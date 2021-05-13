Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на Украине по поручению президента готовится закон об олигархах и к таковым хотят отнести 13 человек.
- Павел Николаевич, мы вообще увидим этот список или эта тема уйдет из информационного пространства на фоне дела Медведчука или того же Донбасса?
— Список уже готов, рано или поздно мы его увидим. Вопрос только в том, насколько этот список взбудоражит общественное мнение. А общественное мнение в основном формируется и проплачивается как раз теми людьми, которые должны попасть в список. Но это технологические вещи.
Данилов в данном случае тянет время. Если вы обратили внимание, то он говорит про 13 человек, а Венедиктова — про 11. К сожалению, это коммерческий проект для Данилова и для части власти, которую он представляет.
Я сегодня был в Академии наук, так вот, ее президент боится попасть в список олигархов и даже готов отдать два звания академика, чтобы Данилов его туда не включил. От этого, к сожалению, очень грустно.
- Одна из версий составления этого списка состоит в том, что олигархов хотят заставить заплатить за избирательную кампанию Зеленского. Примут ли они такие условия?
— Да нет, это советские лозунги. Те люди, которые стоят за Зеленским и манипулируют им, рассказывают ему, что они все делают для его избирательной кампании, а сами зарабатывают деньги. Ничего подобного нет. Тем более что сейчас нет избирательной кампании.
Зеленский хоть и теряет поддержку, но остается самым популярным президентом. Он сейчас мог бы стать президентом в случае досрочных выборов, даже если бы он ничего не делал. Он остается лидером поддержки людей. Это парадокс, но это факт.
Все остальное — манипуляции его окружения, которое достаточно жуликовато.
- Мы с вами не раз говорили о деолигархизации, и вы отмечали, что помимо старых олигархов появилась целая поросль новых олигархов. Какая судьба ждет олигархов новых и какая — олигархов старых?
— Задача новых — не стать старыми. Я сегодня посмотрел статистику: за последние пару лет в списке самых богатых людей Украины очень сильно возросло число агробаронов. Это и есть новые олигархи. Хотя тот же бывший генпрокурор Луценко тоже олигарх, потому что он столько денег срубил, продавая Януковичу дела.
В данном случае есть два взгляда на эту проблему. Есть американский взгляд (США требуют, чтобы мы победили олигархов), и есть наш внутренний взгляд. По американскому взгляду, у нас два олигарха: Медведчук и Рудяков (ну вы меня поняли). А на взгляд Зеленского — 11 или 13. Это все перераспределение собственности. Это очень грязные вещи, которые прикрываются светлыми лозунгами деолигархизации.
А Украина, к сожалению или к счастью, страна олигархически-бюрократическая. У нас экономика и политическая система вся олигархизована. Если завтра из-под нас вытянут олигархов, мы просто рухнем.
Поэтому господин Блинкен намекает, что у вас есть два олигарха, вы их уберите, а остальных мы прощаем. К этому нужно прислушаться, потому что американцы очень серьезные люди.
- Уже отмечалось, что для деолигархизации нужно создать иную государственность тех бенефициаров, которые выиграют от свержения олигархов. Кто в этом может быть заинтересован? Есть такие силы на Украине или за ее пределами?
— Таких сил нет. У нас же не идет деолигархизация. У нас идет переолигархизация, когда бывших олигархов вытесняют новые олигархи. Это система, которая не зависит от смены персоналий. Вместо того же Виктора Медведчука, который попал в крупные олигархи, хотя таковым не является, пришли бы другие люди, если бы он исчез из политического пространства.
Американцы говорят, что если мы уберем Медведчука или еще кого-то, то заживем хорошо, это не соответствует действительности. Олигархический строй системен. Если убрать одно лицо, то вместо него придет другое лицо, которое продолжит действовать в рамках этой системы. А дальше — читайте советские учебники по марксизму-ленинизму и политэкономии.
Это системные вещи. Они не предполагают изменений в связи со сменой персоналий.
- А полностью заменить эту систему возможно? В интересах транснациональных корпораций или кого-то еще?
— Возможно. Но тут есть два варианта. Либо как в России, когда бюрократическая система победила олигархическую, либо окончательный переход под внешнее управление и транснациональную корпоративность, которая уничтожит местную олигархию.
- А можно ли уничтожить это олигархическое государство?
- Если рушится система, то это значит, что вы будете набирать мой номер, а я не смогу вам ответить, потому что система разрушена. Более того, это разрушение системы мы видели в 1991 году. Это кровавые и тяжелые вещи.
Реформирование системы было бы хорошо. Но тогда должен быть субъект реформирования, который не является участником олигархического договора или сговора, называйте как хотите. И все процессы в рамках этого договора/сговора — это лишь передвижения локального характера.
Освобождение Украины от олигархической системы возможно только в силу каких-то катаклизмов. А мы и так уже натерпелись множества катаклизмов.
- Хватит ли ресурсов на то, чтобы эта олигархическая система продолжила свое существование?
— Украина — ресурсно богатая страна. Это сердце Евразии во всех смыслах. Нас 30 лет обворовывают олигархи, а ресурсы все не кончаются. Нас можно грабить еще сто лет, а мы все еще не будем чувствовать себя ограбленными.
Именно поэтому к нам не ослабевает интерес внешних сил. Мы сами не знаем, насколько мы ресурсно богаты. Исчерпанность украинских ресурсов — это миф. Когда нас грабили поляки при Хмельницком, у нас ресурсов от этого только больше становилось.
В этом и заключается интерес к нашей стране властей и бизнеса других стран.