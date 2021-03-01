СНБО Украины на заседании 26 февраля ввел санкции против бывшего главы МВД Украины Виталия Захарченко и еще 9 высших офицеров времен президентства Виктора Януковича. Всех их лишили званий и наград за якобы антигосударственную деятельность. Мы узнали, как к этим действиям нынешних властей относится сам экс-глава МВД Виталий Захарченко

На вопрос о том, как к этим действиям нынешних властей относится сам экс-глава МВД изданию Украина.ру ответил сам Виталий Захарченко

- Виталий Юрьевич, Зеленский подписал постановление Совета национальной безопасности и обороны о лишении вас и еще 9 высших офицеров воинских званий и государственных наград, с формулировкой, говорящей о вашей якобы антигосударственной деятельности. Как бы вы прокомментировали эти действия нынешних властей Украины?

Просто о сложном. Глава МВД Виталий Захарченко: Почему и как произошел госпереворот в Украине в феврале 2014 года? Владимира Зеленского, поскольку он полностью продолжает политику Порошенко и прочих. Если высказаться конкретнее, то я их не считал и не считаю законной властью, а, следовательно, все их действия воспринимаю соответствующим образом.

Я понимаю, что хотели бы добиться Зеленский и Ко, данным решением, чтобы я нервничал, осуждал, доказывал, что это несправедливо. Одним словом, потерял бы спокойствие, так сказать, сон и аппетит. Но могу их разочаровать, мне абсолютно безразличны их решения и сон с аппетитом у меня отличные. И еще, я связываю все эти, так называемые, санкции с моим недавним заявлением о готовности работать на благо Донбасса, если, конечно, мои земляки посчитают это необходимым.

Свои награды и звания я заслужил честно, своей многолетней честной службой нашему народу. Я прошел долгий путь от простого постового милиционера до министра только потому, что всегда исполнял свой служебный долг, как того требует закон и моя совесть. А офицерская честь не определяется чиновничьими указами вчерашних комедиантов, которые о такой категории не имеют ни малейшего понятия.

- Для уточнения, после госпереворота вы получали пенсию на Украине, и как теперь после этого постановления обстоят дела?

— Нет, ни копейки из бюджета Украины в виде пенсии после 2014 года я, естественно, не получал. Хотя по закону заработал ее неоднократно еще с 2008 года. Но дело даже не во мне, тысячи сотрудников МВД, которые отдали службе годы своей жизни, после госпереворота были люстрированы, незаконно уволены со службы, лишены пенсий и социальных выплат.

Нечистоплотные на руку политики ради своих целей годами дискредитировали стражей порядка. Даже после того как они дорвались до власти, они всеми способами избавляются от настоящих честных профессионалов, заменяя их боевиками майдана и радикалами всех мастей. Но тот, кто единожды преступил закон, не может быть его защитником. Как говорил киногерой советского фильма, «если закон один раз подмять, потом другой, то не закон это будет, а кистень».

СНБО вводит санкции против десяти офицеров, обвиняемых в госизмене © Факти ICTV | Факти ICTV | Перейти в фотобанк

- Как вы полагаете, нынешняя власть продолжит давление на вас и всех правоохранителей, которые не приняли власть майдана?

— Даже не сомневаюсь, они по-другому не могут существовать, иначе нужно будет отвечать перед народом за ту кровь, что они пролили на майдане, в Одессе и Донбассе. И поэтому они все громче и громче будут кричать о «преступлениях прошлой власти», преследовать бойцов «Беркута» и честных правоохранителей. Еще раз хочу подчеркнуть — я в 2014 году отстаивал не Януковича, а государство Украина, ее Конституцию и саму возможность существовать в рамках демократических процедур. Отстаивал нашу православную церковь, поскольку понимал, что рвущиеся к власти радикалы-националисты будут захватывать храмы канонической церкви, что, собственно, и происходило уже во время майдана.

Я глубоко убежден, что наступит такой момент, когда украинский народ очнется, увидит, куда его привели эти негодяи, что они сделали с нашей православной верой, какие расколы в обществе посеяли, и поймет, что те молодые ребята из «Беркута» и Внутренних войск являются истинным спасителями и великомучениками Украины.

Ведь те, кто пришел к власти на крови и обмане, — это настоящие современные бесы, ненавидящие все вокруг, презирающие закон и права граждан, пытающиеся разрушить духовную связь славянских народов, преследующие украинскую каноническую церковь. У них нет будущего, как нет будущего у того государства, которое они захватили.

- На прошлой неделе в украинских СМИ прошла также информация об аресте вашего имущества, домов, земельных участков и прочего. Это действительно все ваше?

— Знаете, я уже сбился со счету, какой это «арест» якобы моего имущества, которым я коварно владею через некие иностранные компании. Что могу сказать по поводу этих заявлений? Ничего, ну, разве что рассмеяться!

На Украине арестовали имущество экс-главы МВД Захарченко © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

А относительно якобы моего арестованного имущества могу сказать прямо — забирайте. Я ведь прекрасно понимаю, для чего нужны эти «Сказки с Майдана», — пока доверчивый обыватель развесит уши, вы втихаря отожмете себе еще немножко чужого имущества. Кроме того, если настоящие владельцы «арестованных активов Захарченко» окажутся не слишком стойкими, то можно и пошантажировать для своей пользы.

И еще, просматривается закономерность, все эти «аресты» появляются исключительно в феврале каждого года, так сказать под очередную дату переворота, дабы власти не отвечать на неудобные вопросы!