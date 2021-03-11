Украинские власти могут запретить Партию Шария, но заниматься этим будет не СНБО, а Министерство юстиции через суд, считает украинский политолог Владимир Воля

Блицопрос: Руслан Бортник о заседании СНБО Украины © Facebook, Ruslan Bortnik

— Мы не знаем точно, что именно будет обсуждаться. Есть лишь некоторые сообщения о повестке дня. Только вчера, уже после того как основная новость про заседание СНБО прошла, я видел какие-то уточняющие моменты. То есть пока непонятно.

С точки зрения внутриполитической ситуации это пока ни на что не повлияет. Партию Шария могут запретить, но только не решением СНБО. Сегодня поступила информация, что Минюст через суд хочет лишить её регистрации.

Я не думаю, что партию Медведчука будут закрывать, а вот Партию Шария закрыть могут через Минюст, который обратился в Областной административный суд Киева. Но это не СНБО. Поэтому давайте подождем, какие будут приняты решения, и тогда уже будем их обсуждать.

От редакции: В четверг, 11 марта, состоится заседание СНБО. По информации украинских СМИ и различных источников, приближенных к Офису президента, на нем предполагается рассмотрение ряда важных вопросов, в том числе ареста народного депутата Виктора Медведчука и запрета деятельности ОПЗЖ и Партии Шария. При этом ОПЗЖ является парламентской партией, Медведчук — ее лидер, а Партия Шария получила значительные фракции в ряде региональных представительных органов.