От чего откажется Украина для заключения мира? Килинкаров о судьбе договорённостей - 22.04.2025 Украина.ру
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От чего откажется Украина для заключения мира? Килинкаров о судьбе договорённостей
От чего откажется Украина для заключения мира? Килинкаров о судьбе договорённостей - 22.04.2025 Украина.ру
От чего откажется Украина для заключения мира? Килинкаров о судьбе договорённостей
Депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру рассказал о том, как Зеленский попал во власть, почему США хотят выйти из... Украина.ру, 22.04.2025
2025-04-22T20:32
2025-04-22T20:32
видео
украина
сша
запад
владимир зеленский
верховная рада
президент сша
госдеп сша
переговоры
сво
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Депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру рассказал о том, как Зеленский попал во власть, почему США хотят выйти из конфликта на Украине и когда будет большое наступление российской армии. 00:27 – Роль Зеленского в развязывании военного конфликта; 08:38 – Что будет с Зеленским после окончания СВО? 16:34 – Договорённости с Западом о мире на Украине; 22:47 – Украинские санкции. ТГ-канал Спиридона Килинкарова: https://t.me/s/kilinkarovspiridon
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видео, украина, сша, запад, владимир зеленский, верховная рада, президент сша, госдеп сша, переговоры, сво, дональд трамп, санкции, антироссийские санкции, видео
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От чего откажется Украина для заключения мира? Килинкаров о судьбе договорённостей

20:32 22.04.2025
 
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Депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру рассказал о том, как Зеленский попал во власть, почему США хотят выйти из конфликта на Украине и когда будет большое наступление российской армии.
00:27 – Роль Зеленского в развязывании военного конфликта;
08:38 – Что будет с Зеленским после окончания СВО?
16:34 – Договорённости с Западом о мире на Украине;
22:47 – Украинские санкции.
ТГ-канал Спиридона Килинкарова: https://t.me/s/kilinkarovspiridon
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