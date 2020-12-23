Эпидемия коронавируса и вопрос вакцинации поставили руководство Украины в почти безвыходное положение, не позволяющее им ни самостоятельно закупиться вакциной на рынке, ни получить помощь от Запада, ни пойти на сотрудничество с Россией, отметил политолог Дмитрий Абзалов

Вакцинация и цена суверенитета Украины © CC0, Pixabay

- Дмитрий, ранее президент РФ Владимир Путин признал, что у нашей вакцины «Спутник V» есть проблемы с производством, но ее можно производить в других странах. В частности, у Украины есть необходимые для этого мощности. Как думаете, возможно ли совместное российско-украинское производство вакцины?

— Действительно, у Украины есть необходимые мощности в Харькове, и никаких проблем в совместном производстве нет, за исключением политической составляющей. Дело в том, что для того, чтобы производить вакцину и продавать, необходимо, чтобы она была зарегистрирована в стране — этим занимаются, как правило, регуляторы, то есть минздравы местные. Соответственно, произвести гипотетически можно, но продать ее нельзя будет.

Дмитрий Абзалов: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Средняя стоимость «Спутника» составляет в Российской Федерации 1942 рубля, а на внешних рынках не больше, соответственно, $10 за дозу. Теперь смотрим: производить будут в гривнах, путь поставки близкий, соответственно, производство может быть дешевле. Плюс, если вы производите на территории своей страны, то ввозные пошлины и так далее у вас минусуются. Поэтому тут вы вообще почти по себестоимости будете брать.

- А во сколько Украине обойдется, например, Pfizer?

— В бюджет страны заложен 91 миллион на вакцинацию, что, соответственно, позволяет купить намного больше вакцин, произведенных в Харькове, чем Pfizer. Вообще у нас все контакты уже есть: и с США, и с ЕС, и с Японией, и с Канадой. Но, предположим гипотетически, вы возьмете и найдете где-то с рынка их. Самая льготная цена Pfizer, которая есть на рынке, — это $15, получается $30 за две дозы, то есть уже в полтора раза дороже.

«Спутник плюс». Российская вакцина может повторить в Украине судьбу российского газа © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

- Какие у Украины еще есть варианты?

— Есть еще Moderna. Она намного лучше хранится — ее можно держать в обычных холодильниках и даже какое-то время при комнатной температуре. Но стоит она в разы дороже, раза в два дороже Pfizer — до $30 за дозу. Теперь посмотрим: вы покупаете, например, Pfizer в полтора раза дороже или Moderna раза в два с чем-то дороже.

- Надо полагать, получить ее в рамках COVAX не выйдет?

— И Moderna, и Pfizer уже законтрактованы и перезаконтрактованы разными странами. И учитывая то, что смысл программы COVAX заключается в том, что все скидываются деньгами и странам, которые не могут себе сами купить вакцину, дают ее бесплатно, очень велика вероятность, что этой вакциной станет AstraZeneca, потому что она самая дешевая и у них самая большая производственная база, в частности, в странах СНГ.

Но проблема в следующем: у них эффективность — 70% на полную дозу, притом что все современные вакцины нормальные — это 90+ процентов эффективности. То есть вероятность того, что AstraZeneca вам придется прививаться несколько раз, очень высокая.

- Но, учитывая ее цену и доступность, это рабочий вариант для Украины как альтернатива слишком дорогим и пока недоступным западным вакцинам и «запретному» «Спутнику»?

— Тут тоже есть интересный момент: очень высока вероятность, что AstraZeneca будет производиться в Российской Федерации. То есть Киеву придется закупаться вакциной, которая будет производиться здесь с большой долей вероятности, потому что ее будет производить «Р-Фарм» и, скорее всего, будет ее поставлять в страны Восточной Европы и СНГ. База будет здесь.

Поэтому с этой точки зрения опций у Украины не так уж много. То есть либо ждать вакцину, которой не будет и которая будет дороже, либо попытаться купить такой же стоимости [как и «Спутник»], но менее эффективную, произведенную здесь (в России. — Ред.), либо что-то делать со «Спутником». Тем более что, судя по всему, AstraZeneca будет со «Спутником» совместно колоться: например, первый прокол будет AstraZeneca, а второй — «Спутник», или наоборот. И тут вопрос: хорошо, вы купили AstraZeneca — первую дозу, а вторая вам тоже нужна, вы не будете ее колоть, если она «Спутником» будет?

До прививки доживет сильнейший. Вакцин от COVID-19 всем украинцам не хватит © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

- Кстати, власти ДНР отправили заявку на получение «Спутника». И хотя Киев заявил, что будет вакцинировать, в частности, «именно украинцев» Крыма и Донбасса, непонятно, каким образом будут эти «именно украинцы» выявляться, ну и, кроме того, Украина всего планирует вакцинировать 21 миллион граждан, то бишь примерно половину, так что неизвестно еще, достанется ли Крыму и Донбассу что-то. Если Россия отправит ЛДНР вакцину, не спровоцирует ли это общественные волнения на Украине?

— Спровоцирует, конечно. Представьте, у вас смертность — 15+ (коэффициент на 1000 населения. — Ред.), при этом ситуация осложняется, возможно, новым штаммом. И проблема не в том, что у него генотип другой, а в темпах распространения: если к нынешним темпам еще 50% приплюсовать, это будет очень большая проблема. И на этом фоне в Украине есть области, которые не принимают пациентов, например, во Львовской, Сумской областях серьезные проблемы. Да вообще у всех серьезные проблемы. И понятно, что на этом фоне такие маневры в восточном направлении будут восприниматься как то, что одних спасают, а других — нет.

Коллизия заключается в том, что [избранный президент США Джо] Байден уже пообещал, что он 100 миллионов за 100 дней привьет — у него вся вакцина уйдет. Они зарегистрировали Moderna на выходных, и у них есть Pfizer, который поставляет уже на 50 миллионов доз меньше, чем собирался. То есть они всю вакцину — и Pfizer, и Moderna — проводят на американский рынок. И это при том, что у них еще контракты на Европу. То есть будут очень серьезные проблемы с распространением.

Также накладывается проблема с деньгами. Как вы понимаете, ситуация у украинского правительства не очень простая, поэтому им придется искать возможности для того, чтобы финансировать этот процесс [вакцинирования], соответственно, чем дешевле будет вакцина, тем больше будет таких возможностей. Я сомневаюсь, что будет достаточно средств для приобретения вакцины с рынка, и в таких условиях производить дешевую вакцину у себя намного выгоднее.

Еще одна проблема заключается в том, что, если со следующего года откроются рынки, в Европейском союзе будут требовать биологический паспорт гражданина. И если человек не привьется на Украине, он не сможет нормально работать в ЕС. И вся эта концепция заробитчан, которые миллионами уезжают в разные страны, включая РФ, чтобы высылать деньги домой и поддерживать тем самым гривну, вскоре может схлопнуться. Вообще безвиз оказывается под серьезным ударом.

Власть собирается прививать украинцев самой дорогой и очень спорной вакциной © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration/File Photo - Ну и разве всего перечисленного не достаточно для того, чтобы украинские власти хотя бы из экономических соображений, ведь Украина сама могла бы стать экспортером вакцины, отодвинула политику на второй план?

— Конечно, с экономической точки зрения это очень правильное важное решение, целесообразное — любое население вас на руки подымет, если у вас вакцинация будет раньше, чем в США. И если бы у этой вакцины («Спутника». — Ред.) было другое название или другая страна-производитель, скорее всего, эта схема была бы очень эффективно реализована. Но, к сожалению, система работает по-другому. Если бы не политизация, конечно, ситуация совсем по-другому развивалась бы.

Вообще [президент Украины Владимир] Зеленский оказался в очень непростой ситуации. Если бы вопрос был только в деньгах, его можно было бы решить. Если бы вопрос был в поставке вооружения, его можно было бы решить. Но сейчас он просит самую важную вещь, которая есть в мире, — вакцину. Зеленский в ситуации, в которой не может быть хороших решений: не примут вакцину — может дойти до какого-нибудь майдана очередного, примут вакцину — «да как он посмел договариваться с агрессором?!».

Но есть подозрения, что граждане Украины в конце концов свое решение примут ближе к лету или даже к весне, потому что эпидемия точно загонит украинскую экономику в депо.