"Еще придется повозиться": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ обходят Торское и громят опорники ВСУ - 22.04.2025 Украина.ру
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"Еще придется повозиться": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ обходят Торское и громят опорники ВСУ
"Еще придется повозиться": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ обходят Торское и громят опорники ВСУ - 22.04.2025 Украина.ру
"Еще придется повозиться": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ обходят Торское и громят опорники ВСУ
ВС РФ нужно продолжать наносить удары по пунктам управления противника и усиливать группировки fpv-дронов. по всей линии соприкосновения бойцы действуют "челночно", когда группы по два-три человека уничтожают опорник ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев
2025-04-22T20:15
2025-04-22T20:15
новости
россия
лнр
киселев
всу
наступление
вс рф
краснолиманское направление
дроны
укрепления
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Обстановка на Луганском оперативном направлении пока остается сложной, ВСУ подготовили здесь первую и вторую линию обороны, сообщил эксперт. Противник давно пристрелял здесь позиции и накопил много fpv-дронов, добавил он.По мнению Киселева, войска смогут обойти Торское, которое находится в низине и само по себе интереса не представляет, потому что основные укрепрайоны ВСУ находятся по его окраинам на высотах. "Мы его будем обходить. Главное же – не местность на карте. Командир должен своими глазами видеть, где лучше провести подразделения", — подчеркнул собеседник Украина.ру.По мнению Киселева, ВС РФ нужно продолжать наносить удары по пунктам управления противника и усиливать группировки fpv-дронов. "Будем и дальше двигаться: укрепрайон за укрепрайоном. Быстрых рывков тут я не ожидаю. Нам еще придется повозиться", — добавил он.Эксперт отметил, что по всей линии соприкосновения ВС РФ действуют "челночно", когда группы по два-три человека уничтожают опорник ВСУ."Если есть возможность закрепиться, закрепляются тоже несколько человек. Где-то по пять, где-то больше. Их прикрывают наша артиллерия и дроны, чтобы бойцы расширили свой плацдарм для дальнейшего продвижения", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виталий Киселев: Россия использует "Кометы" и "Орбиты" для уничтожения ВСУ и подготовки к войне будущего" на сайте Украина.ру.Также про другие аспекты СВО и мировой политики — в интервью Захара Прилепина: Если Россия пойдёт на Приднестровье, Трамп точно захочет мира на Украине на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250422/nikolay-azarov-esli-rossiya-i-ssha-dogovoryatsya-cherez-desyat-let-ukrainu-budet-ne-uznat-1062666960.html
россия
лнр
краснолиманское направление
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новости, россия, лнр, киселев, всу, наступление, вс рф, краснолиманское направление, дроны, укрепления, украина, война, сво, спецоперация, война на украине
Новости, Россия, ЛНР, Киселев, ВСУ, наступление, ВС РФ, Краснолиманское направление, дроны, укрепления, Украина, война, СВО, Спецоперация, война на Украине

"Еще придется повозиться": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ обходят Торское и громят опорники ВСУ

20:15 22.04.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ВС РФ нужно продолжать наносить удары по пунктам управления противника и усиливать группировки fpv-дронов. по всей линии соприкосновения бойцы действуют "челночно", когда группы по два-три человека уничтожают опорник ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев
Обстановка на Луганском оперативном направлении пока остается сложной, ВСУ подготовили здесь первую и вторую линию обороны, сообщил эксперт. Противник давно пристрелял здесь позиции и накопил много fpv-дронов, добавил он.
По мнению Киселева, войска смогут обойти Торское, которое находится в низине и само по себе интереса не представляет, потому что основные укрепрайоны ВСУ находятся по его окраинам на высотах.
"Мы его будем обходить. Главное же – не местность на карте. Командир должен своими глазами видеть, где лучше провести подразделения", — подчеркнул собеседник Украина.ру.
По мнению Киселева, ВС РФ нужно продолжать наносить удары по пунктам управления противника и усиливать группировки fpv-дронов. "Будем и дальше двигаться: укрепрайон за укрепрайоном. Быстрых рывков тут я не ожидаю. Нам еще придется повозиться", — добавил он.
Эксперт отметил, что по всей линии соприкосновения ВС РФ действуют "челночно", когда группы по два-три человека уничтожают опорник ВСУ.
"Если есть возможность закрепиться, закрепляются тоже несколько человек. Где-то по пять, где-то больше. Их прикрывают наша артиллерия и дроны, чтобы бойцы расширили свой плацдарм для дальнейшего продвижения", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виталий Киселев: Россия использует "Кометы" и "Орбиты" для уничтожения ВСУ и подготовки к войне будущего" на сайте Украина.ру.
Также про другие аспекты СВО и мировой политики — в интервью Захара Прилепина: Если Россия пойдёт на Приднестровье, Трамп точно захочет мира на Украине на сайте Украина.ру.
Николай Азаров интервью - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
07:18
Николай Азаров: Если Россия и США договорятся, через десять лет Украину будет не узнатьТак называемая Верховная Рада подавляющим большинством, 357 голосов, проголосовала за продление военного положения до 9 августа, причем за месяц до истечения предыдущего срока. Это было демонстративное решение на фоне переговоров США, одного из виновников конфликта, и России.
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