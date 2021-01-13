Джо Байден на следующий день после инаугурации превратится в «хромую утку» - избранного президента не признают чуть ли не половина собственных граждан, уверен политолог Руслан Бизяев

Об этом эксперт Украинского института политики рассказал в интервью изданию Украина.ру.

В среду, 6 января, сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили массовые беспорядки и ворвались в здание Капитолия. В результате столкновений с полицией погибли четверо протестующих и один полицейский.

- Руслан, что, по-вашему, означает проявление настолько агрессивных и небывалых для США действий? Это конец эпохи демократии? Конец капитализма?

— Ну, понимаете, конец демократии и конец капитализма — это не всегда одно и то же.

Так что же происходит в США, если мы сейчас абстрагируемся от той новостной ленты, которую мы видим?

На первом этапе была спровоцированная ситуация. Washington Times вынужден был это сквозь зубы признать, что в штурме Капитолия в основном участвовали «антифовцы».

Байден победил на выборах президента США, прошедших по украинскому сценарию © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Ангелы Меркель, Виктора Орбана, вчерашний материал Financial Times, который репостил BBC, которые говорят о том, что это не совсем демократия. Вот это все Pax Americana (с лат. — Американский мир), или снизу еще постучат?

В результате что мы имеем: так называемая Демократическая партия (в США у партий условная функция — за ними стоят определенные части элиты) решила дать последний решительный бой. Поэтому они идут, знаете, как большевики в 1917 году на штурм Зимнего — не останавливаясь и снося все на своем пути, надеясь, что союз вот этих элит и Big Tech-компаний может обеспечить им результат. Но это будет пиррова победа.

Потому что, во-первых, избиратели Трампа никуда не денутся, во-вторых инаугурация Байдена уже на следующий день превратит его в хромую утку. Потому что когда тебя не признает половина собственных граждан, тебе будет очень трудно ими управлять. Как говорил Авраам Линкольн, «дом, разделенный пополам, не сможет выстоять в буре».

Фактически внутри США главная задача администрации Байдена и Харрис — это побыстрее напечатать 7 триллионов долларов и распределить их между своими штатами и лояльными компаниями и постараться не потерять в 2022 году Конгресс, потому что там преимущество демократов — буквально 8 голосов, а в Сенате сейчас боевая ничья, и только за счет голоса вице-президента преимущество имеют демократы.

То есть если эта ситуация осенью 2022 года перевернется, то мы будем наблюдать обратный процесс, такую себе политическую реконкисту. А за полтора года уничтожить всю оппозицию не получится при всем желании.

Плюс внешний фактор. Я теперь не представляю, с каким набором ценностей пойдут США в мир, например, что они предложат Европе взамен сделки с Китаем? Что они предложат Ближнему Востоку — опять «осиный рой»? Что они предложат Великобритании — опять вернуться в Евросоюз? Что они предложат России — сдать Крым, Донбасс, Кубань и Сибирь?

— Демократы обвиняют Трампа в подстрекательстве к мятежу и уже даже планируют объявить импичмент. Зачем это нужно, если Байден вот-вот займет пост президента?

— Под Байденом на самом деле заложено очень много бомб. Это не только дело Хантера, не только бело Burisma, не только его связь с Китаем. Байден — это фактически карма Америки. Это когда бумеранг цветных революций со свистом вернулся обратно. Давайте не будем забывать, что, в отличие от постсоветского пространства, для американского общества это в новинку.

Это мы фактически с 1917 года наблюдаем революции, а у них это впервые.

Трамп - убийца США © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Сейчас мы будем наблюдать появление сразу нескольких новых политических лидеров в Америке, потому что Трамп не уйдет — он останется в политике, но вот кто будет публичным лидером — Тед Круз, Никки Хейли, или, может, даже Илон Маск на себя примерит эту мантию, — пока сложно сказать.

- Ситуация с удалением Трампа из соцсетей действительно интересна. Что, по-вашему, он должен был сделать во время своего правления, чтобы подобного не произошло? Соцсети как новый «властелин мира» © CC0, Pixabay

— А он мог сделать? После того как он поинтересовался, почему они зарегистрированы в Ирландии и не платят в бюджет налоги, — всё, его полностью заблокировали. У него же не было большинства в Конгрессе.

Если сейчас смоделировать ситуацию, при которой Трамп остался бы на второй срок, что он получает? Конгресс и Сенат против себя. Пусть он элегантно отойдет от пропасти и пропустит туда мистера Байдена.

Он хотел принять артикль 230, который заставил бы соцсети быть частью государства, но они же над государством, обратите внимание.

- Как вы считаете, какие у Трампа перспективы? Он затаится или, наоборот, останется в политике?

Демократы готовят Трампу уникальный импичмент © AP, Jacquelyn Martin Тед Круз, у меня такое ощущение. Или пара Тед Круз — Никки Хейли, она более такая понятная, консервативная, потому что Трамп, учитывая его имидж, не поддерживается частью партии. Может быть, конечно, третий расклад, при котором Трамп создаст свою партию и пойдет с ней, и мы увидим конец двухпартийной системы в США.

В любом случае у демократов ближайшие полгода будет «медовый месяц», что-то из серии «перемогу не спинити», а потом понесется.

Но проблемы США никуда не денутся: производство возвращать они не будут, малый и средний бизнес будут убиты, избирательная система уже никуда не годна.

- Будет ли Байден выстраивать свою политику как «антитрамповскую»? Особенно на постсоветском пространстве.

— Может, он и хотел бы это сделать, но у него это может только точечно получаться. Потому что слишком много воды утекло и нельзя заливать старое вино в молодые меха.

Да, будут попытки каких-то локальных движений, направленных на то, чтобы вернуть на постсоветское пространство дух Барака Обамы. Но судя по тому, что написала Клинтон, противостояние на постсоветском пространстве для администрации Байдена в самом идеальном варианте видится майданом в России.