За два года президентства глава украинского государства Владимир Зеленский эволюционировал из контрсистемного человека в политика, опирающегося на силовой аппарат, что делает его уязвимым в будущем, считает политолог Кирилл Молчанов

Кирилл Молчанов: кто он © Facebook, Денис Жарких Украина.ру.

- Кирилл, в апреле исполняется два года с момента, как Зеленский стал президентом, и в последние недели он активизировался во внешней политике: съездил в Катар, переговорил с президентом США Джо Байденом и премьером Великобритании Борисом Джонсоном, наметил трехсторонние переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как думаете, если сравнивать Зеленского с ним же двухгодичной давности, когда его пренебрежительно называли (да и до сих пор периодически называют) клоуном, можно ли говорить, что он действительно стал серьезным политиком?

— Можно сказать, что за эти два года он превратился из контрсистемного человека, который был вне политики, пришел туда из другой сферы, в системного политика. Если раньше он верил в себя и свою команду, то сейчас он верит в систему и силовой аппарат, санкции. Несомненно, Зеленский эволюционировал в политика, опирающегося на свой аппарат, чиновничью вертикаль, так что я думаю, в этом есть какое-то рациональное зерно.

- Эта политическая линия формируется самим Зеленским или пулом его советников?

— Конечно же, окружением, которое заинтересовано в том, чтобы сделать из него классического политика, чтобы он держался за власть и думал о втором сроке. Понятно, что окружение держится за власть, поэтому будет и Зеленского максимально опускать в теплую информационную ванну, чтобы он никуда не делся и продолжал политику, которую он принял в наследство от [экс-президента Украины Петра] Порошенко со всеми вытекающими последствиями.

- К слову, многие критикуют президентское окружение, при этом, будучи руководителем «Квартала 95», Зеленский окружил себя профессиональным коллективом, судя по тому, что их проекты были весьма успешными. Почему не удалось сформировать такую же команду в Офисе?

Президент Зеленский: путь от «прикола» до жесткого политика © пресс-служба президента Украины

- Вы отметили, что, превратившись в политика, Зеленский стал активнее опираться на силовой аппарат. Прежде всего речь идет о Совете нацбезопасности и обороны Украины, через который президент провел ряд спорных с конституционной точки зрения решений. Если Зеленскому не удастся переизбраться, не чревато ли для него это уголовным преследованием?

— Вероятно, ведь он довольно много нажил врагов уже среди политической элиты. И я думаю, что единственное, на что он рассчитывает, это на помощь западных партнеров, что ему какие-то гарантии дадут и индульгенции. Но пока что его действия, особенно в плане санкций против бизнеса и политических оппонентов, делают его уязвимым в будущем, потому что против него могут точно такие же инструменты политической расправы применять. В ближнем круге. Кто они, люди, составляющие команду Зеленского и отвечающие за Украину? © пресс-служба президента Украины

- А насколько у Зеленского велики шансы переизбраться?

— Если выборы будут досрочные — в этом или следующем году, — то есть шансы, а если календарные через три года, то шансов практически нет, потому что рейтинги будут стремительно падать все дальше ввиду отсутствия прогресса и позитивных изменений. А с другой стороны, наверняка появится какой-то такой же Зеленский номер два — контрсистемный, каким сначала был Зеленский, человек, который просто съест его рейтинг окончательно. Так что я думаю, что шансов у него довольно мало, если выборы будут проходить через три года.