Законопроект Зеленского о роспуске Конституционного суда – это абсолютно политическое решение, которое показывает, что за судебную систему Украины ведется ожесточенная борьба, уверен директор Украинского института политики Руслан Бортник. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который прекратит полномочия всех судей Конституционного суда Украины. Решение главы государства стало ответом на отмену Конституционным судом антикоррупционных норм в законодательстве, в том числе признал неконституционными некоторые положения закона «О предотвращении коррупции» и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Ряд оппозиционных партий заявили, что решение Конституционного суда может нести негативные последствия для европейской интеграции Украины. Руслан Бортник: кто он © Руслан Бортник

- Как вы считаете, насколько действия президента оправданны в этой ситуации?

— Это политические действия, но, к сожалению, абсолютно не правовые. Потому что ни роспуск Конституционного суда, ни признание решений КС незаконными невозможно реализовать в формате решения Верховной Рады. Для этого необходимо или вносить изменения в Конституцию Украины, или переписывать закон о Конституционном суде, но он не будет иметь обратной силы — только на будущее в лучшем случае.

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Я считаю, что реакция президента углубляет кризис, а не разрешает его.

- Эту проблему можно было решить цивилизованным путем? Что для этого нужно было сделать?

— Логичнее всего было бы просто внести изменения в антикоррупционное законодательство с учетом решения Конституционного суда.

В решении Конституционного суда два вывода. Первый вывод — это то, что электронное декларирование, которое ведет НАПК, не может касаться судей. Контролировать судей должны судебные органы, а не НАПК, и вести соответствующие реестры должны судебные органы. Поэтому из этого реестра необходимо исключить судей — и он дальше может функционировать.

Ну и второе решение — исключительно уголовная ответственность за незаконное обогащение незаконна. Должны быть параллельно и другие формы ответственности. Уголовная ответственность здесь не обоснована.

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Обращаю ваше внимание на то, что антикоррупционные структуры и до решения суда не демонстрировали никакой особенной эффективности. Четыре года работает эта система — никто из топ-чиновников не посажен.

- К каким последствиям для Зеленского может привести его решение? Может ли эта ситуация привести к его импичменту?

— Думаю, маловероятно, только если ситуация будет разворачиваться. Пока что защитников Конституционного суда в парламенте я не наблюдаю. Но потенциально, если это решение будет реализовано, то в будущем против Зеленского, когда он потеряет свой президентский иммунитет, могут быть возбуждены уголовные дела по этому решению. Потому что это выглядит явным превышением полномочий.