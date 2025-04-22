"Тела солдат ВСУ свалены в кучу": Алехин рассказал, почему Киев бросает раненых и убитых на поле боя
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкУчастник похоронной команды вывозит тела для захоронения в городе Рубежное
Во время вторжения в Курскую область в составе ВСУ находилось от полутора до трех тысяч наемников. Среди них было немало погибших, это зафиксировано в радиоперехватах, но их тела украинские военные успевали эвакуировать. Об этом пишет в статье для издания Украина полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
То, что украинские командиры бросают своих раненых и убитых на поле боя, было известно и раньше. Российские бойцы нередко находили так называемые "братские могилы" ВСУ, сообщил эксперт.
Он добавил, что нередко это обычная воронка, окоп или яма, в которую свалены в кучу тела погибших солдат ВСУ, зачастую их даже не присыпают землей, добавил он.
"И когда наши бойцы предлагали в эфире украинцам забрать эти тела, обещая не открывать огонь, на это следовал категорический отказ. Будто и не было таких боевиков в составе ВСУ", — рассказал Алехин.
С иностранными наемниками ситуация иная — их приказано любой ценой эвакуировать с поля боя, живыми или мертвыми. Именно поэтому российские военные крайне редко находят тела погибших иностранцев, подчеркнул полковник запаса.
Во время вторжения в Курскую область в составе ВСУ находилось от полутора до трех тысяч наемников — согласно данным Минобороны РФ. Среди них было немало погибших, это зафиксировано в радиоперехватах, но сами тела украинские военные успевали эвакуировать, резюмировал автор материала.
Полный текст статьи "Cпецоперация на минувшей неделе. ВСУ, отступая, превращают святые обители в укрепрайоны" на сайте Украина.ру.
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