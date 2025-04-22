https://ukraina.ru/20250422/vrazheskaya-pvo-ikh-ne-beret-polkovnik-zapasa-rasskazal-kak-fugasnye-aviabomby-gromyat-pozitsii-vsu-1062680630.html

"Вражеская ПВО их не берет": полковник запаса рассказал, как фугасные авиабомбы громят позиции ВСУ

"Вражеская ПВО их не берет": полковник запаса рассказал, как фугасные авиабомбы громят позиции ВСУ - 22.04.2025 Украина.ру

"Вражеская ПВО их не берет": полковник запаса рассказал, как фугасные авиабомбы громят позиции ВСУ

Российские военные успешно сбрасывают фугасные авиабомбы на скопления техники и пункты управления противника. Вражеская ПВО их не берет. Если даже ВСУ где-то что-то сбивают, то это один ФАБ из тысячи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев

2025-04-22T19:45

2025-04-22T19:45

2025-04-22T19:45

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модернизация

разработки

сво

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Недавно российские ВКС отработали сразу на нескольких участках (Северск, Белогоровка, Макеевка, Серебрянское лесничество и Часов Яр), сбросив на позиции ВСУ ФАБы с новым модулем планирования, сообщил эксперт. Киселев уточнил, что кроме модели "Комета" в России разрабатываются и другие модули планирования."Мы подготовили много сюрпризов и для Украины, и для Запада, который продолжает поставлять Киеву оружие и готовить собственную армию. Мы должны готовиться к серьезной войне будущего. Для этого нам нужны и новые разработки, и модернизация старых систем", — подчеркнул собеседник Украина.ру.Киселев отметил, что ВС РФ успешно сбрасывают фугасные авиабомбы на скопления техники и пункты управления противника. К ним нужны модули планирования, чтобы доставлять эти боеприпасы на более дальние расстояния. Эксперт отметил, что Россия продолжает работу по совершенствованию не только модулей планирования, но и систем наведения и корректировки. Киселев подчеркнул, что инженерам нужно довести до совершенства каждую деталь, чтобы авиабомбы работали на расстояние в 150 километров. Надо наносить врагу существенный вред в ближнем и дальнем тылу, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виталий Киселев: Россия использует "Кометы" и "Орбиты" для уничтожения ВСУ и подготовки к войне будущего" на сайте Украина.ру.О ситуации на Херсонском направлении — в материале Александра Чаленко "Позывной "Урал": Мы готовы к освобождению Херсона, и я хочу идти туда первым" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250422/chem-kitay-otvetit-trampu-starikov-ob-ekonomicheskoy-voyne-bez-pobeditelya-i-vygodakh-dlya-rossii-1062677207.html

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