

- Анатолий, какова сейчас, после наводнения, ситуация с водой в Крыму?

— Крым характеризуется определенной цикличностью по объему выпадаемых осадков. Есть сухие периоды, когда осадков очень мало, и есть периоды, когда осадков очень много.

Соответственно цикличность зависит от многих факторов. Можно условно говорить про семилетний цикл, но который подвержен определенным смещениям, потому что можно выделить цикл в семилетние, и там бывают скачки от четырех до восьми лет. Есть десятилетние циклы, а есть и столетние циклы, которые также меняют картину.

Но, в принципе, можно за 35 лет наблюдений выявить семилетний цикл чередования засух и водообильных лет. То есть сперва засуха, потом небольшое количество осадков, потом большое количество осадков. Потом идет понижение количества осадков и уход в засуху.

Сейчас период 2019-2020 года был нижним периодом засухи, в который не было воды, и уровни всех водохранилищ подходили к уровням мертвого объема. Те мероприятия, которые в экстренном порядке предпринимало правительство Крыма вместе с правительством РФ, решили тактические задачи, связанные с хозяйственно-питьевым водоснабжением.

Но мы с вами понимаем, что хозяйственно-питьевое водоснабжение как социальный вопрос, решающий вопрос жизни на полуострове, не решает вопрос экономики, потому что предприятия не могут нормальным образом развиваться, если вода подается по графику. Сельское хозяйство не может функционировать, если воды для полива нет.

Даже если используются засухоустойчивые культуры, то урожайность от четырех до семи раз ниже, чем на территориях, которые поливаются водой. Поэтому себестоимость в 4-7 раз выше, и производимый продукт становится неконкурентоспособным по своей цене.

Засухоустойчивая культура означает, что она в принципе может выжить без воды, но не означает, что она даст высокий урожай. Поэтому и условия жизни на селе становятся очень сложными. В итоге идет миграция людей и нет соответствующего инвестирования в отрасли экономики.

Фактически были решены конкретные задачи выживания людей на данной территории. Водоснабжение людей есть. Что же касается нужд сельскохозяйственных и промышленных, то над этим нужно вести большую стратегическую работу: создавать научные коллективы, которые будут на системном уровне вести мониторинг количества осадков и уровня подземных вод; оценивать влияние одних и других циклов на то, сколько можно этой воды брать. Необходимы ученые, которые определят, какого качества нужна вода на той или иной почве для той или иной культуры.

Ученые смогут возвратную воду от городов подготовить для сельского хозяйства. Параллельно экономисты должны оценить ту самую экономическую балансовую составляющую. Есть такой термин «экономико-развивающая цена на базовые ресурсы». В частности, на воду. Поскольку это базовый ресурс, то цена на него определяет возможность экономики вообще развиваться. Когда мы говорим о себестоимости воды, добываемой опреснительными методами, это однозначно не экономико-развивающая цена.

- Почему?

— Есть достаточно большой мировой опыт, который уже давно апробировал эти вещи и четко определил, что прежде всего нужно собрать все водные ресурсы, которые выпадают с небес, в виде строительства соответствующего объема водохранилищ. Эти водохранилища должны быть объединены между собой, и эта вода должна иметь возможность перераспределяться.

- В Крыму это сделано?

— Да, но этого недостаточно.

- А сколько нужно еще водохранилищ?

— Вы сейчас хотите, чтобы я выполнил работу трех институтов. По моим предположениям, нужны еще водохранилища с объемом около 350 миллионов кубометров.

- В Ялте сейчас выпало столько осадков на прошлой неделе. Их собрали?



— Чтобы их собрали, нужно было выполнить противопаводковые мероприятия, но это очень длительная история. Со времен Советского Союза этими вещами никто не занимался. Мало специалистов соответствующего уровня, а людей, которые понимают, что это нужно делать и как это необходимо делать, по пальцам пересчитать можно.

Отрасль образовательная, которая должна этим заниматься, находится в загоне не только в Крыму, но и по всей России. Это очень серьезный вопрос, потому что нас жизнь учит тому, что, ребята, не забывайте, есть такие аномальные периоды, когда выпадает не просто месячная норма осадков, а две месячных нормы осадков, и не только в Ялте, а на водосборной территории за пределом города.

Когда эта вода приходит с гор, то с этим объемом воды не имеют возможности справиться никакие ливневые системы. Это называется противопаводковая система. То есть вода должна накапливаться за пределами города в водохранилищах, которые должны быть построены, либо вода должна отводится соответствующими дренажными или противопаводковыми системами в сторону, где опять же должны быть водохранилища.

Как пример: мы должны понимать, что если площадь ЮБК составляет 100 квадратных километров, и на этой территории выпала норма 90 миллиметров осадков, то это 9 миллионов кубометров. Это очень приличный объем, и если бы он был собран соответствующим образом в каскад прудов, водохранилищ, то это бы закрыло вопрос водохранилища практически до конца года, для Алушты так точно.

- А так все утекло в море?

— Эта вода ушла в море.

- А установка опреснителей воды выгодна Крыму?

— Есть мировой опыт, который очень четко ранжирует, что опреснение оправдано, если только среднегодовая норма осадков на территории меньше, чем 100 миллиметров в год. Пограничным объемом считается норма осадков от 100 до 300 миллиметров, когда для каждых конкретных условий рассматривается, нужно опреснение или нет.

Если выше 300, то это считается нецелесообразным. У нас в Крыму в степной зоне — самой среднезасушливой — выпадает больше 300 миллиметров в год. Если мы берем предгорье, где Симферополь, среднегодовое количество осадков — 500 миллиметров в год. Если мы берем ЮБК — 500 миллиметров в год. Горный Крым — от 600 до 1000 миллиметров в год. Царев объяснил, почему именно Украина виновата в нынешнем наводнении в Крыму © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Поэтому в Крыму по всем мировым научным изысканиям мы не подходим под территорию, где необходимо опреснение. Вода из опреснителей имеет очень высокую себестоимость. Для аграриев, у которых вода в дефиците, она не подходит по себестоимости. Для населения это тоже спорный вопрос — сможет ли оно ее использовать.

Поэтому опреснение — это метод, который может применяться локально для конкретных нужд, где физико-химический состав воды будет пригоден к длительной эксплуатации. Это очень непростой вопрос, потому что эта вода содержит много натрия и много хлоридов. Этой водой поливать почву в принципе нельзя.

Если мы в чистом виде опресняем морскую воду, в которой содержится основная соль — натрий и хлориды — и если она не будет очищаться до нулевых значений, до определенной минерализации, то пить-то ее как минеральную воду можно, но вот почва в Крыму будет деградировать.