Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в парламент в ближайшее время подадут законопроекты относительно мер по поддержке граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями

В частности, ФОПы (украинская аббревиатура физическое лицо-предприниматель. — Ред.) и наемные работники, чья сфера деятельности подпадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тыс. грн. Согласно расчетам, более миллиона граждан Украины смогут получить помощь по этой программе, а ее общий объем составит около 10 млрд грн. Также Зеленский пообещал, что предприятия получат одноразовую материальную помощь для сохранения рабочих мест.

Власть поможет. Что пообещал украинцам Зеленский и где взять на это деньги © пресс-служба президента Украины

Насколько реалистичны и своевременны инициативы президента, есть ли в бюджете необходимые средства, а также об экономическом и социально эффекте программ поддержки малого и среднего бизнеса рассказал в интервью Украина.ру экономист Алексей Кущ.

- Алексей, как вы оцениваете инициативу Зеленского поддержать малых предпринимателей, которые пострадали от карантина?

— Если говорить в общем, то на фоне того, что практически ничего не делалось для поддержки малого и среднего бизнеса, эти инициативы можно оценивать положительно. На фоне бездействия правительства инициативы президента выглядят достаточно живо, во всяком случае это хоть какое-то движение вперед. Но настораживает несколько фактов. В этой программе даже неискушенный человек может найти несколько логических ошибок.

- Каких именно?

— Основная ошибка заключается в том, что описываются очень масштабные программы помощи. Это и компенсация утраченной зарплаты наёмным работникам, это и дополнительные выплаты ФОПам. И тут же называются цифры — 10 миллиардов гривен, 15 миллиардов гривен. И ты понимаешь, что если взять примерно количество людей, нуждающихся в помощи, и поделить на цифру, которая озвучивается, то получается какая-то ахинея. Либо программа преувеличена, либо цифра занижена. Если то, что обещает Зеленский, облечь в реальные цифры, то речь идет о сумме в десятки, а то и в сотни миллиардов гривен. Сейчас трудно назвать точную цифру, но однозначно, если взять ФОПов (даже не все, а частично) и всем выплачивать по восемь тысяч гривен, плюс еще и наемным работникам, то это десятки миллиардов гривен.

Предновогодний локдаун: выдержит ли украинская экономика © REUTERS, Gleb Garanich

И второй момент. Почему-то из этой программы помощи полностью выпали социально незащищенные слои населения. При всем уважении к малому бизнесу все-таки предприниматели не самые бедные. Понятно, что малому бизнесу нужно помогать, но где пенсионеры? Где студенты? Где люди с низким уровнем дохода?

- Алексей, как перечисленные вами категории связаны с объявлением карантина выходного дня или тотального карантина, о котором сейчас говорят в правительстве?

— Эти люди, может быть, напрямую не сталкиваются с вынужденным простоем. Но многие пенсионеры и студенты подрабатывают неофициально и, таким образом, теряют возможность дополнительного заработка в условиях карантина. И они выпадают из анонсированной программы помощи. А семьи с низким уровнем дохода, может быть, напрямую не сталкиваются с потерей работы, но они ощущают ухудшение своего жизненного уровня вследствие общего экономического кризиса.

«Вовины тысячи». Зеленский рассказал, кому власть поможет деньгами © Facebook, Національний банк України | Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

И делать это нужно потому, что такие масштабные кризисы отличаются от обычных тем, что человек, может быть, не сталкивается напрямую с его проявлением, но за счет того, что общеэкономическая ситуация ухудшается, он ощущает на себе общее ухудшение качества жизни. Например, выросли цены на какие-то товары, или выросли тарифы. Или из-за карантина человек лишился неформального дополнительного заработка, а это статистически никак нельзя отследить, потому что человек не может прийти к государству и официально это подтвердить. Получается, что страдает огромное количество людей, которые находятся ниже «ватерлинии» и не имеют официальных бумажек. Соответственно, они все пропадают с радаров правительства.

- И самый главный вопрос: есть ли в бюджете деньги, чтобы реализовать инициативы президента? Хотя бы заявленные суммы?

— У нас сейчас полноценный бюджетный кризис, потому что на счетах Казначейства входящий остаток на начало ноября был 15 млрд гривен. И это в четыре примерно раза меньше, чем обычно. То есть денег в Казначействе нет. Казначейство уже перешло частично в режим картотеки — выполняются в основном только защищенные статьи.

И времени, для того чтобы собрать эти деньги в декабре, практически не остается. А с начала будущего года мы попадаем в своеобразную бюджетную «яму», потому что выходные дни, а там и возможный полный локдаун на несколько недель. То есть получается, что эта программа даже на минимальные деньги сможет заработать не завтра, а через какой-то промежуток времени. Фактически об этих 8 тысячах нужно было говорить несколько месяцев назад — в сентябре, чтобы эти деньги могли дойти до предпринимателей, например, в декабре. А сейчас всё это выглядит крайне и крайне сомнительно с точки зрения сроков и имеющихся денег.

- Гипотетически откуда можно взять деньги? Это внешние заимствования, транш МВФ? В правительстве, например, уже озвучили намерение одолжить 300 миллионов долларов у Всемирного банка реконструкции и развития.

Транш нам только снится. Получит ли Украина в этом году деньги МВФ © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

А второй источник — то, что называют «расширенное правительство» или бюджетно-монетарная трансмиссия. Это когда объединяются в единой системе правительство и Центральный банк, а плановые эмиссионные источники (именно плановые, никто не говорит о какой-то гиперэмиссии) используются исключительно на формирование внутренних бюджетных резервов для направления их в экономику и в социальную систему.

Понятно, что нынешняя власть не будет делать ни первое, ни второе. Реструктуризацию они не будут делать, потому что легитимизируются с помощью выплаты внешних долгов. То есть они ищут легитимность вовне, а не внутри страны. И поэтому они будут погашать долги до последнего украинца. Расширенное правительство они тоже не создадут, потому что это запрещает им сделать МВФ. Поскольку ситуация становится невыгодной для наших финансовых доноров. Сейчас тоже происходит эмиссия, но она вся уходит на финансовый сектор и на спекулятивные рынки — на валютный, и в том числе помогает нерезидентам выходить из ОВГЗ.

- И что же будет делать власть, чтобы наполнить программу поддержки деньгами?

— Они будут действовать по принципу бритвы Оккама — отсекать лишнее. Сначала пострадают местные бюджеты — там порежут инфраструктурные проекты, фонды развития, как уже было в декабре прошлого года. А затем перейдут к десоциализации, то есть к усечению социальных проектов и программ. Повышение зарплат учителям уже ведь отложили на год.

- Отложили, но с объяснением, что правительство Гройсмана на излете запланировало повышение зарплат учителям, не имея на то экономического обоснования.

— Напомню, что уже Зеленский в ходе избирательной гонки обещал учителям зарплаты по четыре тысячи долларов. Так что в этом плане Гройсман был еще очень консервативным и рациональным политиком. Он же не обещал 4 тысячи долларов, а всего лишь три прожиточных минимума, а это намного меньше, чем 4 тысячи долларов.

Как при Зеленском деньги пилят. Рассказ экс-министра Украины © kmu.gov.ua

- Существует мнение, во всяком случае оно высказывается некоторыми экспертами, что власть включит печатный станок, чтобы покрыть все пожелания президента.

— Печатный станок не будет включен. Когда я говорил о бюджетно-монетарной трансмиссии, о том, что эмиссионные деньги будут идти на бюджетный дефицит, а потом разгоняться как инвестиции в социальный капитал, в экономику, то прежде всего эти деньги должны тратиться на такие направления, как социальная система, наука, образование, экология, то есть не на финансово-промышленные группы и не на кредиторов. Я боюсь в данном случае одного — идея монетарно-бюджетной трансмиссии будет дискредитирована нынешней властью, что действительно включат частично печатный станок, но его настолько неумело используют, что это приведет исключительно к инфляционно-девальвационным последствиям, но не даст никакого экономического и социального эффекта. И тогда нам через полгода будут рассказывать: смотрите, ну включили мы печатный станок, и к чему это привело! Но при этом не будут говорить, что этот печатный станок включил человек, который его в первый раз увидел.

- По вашему прогнозу, будет ли выполнена программа поддержки ФОПов, и действительно ли это поможет предпринимателям выжить?

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Что-то подобное будет и с программой поддержки ФОПов. Будут какие-то предприниматели, которые эти деньги получат. Их покажут по телевизору, у них возьмут интервью, они похвалят президента. А никакого эффекта для экономики эта программа иметь не будет. Это будет очередная профанация в стиле «5-7-9».

- Но ведь хоть какую-то помощь люди получат — с паршивой овцы хоть шерсти клок?

— Я в данном случае порадовался бы, но меня больше бы обрадовало, если бы нынешняя власть выплатила пенсионерам в декабре по одной дополнительной пенсии. Ведь на самом деле это не такие уж астрономические суммы. У нас затраты Пенсионного фонда на ежемесячную пенсию порядка 36 миллиардов гривен, а если взять тех пенсионеров, которые получают меньше трех тысяч гривен, а таких 70%, то получается еще 25 миллиардов гривен. И такие деньги можно найти. И если бы каждому пенсионеру выплатили 13-ю пенсию, это дало бы больший эффект и экономический, и социальный. Восемь миллионов людей ощутили бы эту помощь государства. Я это бы больше приветствовал, чем выплату 8 тысяч предпринимателям.