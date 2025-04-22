Вывоз уклонистов с Украины подорожал до $20 тыс - 22.04.2025 Украина.ру
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Вывоз уклонистов с Украины подорожал до $20 тыс
Вывоз уклонистов с Украины подорожал до $20 тыс - 22.04.2025 Украина.ру
Вывоз уклонистов с Украины подорожал до $20 тыс
Полиция Полтавской области раскрыла схему переправки военнообязанных за границу. Об этом 22 апреля сообщила Нацполиция Украины.
2025-04-22T19:38
2025-04-22T19:38
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полтавская область
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нацполиция
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мобилизация
безвизовый режим
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"Правоохранители Полтавщины прекратили деятельность группы лиц, которые за 20 тысяч долларов обещали организовать выезд мужчины призывного возраста за пределы Украины во время действия военного положения", - сказано в официальном сообщении.Схему бегства уклонистов с Украины наладили 56-летний житель Полтавской области и его 41-летний сообщник из Киева.Фигурантов задержали с привлечением полицейского спецназа. Во время обысков у них изъяты деньги, мобильные телефоны, банковские карты, SIM-карты, копии личных и медицинских документов граждан, медицинские бланки, бланки повесток, блокнот с черновыми записями, автомобиль Audi Q5, а также пневматическое оружие, револьвер с патронами и похожий на гранату предмет.Полиция проверяет причастность задержанных к другим переправки украинских мужчин за границу и устанавливает механизм функционирования схемы бегства уклонистов с Украины.Согласно предыдущим сообщениям украинских силовиков, организация бегства украинских уклонистов за границу редко превышала половину от суммы, заявленной в сообщении Нацполиции Украины от 22 апреля.Незадолго до этого стало известно, что Киевлянин пытался сбежать с Украины, но был пойма на дереве
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новости, украина, полтавская область, киев, нацполиция, audi q5, уклонисты, мобилизация, безвизовый режим, сво, государственная граница, украина-ес
Новости, Украина, Полтавская область, Киев, Нацполиция, Audi Q5, уклонисты, мобилизация, безвизовый режим, СВО, государственная граница, Украина-ЕС

Вывоз уклонистов с Украины подорожал до $20 тыс

19:38 22.04.2025
 
Вывоз уклонистов с Украины подорожал до $20 тыс
Вывоз уклонистов с Украины подорожал до $20 тыс
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Полиция Полтавской области раскрыла схему переправки военнообязанных за границу. Об этом 22 апреля сообщила Нацполиция Украины.
"Правоохранители Полтавщины прекратили деятельность группы лиц, которые за 20 тысяч долларов обещали организовать выезд мужчины призывного возраста за пределы Украины во время действия военного положения", - сказано в официальном сообщении.
Схему бегства уклонистов с Украины наладили 56-летний житель Полтавской области и его 41-летний сообщник из Киева.
"По данным досудебного расследования, старший из фигурантов получил от клиента первый транш средств и копии личных документов, после чего привлек к делу знакомого киевлянина. Тот должен был организовать за определенную сумму изготовление фиктивных документов с поддельными печатями и штампами профильной службы, а также обеспечить выезд мужчины за границу", - рассказали в Нацполиции.
Фигурантов задержали с привлечением полицейского спецназа. Во время обысков у них изъяты деньги, мобильные телефоны, банковские карты, SIM-карты, копии личных и медицинских документов граждан, медицинские бланки, бланки повесток, блокнот с черновыми записями, автомобиль Audi Q5, а также пневматическое оружие, револьвер с патронами и похожий на гранату предмет.
Полиция проверяет причастность задержанных к другим переправки украинских мужчин за границу и устанавливает механизм функционирования схемы бегства уклонистов с Украины.
Согласно предыдущим сообщениям украинских силовиков, организация бегства украинских уклонистов за границу редко превышала половину от суммы, заявленной в сообщении Нацполиции Украины от 22 апреля.
Незадолго до этого стало известно, что Киевлянин пытался сбежать с Украины, но был пойма на дереве
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