Не могут потомки 6 миллионов украинских красноармейцев и 8 миллионов украинцев, погибших от рук фашистов и их пособников, прогнуться под нацистскую идеологию последышей 150 тысяч бандеровцев, считает глава ЛНР Леонид Пасечник

- Леонид Иванович, чего Донбассу стоит ожидать от визита Блинкена в Киев, который состоялся на прошлой неделе? Когда весной 2014 года Киев посещал Байден, следствием стала война в Донбассе.

— А ситуация уже изменилась. Число обстрелов Республики возросло, только за последние несколько дней у нас погибло двое военнослужащих. Вероятно, во время встреч в Киеве этот вопрос непременно обсуждался, но Штаты интересует только сохранение напряжения на линии соприкосновения.

Поэтому ни о каком конструктиве здесь и речи быть не может, тем более если речь идет о процессе урегулирования конфликта в Донбассе. Все те же дежурные посылы об агрессии России и необходимости борьбы с коррупцией.

- Сейчас вроде ситуация вокруг Донбасса разрядилась. Но насколько мир, если можно говорить о мире, прочен?

— Мне кажется, что там вообще царит оруэлловская реальность — «мир — это война…». Чем больше они говорят о мире, тем активнее пытаются нафаршировать Украину списанным вооружением и своими инструкторами.

И всю «заботу» США о жителях как Донбасса, так и Украины мы прекрасно видим. Совсем не случайно, что Блинкен после встречи с Зеленским говорил только об увеличении военной помощи Киеву, а, к примеру, о вакцине и медикаментах речи ведь и близко не шло.

Здоровье украинцев США точно не интересует. Они готовы вести войну до последнего украинца, и потому они им рисуют совершенно иное предназначение — противоположное понятию «долгая и счастливая жизнь».

- Будут ли американцы требовать изменить минский формат? Будут ли требовать расширения нормандского формата?

— Это для того, чтобы урегулировать конфликт и добиться долгого и устойчивого мира, нужны усилия всех, а чтобы заблокировать процесс, достаточно и одной Украины.

Тем более что из высказываний американских официальных лиц вы прекрасно видите, что никакую ответственность и никакую официальную роль американцы на себя брать не собираются. Их в Киеве интересовало исключительно совершенствование механизма внешнего управления Украиной.

То есть они собираются ее использовать в своих интересах, а ни принимать в НАТО, ни защищать ее они не планируют.

- В ООН во время слушания по Одесской Хатыни 2 мая западные товарищи вновь обвинили в произошедшем Россию. Мы видим, что позиция Запада неконструктивна. Как все это отразится на будущем Донбасса?

— Такие заявления ставят четкий диагноз — коллективный Запад — соучастник преступлений, которые творит украинский режим. Им так же безразлична судьба людей, сгоревших в Доме профсоюзов в Одессе, как и смерть детей Донбасса, погибших от рук украинских карателей.

Наша судьба им безразлична. Поэтому и урегулирование конфликта, и своё будущее мы связываем с Россией, где понятия справедливости и чести не заменены торгашеским выгодно-невыгодно, даже когда речь идёт о самом святом — о жизнях людей.

- Почему сегодня на Украине прославляют коллаборантов? Что произошло с украинцами? Почему память о войне так важна луганчанам в отличие от украинцев?

— Я не верю, что День Победы не нужен украинцам, он не нужен и даже страшен украинской власти и украинскому режиму. Это они избрали своим идолом Бандеру и других фашистских прихвостней, на чьих руках кровь миллионов — и украинцев, и русских, и евреев.

Поэтому для них это день скорби. Пусть скорбят и боятся! Нацизму всегда приходит конец и тяжелая расплата. Ну не могут потомки 6 миллионов украинских красноармейцев и 8 миллионов украинцев, погибших от рук фашистов и их пособников, прогнуться под нацистскую идеологию последышей 150 тысяч бандеровцев.

Простые украинцы 9 Мая вышли на проспекты и площади и принесли цветы к памятникам героям-освободителям, бойцам Красной армии, партизанам и подпольщикам. Точно так же, как сотни тысяч луганчан и дончан пришли поклониться своим отцам и дедам, которые тогда защитили нас от фашистской чумы. Теперь наша очередь сохранить память об их подвиге и великой Победе!