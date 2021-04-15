Введенные 15 апреля новые санкции США против России были анонсированы задолго до переговоров президентов РФ и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена и, соответственно, предложения последнего о встрече, поэтому ограничительные меры никак не повлияют на двусторонний саммит, считает обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов

Владимир Корнилов: кто он © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций из-за «вредоносной внешней деятельности» правительства РФ. Под санкции подпали шесть российских технологических компаний (Технополис «ЭРА», АО «Пасит», Федеральное государственное автономное научное учреждение «Научно-исследовательский институт специализированных вычислительных устройств и автоматики безопасности», ООО «Необит», АО «Передовые системные технологии» и АО «Позитив Текнолоджиз»), которые, как утверждают власти США, помогают российским спецслужбам в их кибератаках.

Также ограничения введены в отношении 16 физических и 16 юридических лиц, которые «осуществляли попытки правительства России повлиять на президентские выборы в США 2020 года». Еще на пять физических и три юридических лица наложены санкции из-за присоединения Крыма к РФ.

Кроме того, США вышлют 10 российских дипломатов из посольства РФ в Вашингтоне и наложат ограничения на операции с российским госдолгом. Так, с 14 июня американским инвесторам будет запрещено покупать на первичном рынке гособлигации, выпущенные российским Центробанком, Минфином или Фондом национального благосостояния.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США получат решительный отпор со стороны России в ответ на агрессивное поведение — Москва неотвратимо отреагирует на американские санкции. Она также сообщила, что посол США в Москве вызван на «тяжелый разговор» в МИД РФ.

Вашингтон готовит высылку российских дипломатов и новые санкции. Чем ответит Москва? © AP, Mark Tenally Владимиру Путину провести личную встречу, результатом которой, по прогнозам ряда политологов, может стать деэскалация в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что новые санкции не будут способствовать этому двустороннему саммиту, но окончательное решение будет принимать российский лидер.

Состоятся ли эти переговоры в связи с введением санкций и как это отразится на ситуации на востоке Украины, изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

— На самом деле, я так понимаю, такая договоренность там и была. Во всяком случае [пресс-секретарь Белого дома] Джен Псаки, когда объявляла собравшимся в Белом доме журналистам о том, что состоялся телефонный разговор и будут обсуждаться вопросы, связанные с саммитом между Путиным и Байденом (соответственно, и место обсуждали, и время журналисты спрашивали), тут же объявила, что это не отменяет санкции, которые вводятся якобы за вмешательство в выборы. Но самое интересное, что вдруг пропали несколько пунктов обвинения, по которым также готовились санкции против России.

То есть они анонсированы были давно, до разговора Байдена и Путина, и в общем-то я не думаю, что это как-то меняет их предварительные договоренности. Я не думаю, что сами санкции приведут к отмене этого возможного саммита, но целый ряд других обстоятельств может, конечно, еще вмешаться.

Блицопрос: израильский эксперт Авигдор Эскин о влиянии новых санкций против РФ на украинский кризис © РИА Новости, Нина Зотина

Поэтому, повторюсь, санкции не связаны никоим образом с возможным саммитом Путина и Байдена и повлияют только на тех, против кого они введены.

От редакции: ранее Владимир Корнилов, комментируя возможную повестку будущей встречи Путина и Байдена отметил, что по вопросу Украины президенты вряд ли придут к общему знаменателю. Эксперт обратил внимание, что в пресс-релизах, которые распространили Кремль и Белый дом, Украина и украинский вопрос занимают «от силы полторы строчки, ближе к концу».