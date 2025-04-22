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Нацполиция Украины разоблачила командира ВСУ, начислившего "боевые" на миллионы гривен
Нацполиция Украины разоблачила командира ВСУ, начислившего "боевые" на миллионы гривен - 22.04.2025 Украина.ру
Нацполиция Украины разоблачила командира ВСУ, начислившего "боевые" на миллионы гривен
Руководитель воинской части в Винницкой области незаконно оформлял "боевые" выплаты на миллионы гривен – его привлекут к уголовной ответственности. Об этом сообщает Нацполиция Украины.
2025-04-22T19:17
2025-04-22T19:17
2025-04-22T19:17
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"Заместитель командира одной из воинских частей из Винницкой области выдал справки 35 военнослужащим о якобы их участии в боевых действиях, в то время, когда они выполняли задачи в Киевской области. Тогда территория области уже не относилась к районам ведения боевых действий", - сказано в официальном сообщении.По данным полиции, на основании этих документов были безосновательно выплачены дополнительные вознаграждения в размере от 30000 до 100000 гривен ($726-2421).В результате небрежного отношения военнослужащего к службе нанесено 4,8 млн грн (более $116 тыс) ущерба. За эти деяния неназванному замкомандира неназванной в/ч грозит до восьми лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что Украинские солдаты 1,5 года строили дом командиру, получая "боевые"
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новости, украина, винницкая область, нацполиция, всу, сво, новости украины, криминал
Новости, Украина, Винницкая область, Нацполиция, ВСУ, СВО, Новости Украины, криминал
Нацполиция Украины разоблачила командира ВСУ, начислившего "боевые" на миллионы гривен
Руководитель воинской части в Винницкой области незаконно оформлял "боевые" выплаты на миллионы гривен – его привлекут к уголовной ответственности. Об этом сообщает Нацполиция Украины.
"Заместитель командира одной из воинских частей из Винницкой области выдал справки 35 военнослужащим о якобы их участии в боевых действиях, в то время, когда они выполняли задачи в Киевской области. Тогда территория области уже не относилась к районам ведения боевых действий", - сказано в официальном сообщении.
По данным полиции, на основании этих документов были безосновательно выплачены дополнительные вознаграждения в размере от 30000 до 100000 гривен ($726-2421).
В результате небрежного отношения военнослужащего к службе нанесено 4,8 млн грн (более $116 тыс) ущерба. За эти деяния неназванному замкомандира неназванной в/ч грозит до восьми лет лишения свободы.