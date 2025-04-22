"Еще придется повозиться": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ обходят Торское и громят опорники ВСУ
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад
ВС РФ нужно продолжать наносить удары по пунктам управления противника и усиливать группировки fpv-дронов. по всей линии соприкосновения бойцы действуют "челночно", когда группы по два-три человека уничтожают опорник ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев
Обстановка на Луганском оперативном направлении пока остается сложной, ВСУ подготовили здесь первую и вторую линию обороны, сообщил эксперт. Противник давно пристрелял здесь позиции и накопил много fpv-дронов, добавил он.
"Мы его будем обходить. Главное же – не местность на карте. Командир должен своими глазами видеть, где лучше провести подразделения", — подчеркнул собеседник Украина.ру.
По мнению Киселева, ВС РФ нужно продолжать наносить удары по пунктам управления противника и усиливать группировки fpv-дронов. "Будем и дальше двигаться: укрепрайон за укрепрайоном. Быстрых рывков тут я не ожидаю. Нам еще придется повозиться", — добавил он.
Эксперт отметил, что по всей линии соприкосновения ВС РФ действуют "челночно", когда группы по два-три человека уничтожают опорник ВСУ.
"Если есть возможность закрепиться, закрепляются тоже несколько человек. Где-то по пять, где-то больше. Их прикрывают наша артиллерия и дроны, чтобы бойцы расширили свой плацдарм для дальнейшего продвижения", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виталий Киселев: Россия использует "Кометы" и "Орбиты" для уничтожения ВСУ и подготовки к войне будущего" на сайте Украина.ру.
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