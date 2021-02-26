Президент Украины Владимир Зеленский пытается показать, что он сильный, и пытается обуздать олигархов. Но маловероятно, что Зеленскому это удастся, считает глава Украинского института политики Руслан Бортник

Руслан Бортник: кто он © Руслан Бортник Илья Кива связал действия силовиков с давлением на «Оппозиционную платформу — За жизнь».

Кроме того, силовики провели в помещениях компаний лидера украинского списка Forbes Рината Ахметова следственные действия. Было ли это обыском или выемкой документов, пока не сообщается.

Своим мнением о произошедшем с изданием Украина.ру поделился глава Украинского института политики Руслан Бортник.

— Я бы отнес к этим двум событиям еще и следственные действия в отношении бывших менеджеров ПриватБанка. Похоже на то, что Зеленский пытается дать сигнал силы всем олигархам. Его команда поддавливает многих или всех украинских олигархов.

Она дает им понять, что если они задумали что-то в отношении смены Зеленского и если они будут поддерживать оппозицию, то у них будут проблемы. С этим я связываю действия и в отношении группы «Приват», и в отношении ОПЗЖ, и медиа, и компаний, связанных с Ахметовым. Зеленский пытается показать, что он сильный, и пытается обуздать олигархов.

Маловероятно, что ему это удастся. Пока даже действиям против ОПЗЖ не хватает эффективности. Они не ведут к установлению контроля. Они ведут к усилению конфликтности в политической системе.