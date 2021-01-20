После прихода Джо Байдена к власти в США в украинскую политику могут вернуться игроки постмайданной эпохи, считает политолог Руслан Бизяев

Об этом Бизяев, эксперт Украинского института политики, рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Руслан, Петр Порошенко считает себя чуть ли не лучшим другом Байдена. Сможет ли он воспользоваться своими «связями»?

— Я сомневаюсь, что Петр Алексеевич — лучший друг Байдена. И об этом говорят последние полтора года каденции Обамы, когда Байден приезжал в Украину. Ему принадлежит такая фраза: «Второй раз мы этот товар не купим».

Поэтому я не думаю, что Порошенко найдет общий язык с Байденом. Скорее всего, в этой нише будут искать нового лидера. Возможно, Сенцова. Лидер так себе, но, как говорил популярный у вас когда-то политик, «других писателей у меня для вас нет».

- Как считаете, попытается ли администрация США сменить Зеленского и вернуть понятных им людей?

Руслан Бизяев: кто он © Facebook, Руслан Бизяев

- А найдет ли Зеленский общий язык с администрацией Байдена?

— Я скажу сейчас, наверное, крамольную для России вещь, но то влияние США, которое было в 2014-19 годах, уже не вернется. Слишком много игроков стало на этом поле. И у этих игроков свои взгляды на развитие Украины. Это касается Евросоюза, Великобритании, которая будет усиливать здесь свое влияние.

- То есть США по сути поступятся Украиной?

— Ну, я бы не ставил так вопрос. Понимаете, политика — это же четкое соотношение баланса силы. За это время баланс силы изменился — и не в сторону Соединенных Штатов.

Да, конечно, будут попытки, будут потуги, вернется Виктория Нуланд, но что из этого получится… Я бы не сказал, что это будет так, как было в 2014-2016 годах.

- Может ли вернуться в большую политику кто-то из условных «бывших»? Например, Яценюк, Гройсман?

Знакомьтесь, 46-й президент США Джо Байден © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

- А кто из политиков прошлого мог бы быть в самом тесном контакте с Байденом?

— Арсений Петрович Яценюк. У него, я так понимаю, наиболее близкие контакты с Байденом. Но опять же контакты с Байденом не являются продуктом в себе. Поэтому посмотрим, что из этого получится, в любом случае ситуация будет развиваться очень нестандартно, особенно на фоне того, что у нас происходит и с тарифным майданом, и с пандемией, — тут не будет какого-то одного линейного решения.

Американцам надо сначала с Евросоюзом свои вопросы решить, а там не все так однозначно.

- По-прежнему большое политическое влияние в Украине сохраняется у Игоря Коломойского. Но у него серьёзные проблемы с США. Какое будущее, на ваш взгляд, ждёт олигарха?

— Ну, скажем так, судя по ситуации с Дубинским… Хотя я не считаю, что это напрямую связанная личность, то очевидно, что какие-то проблемы могут быть. Но проблемы в принципе могут возникнуть у всех наших олигархов, потому что они для Байдена еще в 2014 году стали проблемой. Поэтому всех наших олигархов в той или иной степени ожидают тяжелые времена.