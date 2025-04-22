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Сербская православная церковь укрепляет международные отношения – Путин

Сербская православная церковь укрепляет международные отношения – Путин - 22.04.2025 Украина.ру

Сербская православная церковь укрепляет международные отношения – Путин

Россия знает о непростой ситуации на Балканах и отмечает позитивную роль Сербской православной церкви в укреплении отношений между народами. Об этом 22 апреля заявил президент России Владимир Путин

2025-04-22T18:48

2025-04-22T18:48

2025-04-22T18:48

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Президент России встретился в Кремле с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием. Как сообщает пресс-служба российского лидера, во встрече также участвовали митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Антоний и митрополит Сербской православной церкви Ириней."Знаю, что Сербская православная церковь вносит существенный вклад в укрепление отношений между нашими народами, которые традиционно поддерживают самые тёплые, самые близкие, самые доверительные союзнические отношения", - сказал Путин.Он поздравил гостей с праздником Светлой Пасхи, отметив, что это общий светлый праздник.Он сообщил также, что на торжества 9 мая, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне, в Москве ждут президента Сербии Александра Вучича."Знаем, что ситуация на Балканах непростая и знаем о ваших усилиях по укреплению позиции Сербии, в том числе о значимости Сербского собора, который вы провели", - сообщил президент России.Рее сообщалось, что 21 апреля глава СПЦ с церковной делегацией отправился в Москву для участия в торжественном богослужении с главой РПЦ. Подробности в публикации Патриарх Сербский с патриархом Московским и всея Руси сослужит литургию в Троице-Сергиевой Лавре

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