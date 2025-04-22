https://ukraina.ru/20250422/ot-chego-otkazhetsya-ukraina-dlya-zaklyucheniya-mira-kilinkarov-o-sudbe-dogovornnostey-1062688456.html

От чего откажется Украина для заключения мира? Килинкаров о судьбе договорённостей

От чего откажется Украина для заключения мира? Килинкаров о судьбе договорённостей - 22.04.2025 Украина.ру

От чего откажется Украина для заключения мира? Килинкаров о судьбе договорённостей

Депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру рассказал о том, как Зеленский попал во власть, почему США хотят выйти из... Украина.ру, 22.04.2025

2025-04-22T20:32

2025-04-22T20:32

2025-04-22T20:32

видео

украина

сша

запад

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переговоры

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Депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру рассказал о том, как Зеленский попал во власть, почему США хотят выйти из конфликта на Украине и когда будет большое наступление российской армии. 00:27 – Роль Зеленского в развязывании военного конфликта; 08:38 – Что будет с Зеленским после окончания СВО? 16:34 – Договорённости с Западом о мире на Украине; 22:47 – Украинские санкции. ТГ-канал Спиридона Килинкарова: https://t.me/s/kilinkarovspiridon

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