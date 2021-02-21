Об этом Бондаренко рассказал в интервью изданию Украина. ру.
— Кость, на Мюнхенской конференции Джо Байден заявил, что Америка вернулась в Европу, определив при этом Россию, как главного противника единства США и Евросоюза. Как вы считаете, насколько существенно, чем и как может угрожать Европе, ЕС и трансатлантическому союзу США и Европы Россия? Почему именно её Байден назначил в качестве угрозы демократии?
— На самом деле, я думаю, что из уст Байдена это звучит, скорее, как признание заслуг, а не как угроза.
Что касается заявления о том, что Америка возвращается, то, понятное дело — Трамп был сторонником идеи изоляционизма США и, соответственно, сделал всё за четыре года, чтобы США сосредоточились больше на внутренней политической повестке, чем на внешнеполитической.
Соответственно, США ушли со многих позиций, которые они занимали в течение длительного времени, в том числе в европейской политике, в евроатлантической политике. И сейчас, очевидно, Байден говорит о том, что теперь всё вернётся на круги своя, как было до 2017 года.
Что касается России, то влияние России на европейскую политику достаточно серьёзно, в том числе, в энергетической сфере, в политической сфере… Россия, помимо прочего, является транзитным государством. Европейский Союз заинтересован, в том числе, в торговых операциях с Китаем. Без российской территории, без контактов с Россией невозможно установить эти взаимовыгодные отношения с Китаем. В то время как США находятся с Китаем в состоянии холодной войны.
Поэтому Байден даёт понять, что он будет делать всё для того, чтобы Европа пошла в американском русле, а не в русле самостоятельной политики и, не дай Боже, не в русле выстраивания вот этой давно анонсированной зоны свободной торговли и единого политико-экономического пространства от Лиссабона до Владивостока.
- Почему именно Украина названа Байденом «жизненно важным вопросом для Европы и США»?
— Потому что Украина на сегодняшний день является главным раздражителем и главным форпостом американской политики в Европе. Соответственно, в данной ситуации Байден призывает фактически выступить единым фронтом в защиту Украины, и таким образом, продемонстрировать всеобщую солидарность с американской политикой.
- Как это скажется на Украине?
— Пока трудно сказать. Слово за Европейским Союзом. Я не думаю, что Европейский Союз будет что-то менять в своей внешнеполитической концепции, в своей внешнеполитической стратегии. Скорее всего, слова Байдена будут восприняты с вниманием, но без должного продолжения на деле…
- Какую реакцию этот посыл Байдена может вызвать внутри Украины?
— Внутри Украины это вызовет, скорее всего, некую эйфорию: нас снова заметили, мы снова стали востребованы, о нас снова заговорили.