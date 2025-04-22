https://ukraina.ru/20250422/esche-pridetsya-povozitsya-voennyy-ekspert-raskryl-kak-vs-rf-obkhodyat-torskoe-i-gromyat-oporniki-vsu-1062675931.html

"Еще придется повозиться": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ обходят Торское и громят опорники ВСУ

"Еще придется повозиться": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ обходят Торское и громят опорники ВСУ - 22.04.2025 Украина.ру

"Еще придется повозиться": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ обходят Торское и громят опорники ВСУ

ВС РФ нужно продолжать наносить удары по пунктам управления противника и усиливать группировки fpv-дронов. по всей линии соприкосновения бойцы действуют "челночно", когда группы по два-три человека уничтожают опорник ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев

2025-04-22T20:15

2025-04-22T20:15

2025-04-22T20:15

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Обстановка на Луганском оперативном направлении пока остается сложной, ВСУ подготовили здесь первую и вторую линию обороны, сообщил эксперт. Противник давно пристрелял здесь позиции и накопил много fpv-дронов, добавил он.По мнению Киселева, войска смогут обойти Торское, которое находится в низине и само по себе интереса не представляет, потому что основные укрепрайоны ВСУ находятся по его окраинам на высотах. "Мы его будем обходить. Главное же – не местность на карте. Командир должен своими глазами видеть, где лучше провести подразделения", — подчеркнул собеседник Украина.ру.По мнению Киселева, ВС РФ нужно продолжать наносить удары по пунктам управления противника и усиливать группировки fpv-дронов. "Будем и дальше двигаться: укрепрайон за укрепрайоном. Быстрых рывков тут я не ожидаю. Нам еще придется повозиться", — добавил он.Эксперт отметил, что по всей линии соприкосновения ВС РФ действуют "челночно", когда группы по два-три человека уничтожают опорник ВСУ."Если есть возможность закрепиться, закрепляются тоже несколько человек. Где-то по пять, где-то больше. Их прикрывают наша артиллерия и дроны, чтобы бойцы расширили свой плацдарм для дальнейшего продвижения", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виталий Киселев: Россия использует "Кометы" и "Орбиты" для уничтожения ВСУ и подготовки к войне будущего" на сайте Украина.ру.Также про другие аспекты СВО и мировой политики — в интервью Захара Прилепина: Если Россия пойдёт на Приднестровье, Трамп точно захочет мира на Украине на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250422/nikolay-azarov-esli-rossiya-i-ssha-dogovoryatsya-cherez-desyat-let-ukrainu-budet-ne-uznat-1062666960.html

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