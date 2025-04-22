"Тела солдат ВСУ свалены в кучу": Алехин рассказал, почему Киев бросает раненых и убитых на поле боя - 22.04.2025 Украина.ру
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"Тела солдат ВСУ свалены в кучу": Алехин рассказал, почему Киев бросает раненых и убитых на поле боя
"Тела солдат ВСУ свалены в кучу": Алехин рассказал, почему Киев бросает раненых и убитых на поле боя - 22.04.2025 Украина.ру
"Тела солдат ВСУ свалены в кучу": Алехин рассказал, почему Киев бросает раненых и убитых на поле боя
Во время вторжения в Курскую область в составе ВСУ находилось от полутора до трех тысяч наемников. Среди них было немало погибших, это зафиксировано в радиоперехватах, но их тела украинские военные успевали эвакуировать. Об этом пишет в статье для издания Украина полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-04-22T20:56
2025-04-22T20:56
новости
курская область
киев
украина
погибшие
потери
потери всу
потери украины
всу
иностранные наемники
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То, что украинские командиры бросают своих раненых и убитых на поле боя, было известно и раньше. Российские бойцы нередко находили так называемые "братские могилы" ВСУ, сообщил эксперт.Он добавил, что нередко это обычная воронка, окоп или яма, в которую свалены в кучу тела погибших солдат ВСУ, зачастую их даже не присыпают землей, добавил он.С иностранными наемниками ситуация иная — их приказано любой ценой эвакуировать с поля боя, живыми или мертвыми. Именно поэтому российские военные крайне редко находят тела погибших иностранцев, подчеркнул полковник запаса.Во время вторжения в Курскую область в составе ВСУ находилось от полутора до трех тысяч наемников — согласно данным Минобороны РФ. Среди них было немало погибших, это зафиксировано в радиоперехватах, но сами тела украинские военные успевали эвакуировать, резюмировал автор материала.Полный текст статьи "Cпецоперация на минувшей неделе. ВСУ, отступая, превращают святые обители в укрепрайоны" на сайте Украина.ру.О том, изменилась ли ситуация на линии боевого столкновения после разгрома ВСУ под Суджей — в материале Анны Черкасовой "Роман Шкурлатов: Пока ВСУ ищут противоядие от "Комет", мы должны взять Горналь и разрушить логистику Сум" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250422/aleksey-samoylov-esli-rossiya-udarit-na-zaporozhe-vsu-pridetsya-ostavit-kherson-i-otkhodit-do-1062686151.html
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новости, курская область, киев, украина, погибшие, потери, потери всу, потери украины, всу, иностранные наемники, сво, спецоперация, война
Новости, Курская область, Киев, Украина, погибшие, потери, потери ВСУ, потери Украины, ВСУ, иностранные наемники, СВО, Спецоперация, война

"Тела солдат ВСУ свалены в кучу": Алехин рассказал, почему Киев бросает раненых и убитых на поле боя

20:56 22.04.2025
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкУчастник похоронной команды вывозит тела для захоронения в городе Рубежное
Участник похоронной команды вывозит тела для захоронения в городе Рубежное - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Александр Гальперин
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Во время вторжения в Курскую область в составе ВСУ находилось от полутора до трех тысяч наемников. Среди них было немало погибших, это зафиксировано в радиоперехватах, но их тела украинские военные успевали эвакуировать. Об этом пишет в статье для издания Украина полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
То, что украинские командиры бросают своих раненых и убитых на поле боя, было известно и раньше. Российские бойцы нередко находили так называемые "братские могилы" ВСУ, сообщил эксперт.
Он добавил, что нередко это обычная воронка, окоп или яма, в которую свалены в кучу тела погибших солдат ВСУ, зачастую их даже не присыпают землей, добавил он.
"И когда наши бойцы предлагали в эфире украинцам забрать эти тела, обещая не открывать огонь, на это следовал категорический отказ. Будто и не было таких боевиков в составе ВСУ", — рассказал Алехин.
С иностранными наемниками ситуация иная — их приказано любой ценой эвакуировать с поля боя, живыми или мертвыми. Именно поэтому российские военные крайне редко находят тела погибших иностранцев, подчеркнул полковник запаса.
Во время вторжения в Курскую область в составе ВСУ находилось от полутора до трех тысяч наемников — согласно данным Минобороны РФ. Среди них было немало погибших, это зафиксировано в радиоперехватах, но сами тела украинские военные успевали эвакуировать, резюмировал автор материала.
Полный текст статьи "Cпецоперация на минувшей неделе. ВСУ, отступая, превращают святые обители в укрепрайоны" на сайте Украина.ру.
О том, изменилась ли ситуация на линии боевого столкновения после разгрома ВСУ под Суджей — в материале Анны Черкасовой "Роман Шкурлатов: Пока ВСУ ищут противоядие от "Комет", мы должны взять Горналь и разрушить логистику Сум" на сайте Украина.ру.
Алексей Николаевич Самойлов интервью
20:00
Алексей Самойлов: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до НиколаеваС военной точки зрения Сумы и даже Чернигов и Харьков нам не очень интересны по сравнению с другими регионами. Единственная военная задача, которая там может быть решена, это создание пояса безопасности, о чем наш президент говорил, когда выступал перед подводниками Архангельске.
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Заголовок открываемого материала
20:56"Тела солдат ВСУ свалены в кучу": Алехин рассказал, почему Киев бросает раненых и убитых на поле боя
20:51"Американская засада": в Британии гадают, смогут ли спасти Зеленского
20:45Половина из них уже погибла: Алехин о том, почему наемников из ВСУ в первую очередь выносят с поля боя
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