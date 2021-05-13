- Леонид Иванович, чего Донбассу стоит ожидать от визита Блинкена в Киев, который состоялся на прошлой неделе? Когда весной 2014 года Киев посещал Байден, следствием стала война в Донбассе.

— А ситуация уже изменилась. Число обстрелов Республики возросло, только за последние несколько дней у нас погибло двое военнослужащих. Вероятно, во время встреч в Киеве этот вопрос непременно обсуждался, но Штаты интересует только сохранение напряжения на линии соприкосновения.

Мирошник рассказал, почему только Россия сможет защитить своих граждан за рубежом
Мирошник рассказал, почему только Россия сможет защитить своих граждан за рубежом
© РИА Новости, Нина Зотина

Поэтому ни о каком конструктиве здесь и речи быть не может, тем более если речь идет о процессе урегулирования конфликта в Донбассе. Все те же дежурные посылы об агрессии России и необходимости борьбы с коррупцией.

- Сейчас вроде ситуация вокруг Донбасса разрядилась. Но насколько мир, если можно говорить о мире, прочен?

— Мне кажется, что там вообще царит оруэлловская реальность — «мир — это война…». Чем больше они говорят о мире, тем активнее пытаются нафаршировать Украину списанным вооружением и своими инструкторами.

И всю «заботу» США о жителях как Донбасса, так и Украины мы прекрасно видим. Совсем не случайно, что Блинкен после встречи с Зеленским говорил только об увеличении военной помощи Киеву, а, к примеру, о вакцине и медикаментах речи ведь и близко не шло.

Здоровье украинцев США точно не интересует. Они готовы вести войну до последнего украинца, и потому они им рисуют совершенно иное предназначение — противоположное понятию «долгая и счастливая жизнь».

- Будут ли американцы требовать изменить минский формат? Будут ли требовать расширения нормандского формата?

— Это для того, чтобы урегулировать конфликт и добиться долгого и устойчивого мира, нужны усилия всех, а чтобы заблокировать процесс, достаточно и одной Украины.

Тем более что из высказываний американских официальных лиц вы прекрасно видите, что никакую ответственность и никакую официальную роль американцы на себя брать не собираются. Их в Киеве интересовало исключительно совершенствование механизма внешнего управления Украиной.

То есть они собираются ее использовать в своих интересах, а ни принимать в НАТО, ни защищать ее они не планируют.

- В ООН во время слушания по Одесской Хатыни 2 мая западные товарищи вновь обвинили в произошедшем Россию. Мы видим, что позиция Запада неконструктивна. Как все это отразится на будущем Донбасса?

— Такие заявления ставят четкий диагноз — коллективный Запад — соучастник преступлений, которые творит украинский режим. Им так же безразлична судьба людей, сгоревших в Доме профсоюзов в Одессе, как и смерть детей Донбасса, погибших от рук украинских карателей.

Наша судьба им безразлична. Поэтому и урегулирование конфликта, и своё будущее мы связываем с Россией, где понятия справедливости и чести не заменены торгашеским выгодно-невыгодно, даже когда речь идёт о самом святом — о жизнях людей.

- Почему сегодня на Украине прославляют коллаборантов? Что произошло с украинцами? Почему память о войне так важна луганчанам в отличие от украинцев?

— Я не верю, что День Победы не нужен украинцам, он не нужен и даже страшен украинской власти и украинскому режиму. Это они избрали своим идолом Бандеру и других фашистских прихвостней, на чьих руках кровь миллионов — и украинцев, и русских, и евреев.

Поэтому для них это день скорби. Пусть скорбят и боятся! Нацизму всегда приходит конец и тяжелая расплата. Ну не могут потомки 6 миллионов украинских красноармейцев и 8 миллионов украинцев, погибших от рук фашистов и их пособников, прогнуться под нацистскую идеологию последышей 150 тысяч бандеровцев.

Мирошник объяснил, можно ли считать войну в Донбассе гражданской
Мирошник объяснил, можно ли считать войну в Донбассе гражданской
© REUTERS, Oleksandr Klymenko

Простые украинцы 9 Мая вышли на проспекты и площади и принесли цветы к памятникам героям-освободителям, бойцам Красной армии, партизанам и подпольщикам. Точно так же, как сотни тысяч луганчан и дончан пришли поклониться своим отцам и дедам, которые тогда защитили нас от фашистской чумы. Теперь наша очередь сохранить память об их подвиге и великой Победе!