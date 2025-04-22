"Вражеская ПВО их не берет": полковник запаса рассказал, как фугасные авиабомбы громят позиции ВСУ - 22.04.2025 Украина.ру
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"Вражеская ПВО их не берет": полковник запаса рассказал, как фугасные авиабомбы громят позиции ВСУ
"Вражеская ПВО их не берет": полковник запаса рассказал, как фугасные авиабомбы громят позиции ВСУ - 22.04.2025 Украина.ру
"Вражеская ПВО их не берет": полковник запаса рассказал, как фугасные авиабомбы громят позиции ВСУ
Российские военные успешно сбрасывают фугасные авиабомбы на скопления техники и пункты управления противника. Вражеская ПВО их не берет. Если даже ВСУ где-то что-то сбивают, то это один ФАБ из тысячи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев
2025-04-22T19:45
2025-04-22T19:45
новости
россия
северск
киселев
авиабомбы
макеевка
часов яр
модернизация
разработки
сво
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Недавно российские ВКС отработали сразу на нескольких участках (Северск, Белогоровка, Макеевка, Серебрянское лесничество и Часов Яр), сбросив на позиции ВСУ ФАБы с новым модулем планирования, сообщил эксперт. Киселев уточнил, что кроме модели "Комета" в России разрабатываются и другие модули планирования."Мы подготовили много сюрпризов и для Украины, и для Запада, который продолжает поставлять Киеву оружие и готовить собственную армию. Мы должны готовиться к серьезной войне будущего. Для этого нам нужны и новые разработки, и модернизация старых систем", — подчеркнул собеседник Украина.ру.Киселев отметил, что ВС РФ успешно сбрасывают фугасные авиабомбы на скопления техники и пункты управления противника. К ним нужны модули планирования, чтобы доставлять эти боеприпасы на более дальние расстояния. Эксперт отметил, что Россия продолжает работу по совершенствованию не только модулей планирования, но и систем наведения и корректировки. Киселев подчеркнул, что инженерам нужно довести до совершенства каждую деталь, чтобы авиабомбы работали на расстояние в 150 километров. Надо наносить врагу существенный вред в ближнем и дальнем тылу, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виталий Киселев: Россия использует "Кометы" и "Орбиты" для уничтожения ВСУ и подготовки к войне будущего" на сайте Украина.ру.О ситуации на Херсонском направлении — в материале Александра Чаленко "Позывной "Урал": Мы готовы к освобождению Херсона, и я хочу идти туда первым" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250422/chem-kitay-otvetit-trampu-starikov-ob-ekonomicheskoy-voyne-bez-pobeditelya-i-vygodakh-dlya-rossii-1062677207.html
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северск
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новости, россия, северск, киселев, авиабомбы, макеевка, часов яр, модернизация, разработки, сво, спецоперация, война, война на украине, украина
Новости, Россия, Северск, Киселев, авиабомбы, Макеевка, Часов Яр, модернизация, разработки, СВО, Спецоперация, война, война на Украине, Украина

"Вражеская ПВО их не берет": полковник запаса рассказал, как фугасные авиабомбы громят позиции ВСУ

19:45 22.04.2025
 
© Фото : Минобороны России / TelegramФАБ-3000
ФАБ-3000 - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фото : Минобороны России / Telegram
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Российские военные успешно сбрасывают фугасные авиабомбы на скопления техники и пункты управления противника. Вражеская ПВО их не берет. Если даже ВСУ где-то что-то сбивают, то это один ФАБ из тысячи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев
Недавно российские ВКС отработали сразу на нескольких участках (Северск, Белогоровка, Макеевка, Серебрянское лесничество и Часов Яр), сбросив на позиции ВСУ ФАБы с новым модулем планирования, сообщил эксперт.
Киселев уточнил, что кроме модели "Комета" в России разрабатываются и другие модули планирования.
"Мы подготовили много сюрпризов и для Украины, и для Запада, который продолжает поставлять Киеву оружие и готовить собственную армию. Мы должны готовиться к серьезной войне будущего. Для этого нам нужны и новые разработки, и модернизация старых систем", — подчеркнул собеседник Украина.ру.
Киселев отметил, что ВС РФ успешно сбрасывают фугасные авиабомбы на скопления техники и пункты управления противника. К ним нужны модули планирования, чтобы доставлять эти боеприпасы на более дальние расстояния.
"Вражеская ПВО их не берет. Если даже ВСУ где-то что-то сбивают, то это один ФАБ из тысячи", — указал эксперт.
Эксперт отметил, что Россия продолжает работу по совершенствованию не только модулей планирования, но и систем наведения и корректировки.
Киселев подчеркнул, что инженерам нужно довести до совершенства каждую деталь, чтобы авиабомбы работали на расстояние в 150 километров. Надо наносить врагу существенный вред в ближнем и дальнем тылу, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виталий Киселев: Россия использует "Кометы" и "Орбиты" для уничтожения ВСУ и подготовки к войне будущего" на сайте Украина.ру.
О ситуации на Херсонском направлении — в материале Александра Чаленко "Позывной "Урал": Мы готовы к освобождению Херсона, и я хочу идти туда первым" на сайте Украина.ру.
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