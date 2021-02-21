Призыв президента США Джо Байдена выступить единым фронтом в защиту Украины, демонстрируя солидарность с американской политикой, в Европе выслушают со вниманием, но без должного продолжения на деле, считает Директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко

Об этом Бондаренко рассказал в интервью изданию Украина. ру.

— Кость, на Мюнхенской конференции Джо Байден заявил, что Америка вернулась в Европу, определив при этом Россию, как главного противника единства США и Евросоюза. Как вы считаете, насколько существенно, чем и как может угрожать Европе, ЕС и трансатлантическому союзу США и Европы Россия? Почему именно её Байден назначил в качестве угрозы демократии?

— На самом деле, я думаю, что из уст Байдена это звучит, скорее, как признание заслуг, а не как угроза.

Что касается заявления о том, что Америка возвращается, то, понятное дело — Трамп был сторонником идеи изоляционизма США и, соответственно, сделал всё за четыре года, чтобы США сосредоточились больше на внутренней политической повестке, чем на внешнеполитической. Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov

Соответственно, США ушли со многих позиций, которые они занимали в течение длительного времени, в том числе в европейской политике, в евроатлантической политике. И сейчас, очевидно, Байден говорит о том, что теперь всё вернётся на круги своя, как было до 2017 года.

Что касается России, то влияние России на европейскую политику достаточно серьёзно, в том числе, в энергетической сфере, в политической сфере… Россия, помимо прочего, является транзитным государством. Европейский Союз заинтересован, в том числе, в торговых операциях с Китаем. Без российской территории, без контактов с Россией невозможно установить эти взаимовыгодные отношения с Китаем. В то время как США находятся с Китаем в состоянии холодной войны.

Поэтому Байден даёт понять, что он будет делать всё для того, чтобы Европа пошла в американском русле, а не в русле самостоятельной политики и, не дай Боже, не в русле выстраивания вот этой давно анонсированной зоны свободной торговли и единого политико-экономического пространства от Лиссабона до Владивостока.

- Почему именно Украина названа Байденом «жизненно важным вопросом для Европы и США»?

— Потому что Украина на сегодняшний день является главным раздражителем и главным форпостом американской политики в Европе. Соответственно, в данной ситуации Байден призывает фактически выступить единым фронтом в защиту Украины, и таким образом, продемонстрировать всеобщую солидарность с американской политикой. Анатолий Вассерман: Байден ограбит Украину и натравит ее на Россию © РИА Новости, Александр Натрускин

- Как это скажется на Украине?

— Пока трудно сказать. Слово за Европейским Союзом. Я не думаю, что Европейский Союз будет что-то менять в своей внешнеполитической концепции, в своей внешнеполитической стратегии. Скорее всего, слова Байдена будут восприняты с вниманием, но без должного продолжения на деле…

- Какую реакцию этот посыл Байдена может вызвать внутри Украины?

— Внутри Украины это вызовет, скорее всего, некую эйфорию: нас снова заметили, мы снова стали востребованы, о нас снова заговорили.