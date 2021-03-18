Коалиция пропрезидентской фракции «Слуга народа» с «Батькивщиной» стала бы сигналом о возврате к политике собственного суверенного проекта, но для этого президент Украины Владимир Зеленский должен согласиться на премьера в лице лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, отметил украинский политолог Кость Бондаренко

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Константин Петрович, украинские эксперты говорят о наметившемся, а некоторые — и о произошедшем уже расколе в партии «Слуга народа». Насколько реальным, с вашей точки зрения, выглядит раскол фракции «Слуги народа» и утрата ею устойчивого большинства в ближайшей перспективе?

— Нет, раскол живет пока что в головах отдельных экспертов и политиков. То, что в партии и фракции «Слуга народа» существует несколько групп, не говорит о расколе. Даже исключение из партии [депутата Александра] Дубинского, а также недовольство и демонстративное поведение [олигарха Игоря] Коломойского не дают оснований говорить о том, что эта группа выйдет из коалиции. Максимум, чего может добиться Коломойский, — это, например, переформатирования большинства в некоторых областных советах, где у Коломойского и его людей существует политическое большинство, например в Киевской области.

А что касается исхода людей Коломойского из фракции, то это могут сделать только мажоритарщики, потому что если уйдут люди, которые пришли в Верховную Раду по спискам, то Коломойский может не досчитаться целого ряда депутатов, поскольку, согласно украинскому законодательству, добровольный выход из фракции депутата, который прошел по спискам партии, сразу же влечет за собой потерю мандата. Поэтому я думаю, что Коломойский пока только угрожает.

- Вообще у «Слуги народа» и без того не хватает голосов для тех или иных законопроектов. Не станет ли даже маленький исход роковым?

— Давайте говорить откровенно: у Коломойского внутри фракции «Слуги народа» есть около 32-34 человек, из них мажоритарщиков человек 17, и вот они могут выйти. Если они выйдут, угрожает ли что-то фракции? Ну, возьмут другую фракцию в коалицию, перепишут коалиционное соглашение, поменяют правительство — и все.

Первый пошел: большая охота на Коломойского

Есть так называемые ситуативные голосования, когда договариваются с той или иной фракцией, и она дает голоса. Мы это неоднократно наблюдали: в частности, [лидер партии «Европейская солидарность»] Петр Порошенко давал голоса, Юлия Тимошенко и даже ОПЗЖ («Оппозиционная платформа — За жизнь». — Ред.) шла на соглашения и, несмотря на свою декларируемую оппозиционность, поддерживала некоторые голосования, инициируемые властью.

Так что я думаю, что вопрос функционирования парламента — это не вопрос количества людей, которые голосуют за тот или иной законопроект от коалиции, это вопрос того, насколько коалиция договороспособна и насколько она способна находить компромисс с другими фракциями. Пока что я не вижу угроз для партии «Слуга народа» и монобольшинства.

- К слову, о коалициях. На днях депутат от «Батькивщины» Михаил Волынец сообщил, что переговоры о коалиции «Слуги народа» и «Батькивщины» ведутся еще с прошлого года. По его словам, также поднимался вопрос о том, чтобы часть наиболее достойных депутатов из команды Тимошенко могли возглавить министерства. Как вы оцениваете перспективы такого союза?

Зеленский в объятиях Тимошенко: «А был ли мальчик?» © РИА Новости, facebook.com/YuliaTymoshenko

- А нынешняя власть согласна?

— Это пока что вопрос спорный, потому что Зеленский чудесно понимает политический опыт и вес Тимошенко.

Что касается самих переговоров, они ведутся постоянно и со всеми. Я думаю, что Зеленский ведет сейчас переговоры и с Тимошенко, и с «Голосом» — об этом тоже есть данные, и т.д. Есть один важный вопрос: будут ли голоса под подобного рода решения? Найдутся ли голоса под нового премьера? Подобного рода решения о переформатировании коалиции могут нарушить систему баланса внутри партии «Слуга народа».

- А при каких условиях Зеленский может согласиться на премьера в лице Тимошенко?

— Это может быть либо абсолютно безвыходная ситуация в экономике, когда надо будет кому-то взять на себя смелость и исправить ситуацию — тогда могут обратиться к Тимошенко как к антикризисному менеджеру.

Это может быть ситуация, когда может сложиться политический кризис в стране, и тогда ради его разрешения необходимо будет объединение с другими политическими силами в единую коалицию. Как в 1935 году во Франции сложилась ситуация, при которой, дабы противостоять внутреннему наступлению фашистов, пришлось идти на широкую коалицию и создание правительства национального спасения. Тогда это правительство объединило как крайне правых, так и крайне левых, просуществовало девять месяцев, но спасло Францию от фашистского путча.

Ну и третий вариант — это действительно некая кризисная ситуация внутри нынешней коалиции, которой сейчас нет, но которая прогнозируется. И тогда действительно возможен союз с другой политической силой — с той же «Батькивщиной». Однако «Батькивщина» за это точно потребует пост министра, не меньше.

Он вам не слуга: казус Дубинского и судьба партии Зеленского © Facebook, Andriy Myhal - Обязательно ли в случае такой кризисной ситуации обращаться к «Батькивщине»? Может ее заменить другая фракция: ОПЗЖ, конечно, отпадает, но «Евросолидарность», тот же «Голос»?

— Опять же, давайте посмотрим, заменит ли. Но «Евросолидарность» отпадает точно так же, как и ОПЗЖ, потому что это партии-близнецы. Можно сказать, что это одна политическая сила с двумя головами: одна смотрит на Запад, другая — на Восток. Но карман у них один.

Приход того же «Голоса» добавит сил только этим компрадорским силам, которые существуют также внутри фракции «Слуга народа». Они получат дополнительный заряд, и, соответственно, Украина еще больше может подпасть под внешнее управление.

А приход Тимошенко будет как раз определенным сигналом, что это возврат к политике опоры на собственные силы и развития собственного суверенного проекта.

- Сейчас это внешнее управление заинтересовано в том, чтобы дожимать ситуацию с Коломойским, притом что, очевидно, Зеленский не хочет вступать с ним в прямую конфронтацию. С кем ссориться для него опаснее: с Коломойским или с Вашингтоном?

— Зеленский точно не будет ссориться с Западом. Он будет искать компромиссы, будет пытаться найти более мягкие формы сотрудничества, но вряд ли будет ссориться с Западом в этой ситуации.

- Может дойти до того, что Зеленский выдаст Коломойского США, если те того потребуют?

Судьба украинского олигарха. Почему США ввели санкции против Игоря Коломойского

- Ну, тут многие критики Зеленского сказали бы вам, что он уже неоднократно нарушал Конституцию.

— Нет, смотрите, есть прямые интерактивные предписания Конституции, которые нельзя нарушить ни при каких обстоятельствах, а есть выход за конституционные полномочия. То есть когда Зеленский, например, снимал [Александра] Тупицкого — председателя Конституционного суда, то он исходил из того, что Конституция не запрещает ему этого делать. То есть там не прописано его право идти на такой шаг, но в то же время и не запрещает. А в данной ситуации есть прямой запрет на выдачу граждан Украины третьим государствам.