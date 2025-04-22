Нацполиция Украины разоблачила командира ВСУ, начислившего "боевые" на миллионы гривен - 22.04.2025 Украина.ру
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Нацполиция Украины разоблачила командира ВСУ, начислившего "боевые" на миллионы гривен
Нацполиция Украины разоблачила командира ВСУ, начислившего "боевые" на миллионы гривен - 22.04.2025 Украина.ру
Нацполиция Украины разоблачила командира ВСУ, начислившего "боевые" на миллионы гривен
Руководитель воинской части в Винницкой области незаконно оформлял "боевые" выплаты на миллионы гривен – его привлекут к уголовной ответственности. Об этом сообщает Нацполиция Украины.
2025-04-22T19:17
2025-04-22T19:17
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"Заместитель командира одной из воинских частей из Винницкой области выдал справки 35 военнослужащим о якобы их участии в боевых действиях, в то время, когда они выполняли задачи в Киевской области. Тогда территория области уже не относилась к районам ведения боевых действий", - сказано в официальном сообщении.По данным полиции, на основании этих документов были безосновательно выплачены дополнительные вознаграждения в размере от 30000 до 100000 гривен ($726-2421).В результате небрежного отношения военнослужащего к службе нанесено 4,8 млн грн (более $116 тыс) ущерба. За эти деяния неназванному замкомандира неназванной в/ч грозит до восьми лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что Украинские солдаты 1,5 года строили дом командиру, получая "боевые"
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новости, украина, винницкая область, нацполиция, всу, сво, новости украины, криминал
Новости, Украина, Винницкая область, Нацполиция, ВСУ, СВО, Новости Украины, криминал

Нацполиция Украины разоблачила командира ВСУ, начислившего "боевые" на миллионы гривен

19:17 22.04.2025
 
Нацполиция Украины разоблачила командира ВСУ, начислившего "боевые" на миллионы гривен
Нацполиция Украины разоблачила командира ВСУ, начислившего боевые на миллионы гривен
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Руководитель воинской части в Винницкой области незаконно оформлял "боевые" выплаты на миллионы гривен – его привлекут к уголовной ответственности. Об этом сообщает Нацполиция Украины.
"Заместитель командира одной из воинских частей из Винницкой области выдал справки 35 военнослужащим о якобы их участии в боевых действиях, в то время, когда они выполняли задачи в Киевской области. Тогда территория области уже не относилась к районам ведения боевых действий", - сказано в официальном сообщении.
По данным полиции, на основании этих документов были безосновательно выплачены дополнительные вознаграждения в размере от 30000 до 100000 гривен ($726-2421).
В результате небрежного отношения военнослужащего к службе нанесено 4,8 млн грн (более $116 тыс) ущерба. За эти деяния неназванному замкомандира неназванной в/ч грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что Украинские солдаты 1,5 года строили дом командиру, получая "боевые"
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