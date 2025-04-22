https://ukraina.ru/20250422/tela-soldat-vsu-svaleny-v-kuchu-alekhin-rasskazal-pochemu-kiev-brosaet-ranenykh-i-ubitykh-na-pole-boya-1062688868.html

"Тела солдат ВСУ свалены в кучу": Алехин рассказал, почему Киев бросает раненых и убитых на поле боя

"Тела солдат ВСУ свалены в кучу": Алехин рассказал, почему Киев бросает раненых и убитых на поле боя - 22.04.2025 Украина.ру

"Тела солдат ВСУ свалены в кучу": Алехин рассказал, почему Киев бросает раненых и убитых на поле боя

Во время вторжения в Курскую область в составе ВСУ находилось от полутора до трех тысяч наемников. Среди них было немало погибших, это зафиксировано в радиоперехватах, но их тела украинские военные успевали эвакуировать. Об этом пишет в статье для издания Украина полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-04-22T20:56

2025-04-22T20:56

2025-04-22T20:56

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иностранные наемники

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То, что украинские командиры бросают своих раненых и убитых на поле боя, было известно и раньше. Российские бойцы нередко находили так называемые "братские могилы" ВСУ, сообщил эксперт.Он добавил, что нередко это обычная воронка, окоп или яма, в которую свалены в кучу тела погибших солдат ВСУ, зачастую их даже не присыпают землей, добавил он.С иностранными наемниками ситуация иная — их приказано любой ценой эвакуировать с поля боя, живыми или мертвыми. Именно поэтому российские военные крайне редко находят тела погибших иностранцев, подчеркнул полковник запаса.Во время вторжения в Курскую область в составе ВСУ находилось от полутора до трех тысяч наемников — согласно данным Минобороны РФ. Среди них было немало погибших, это зафиксировано в радиоперехватах, но сами тела украинские военные успевали эвакуировать, резюмировал автор материала.Полный текст статьи "Cпецоперация на минувшей неделе. ВСУ, отступая, превращают святые обители в укрепрайоны" на сайте Украина.ру.О том, изменилась ли ситуация на линии боевого столкновения после разгрома ВСУ под Суджей — в материале Анны Черкасовой "Роман Шкурлатов: Пока ВСУ ищут противоядие от "Комет", мы должны взять Горналь и разрушить логистику Сум" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250422/aleksey-samoylov-esli-rossiya-udarit-na-zaporozhe-vsu-pridetsya-ostavit-kherson-i-otkhodit-do-1062686151.html

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