https://ukraina.ru/20250422/polkovnik-kiselev-rasskazal-kak-vs-rf-gromyat-vraga-pod-severskom-i-delayut-prokhody-na-reke-zherebets-1062673521.html

Полковник Киселев рассказал, как ВС РФ громят врага под Северском и делают проходы на реке Жеребец

Полковник Киселев рассказал, как ВС РФ громят врага под Северском и делают проходы на реке Жеребец - 22.04.2025 Украина.ру

Полковник Киселев рассказал, как ВС РФ громят врага под Северском и делают проходы на реке Жеребец

Река Жеребец — это естественная преграда, которой пользуются ВСУ на Луганском направлении. Противник установил там много минных полей. Для их разминирования бойцам приходится применять и дроны, и установку и УР-77. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев

2025-04-22T19:30

2025-04-22T19:30

2025-04-22T19:30

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северск

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украина.ру

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луганская область

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Ранее российские войска освободили Катериновку, но обстановка на Луганском оперативном направлении все равно остается сложной, отметил эксперт. ВСУ подготовили здесь первую и вторую линию обороны, добавил он.Тем не менее, нельзя сказать, что мы тут совсем нет продвижения, отметил собеседник издания."Есть период, когда работает наша артиллерия. Недавно сразу на нескольких участках отработали наши ВКС (Северск, Белогоровка, Макеевка, Серебрянское Лесничество и Часов Яр), которые сбросили ФАБы с новым модулем планирования", — рассказал Киселев.Он отметил, что река Жеребец не такая уж и большая, но тем не менее – это естественная преграда, которой пользуются ВСУ. Противник установил там много минных полей. Для их разминирования бойцам приходится применять и дроны, и УР-77 ("Змей Горыныч" — Ред.). Это позволяет пройти 100-200 метров не только штурмовикам, но и технике, указал Киселев."Есть ли у нас тут успехи? Вы сами ответили на свой вопрос. Освобожден один населенный пункт, готовится освобождение другого", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виталий Киселев: Россия использует "Кометы" и "Орбиты" для уничтожения ВСУ и подготовки к войне будущего" на сайте Украина.ру.Также про другие аспекты СВО и мировой политики — в интервью Захара Прилепина: Если Россия пойдёт на Приднестровье, Трамп точно захочет мира на Украине на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250422/ukraina-panikuet-rossiya-na-poroge-zaversheniya-svo-1062663182.html

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новости, россия, лнр, северск, киселев, украина.ру, наступление, мины, минирование, луганская область, сво, разминирование, спецоперация, всу, потери всу