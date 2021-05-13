Освобождение Украины от олигархической системы возможно только в силу каких-то катаклизмов, а Украина и так уже натерпелась множества бед, считает директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

Павел Рудяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на Украине по поручению президента готовится закон об олигархах и к таковым хотят отнести 13 человек.

- Павел Николаевич, мы вообще увидим этот список или эта тема уйдет из информационного пространства на фоне дела Медведчука или того же Донбасса?

— Список уже готов, рано или поздно мы его увидим. Вопрос только в том, насколько этот список взбудоражит общественное мнение. А общественное мнение в основном формируется и проплачивается как раз теми людьми, которые должны попасть в список. Но это технологические вещи.

Данилов в данном случае тянет время. Если вы обратили внимание, то он говорит про 13 человек, а Венедиктова — про 11. К сожалению, это коммерческий проект для Данилова и для части власти, которую он представляет.

Я сегодня был в Академии наук, так вот, ее президент боится попасть в список олигархов и даже готов отдать два звания академика, чтобы Данилов его туда не включил. От этого, к сожалению, очень грустно.

- Одна из версий составления этого списка состоит в том, что олигархов хотят заставить заплатить за избирательную кампанию Зеленского. Примут ли они такие условия?

— Да нет, это советские лозунги. Те люди, которые стоят за Зеленским и манипулируют им, рассказывают ему, что они все делают для его избирательной кампании, а сами зарабатывают деньги. Ничего подобного нет. Тем более что сейчас нет избирательной кампании.

Зеленский хоть и теряет поддержку, но остается самым популярным президентом. Он сейчас мог бы стать президентом в случае досрочных выборов, даже если бы он ничего не делал. Он остается лидером поддержки людей. Это парадокс, но это факт.

Все остальное — манипуляции его окружения, которое достаточно жуликовато.

- Мы с вами не раз говорили о деолигархизации, и вы отмечали, что помимо старых олигархов появилась целая поросль новых олигархов. Какая судьба ждет олигархов новых и какая — олигархов старых?

— Задача новых — не стать старыми. Я сегодня посмотрел статистику: за последние пару лет в списке самых богатых людей Украины очень сильно возросло число агробаронов. Это и есть новые олигархи. Хотя тот же бывший генпрокурор Луценко тоже олигарх, потому что он столько денег срубил, продавая Януковичу дела.

В данном случае есть два взгляда на эту проблему. Есть американский взгляд (США требуют, чтобы мы победили олигархов), и есть наш внутренний взгляд. По американскому взгляду, у нас два олигарха: Медведчук и Рудяков (ну вы меня поняли). А на взгляд Зеленского — 11 или 13. Это все перераспределение собственности. Это очень грязные вещи, которые прикрываются светлыми лозунгами деолигархизации.

А Украина, к сожалению или к счастью, страна олигархически-бюрократическая. У нас экономика и политическая система вся олигархизована. Если завтра из-под нас вытянут олигархов, мы просто рухнем.

Поэтому господин Блинкен намекает, что у вас есть два олигарха, вы их уберите, а остальных мы прощаем. К этому нужно прислушаться, потому что американцы очень серьезные люди.

- Уже отмечалось, что для деолигархизации нужно создать иную государственность тех бенефициаров, которые выиграют от свержения олигархов. Кто в этом может быть заинтересован? Есть такие силы на Украине или за ее пределами?

— Таких сил нет. У нас же не идет деолигархизация. У нас идет переолигархизация, когда бывших олигархов вытесняют новые олигархи. Это система, которая не зависит от смены персоналий. Вместо того же Виктора Медведчука, который попал в крупные олигархи, хотя таковым не является, пришли бы другие люди, если бы он исчез из политического пространства.

Американцы говорят, что если мы уберем Медведчука или еще кого-то, то заживем хорошо, это не соответствует действительности. Олигархический строй системен. Если убрать одно лицо, то вместо него придет другое лицо, которое продолжит действовать в рамках этой системы. А дальше — читайте советские учебники по марксизму-ленинизму и политэкономии.

Это системные вещи. Они не предполагают изменений в связи со сменой персоналий.

- А полностью заменить эту систему возможно? В интересах транснациональных корпораций или кого-то еще?

— Возможно. Но тут есть два варианта. Либо как в России, когда бюрократическая система победила олигархическую, либо окончательный переход под внешнее управление и транснациональную корпоративность, которая уничтожит местную олигархию.

- А можно ли уничтожить это олигархическое государство?

Кость Бондаренко: На Украине сегодня не осталось людей, которые подпадают под статус олигарха © РИА Новости, Нина Зотина

Реформирование системы было бы хорошо. Но тогда должен быть субъект реформирования, который не является участником олигархического договора или сговора, называйте как хотите. И все процессы в рамках этого договора/сговора — это лишь передвижения локального характера.

Освобождение Украины от олигархической системы возможно только в силу каких-то катаклизмов. А мы и так уже натерпелись множества катаклизмов.

- Хватит ли ресурсов на то, чтобы эта олигархическая система продолжила свое существование?

— Украина — ресурсно богатая страна. Это сердце Евразии во всех смыслах. Нас 30 лет обворовывают олигархи, а ресурсы все не кончаются. Нас можно грабить еще сто лет, а мы все еще не будем чувствовать себя ограбленными.

Именно поэтому к нам не ослабевает интерес внешних сил. Мы сами не знаем, насколько мы ресурсно богаты. Исчерпанность украинских ресурсов — это миф. Когда нас грабили поляки при Хмельницком, у нас ресурсов от этого только больше становилось.

В этом и заключается интерес к нашей стране властей и бизнеса других стран.