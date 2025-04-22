Сербская православная церковь укрепляет международные отношения – Путин - 22.04.2025 Украина.ру
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Сербская православная церковь укрепляет международные отношения – Путин
Сербская православная церковь укрепляет международные отношения – Путин - 22.04.2025 Украина.ру
Сербская православная церковь укрепляет международные отношения – Путин
Россия знает о непростой ситуации на Балканах и отмечает позитивную роль Сербской православной церкви в укреплении отношений между народами. Об этом 22 апреля заявил президент России Владимир Путин
2025-04-22T18:48
2025-04-22T18:48
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владимир путин
патриарх кирилл
митрополит антоний
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Президент России встретился в Кремле с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием. Как сообщает пресс-служба российского лидера, во встрече также участвовали митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Антоний и митрополит Сербской православной церкви Ириней."Знаю, что Сербская православная церковь вносит существенный вклад в укрепление отношений между нашими народами, которые традиционно поддерживают самые тёплые, самые близкие, самые доверительные союзнические отношения", - сказал Путин.Он поздравил гостей с праздником Светлой Пасхи, отметив, что это общий светлый праздник.Он сообщил также, что на торжества 9 мая, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне, в Москве ждут президента Сербии Александра Вучича."Знаем, что ситуация на Балканах непростая и знаем о ваших усилиях по укреплению позиции Сербии, в том числе о значимости Сербского собора, который вы провели", - сообщил президент России.Рее сообщалось, что 21 апреля глава СПЦ с церковной делегацией отправился в Москву для участия в торжественном богослужении с главой РПЦ. Подробности в публикации Патриарх Сербский с патриархом Московским и всея Руси сослужит литургию в Троице-Сергиевой Лавре
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новости, россия, балканы, москва, владимир путин, патриарх кирилл, митрополит антоний, рпц, сербия, александр вучич, православие, день победы, 9 мая, 80 лет победы
Новости, Россия, Балканы, Москва, Владимир Путин, Патриарх Кирилл, Митрополит Антоний, РПЦ, Сербия, Александр Вучич, Православие, День Победы, 9 мая, 80 лет Победы

Сербская православная церковь укрепляет международные отношения – Путин

18:48 22.04.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Россия знает о непростой ситуации на Балканах и отмечает позитивную роль Сербской православной церкви в укреплении отношений между народами. Об этом 22 апреля заявил президент России Владимир Путин
Президент России встретился в Кремле с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием. Как сообщает пресс-служба российского лидера, во встрече также участвовали митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Антоний и митрополит Сербской православной церкви Ириней.
"Знаю, что Сербская православная церковь вносит существенный вклад в укрепление отношений между нашими народами, которые традиционно поддерживают самые тёплые, самые близкие, самые доверительные союзнические отношения", - сказал Путин.
Он поздравил гостей с праздником Светлой Пасхи, отметив, что это общий светлый праздник.
"Я уже сказал, что российско-сербские отношения всегда имеют особый характер, и в наши дни тоже. Это в том числе потому, что нас связывают крепкие, глубокие, духовные, общие корни, - сказал президент. - Мы всегда рады вас видеть".
Он сообщил также, что на торжества 9 мая, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне, в Москве ждут президента Сербии Александра Вучича.
"Знаем, что ситуация на Балканах непростая и знаем о ваших усилиях по укреплению позиции Сербии, в том числе о значимости Сербского собора, который вы провели", - сообщил президент России.
Рее сообщалось, что 21 апреля глава СПЦ с церковной делегацией отправился в Москву для участия в торжественном богослужении с главой РПЦ. Подробности в публикации Патриарх Сербский с патриархом Московским и всея Руси сослужит литургию в Троице-Сергиевой Лавре
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