https://ukraina.ru/20250422/ot-chego-otkazhetsya-ukraina-dlya-zaklyucheniya-mira-kilinkarov-o-sudbe-dogovornnostey-1062688456.html
От чего откажется Украина для заключения мира? Килинкаров о судьбе договорённостей
От чего откажется Украина для заключения мира? Килинкаров о судьбе договорённостей - 22.04.2025 Украина.ру
От чего откажется Украина для заключения мира? Килинкаров о судьбе договорённостей
Депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру рассказал о том, как Зеленский попал во власть, почему США хотят выйти из... Украина.ру, 22.04.2025
2025-04-22T20:32
2025-04-22T20:32
2025-04-22T20:32
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сша
запад
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госдеп сша
переговоры
сво
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Депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру рассказал о том, как Зеленский попал во власть, почему США хотят выйти из конфликта на Украине и когда будет большое наступление российской армии. 00:27 – Роль Зеленского в развязывании военного конфликта; 08:38 – Что будет с Зеленским после окончания СВО? 16:34 – Договорённости с Западом о мире на Украине; 22:47 – Украинские санкции. ТГ-канал Спиридона Килинкарова: https://t.me/s/kilinkarovspiridon
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От чего откажется Украина для заключения мира? Килинкаров о судьбе договорённостей
Депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру рассказал о том, как Зеленский попал во власть, почему США хотят выйти из конфликта на Украине и когда будет большое наступление российской армии.
00:27 – Роль Зеленского в развязывании военного конфликта;
08:38 – Что будет с Зеленским после окончания СВО?
16:34 – Договорённости с Западом о мире на Украине;
22:47 – Украинские санкции.
ТГ-канал Спиридона Килинкарова: https://t.me/s/kilinkarovspiridon