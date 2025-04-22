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Вывоз уклонистов с Украины подорожал до $20 тыс

Вывоз уклонистов с Украины подорожал до $20 тыс - 22.04.2025 Украина.ру

Вывоз уклонистов с Украины подорожал до $20 тыс

Полиция Полтавской области раскрыла схему переправки военнообязанных за границу. Об этом 22 апреля сообщила Нацполиция Украины.

2025-04-22T19:38

2025-04-22T19:38

2025-04-22T19:38

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"Правоохранители Полтавщины прекратили деятельность группы лиц, которые за 20 тысяч долларов обещали организовать выезд мужчины призывного возраста за пределы Украины во время действия военного положения", - сказано в официальном сообщении.Схему бегства уклонистов с Украины наладили 56-летний житель Полтавской области и его 41-летний сообщник из Киева.Фигурантов задержали с привлечением полицейского спецназа. Во время обысков у них изъяты деньги, мобильные телефоны, банковские карты, SIM-карты, копии личных и медицинских документов граждан, медицинские бланки, бланки повесток, блокнот с черновыми записями, автомобиль Audi Q5, а также пневматическое оружие, револьвер с патронами и похожий на гранату предмет.Полиция проверяет причастность задержанных к другим переправки украинских мужчин за границу и устанавливает механизм функционирования схемы бегства уклонистов с Украины.Согласно предыдущим сообщениям украинских силовиков, организация бегства украинских уклонистов за границу редко превышала половину от суммы, заявленной в сообщении Нацполиции Украины от 22 апреля.Незадолго до этого стало известно, что Киевлянин пытался сбежать с Украины, но был пойма на дереве

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новости, украина, полтавская область, киев, нацполиция, audi q5, уклонисты, мобилизация, безвизовый режим, сво, государственная граница, украина-ес