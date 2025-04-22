https://ukraina.ru/20250422/natspolitsiya-ukrainy-razoblachila-komandira-vsu-nachislivshego-boevye-na-milliony-griven-1062687833.html

Нацполиция Украины разоблачила командира ВСУ, начислившего "боевые" на миллионы гривен

Нацполиция Украины разоблачила командира ВСУ, начислившего "боевые" на миллионы гривен - 22.04.2025 Украина.ру

Нацполиция Украины разоблачила командира ВСУ, начислившего "боевые" на миллионы гривен

Руководитель воинской части в Винницкой области незаконно оформлял "боевые" выплаты на миллионы гривен – его привлекут к уголовной ответственности. Об этом сообщает Нацполиция Украины.

2025-04-22T19:17

2025-04-22T19:17

2025-04-22T19:17

новости

украина

винницкая область

нацполиция

всу

сво

новости украины

криминал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/16/1062687708_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_2c87b4a375022507923b1f8d52754ade.jpg

"Заместитель командира одной из воинских частей из Винницкой области выдал справки 35 военнослужащим о якобы их участии в боевых действиях, в то время, когда они выполняли задачи в Киевской области. Тогда территория области уже не относилась к районам ведения боевых действий", - сказано в официальном сообщении.По данным полиции, на основании этих документов были безосновательно выплачены дополнительные вознаграждения в размере от 30000 до 100000 гривен ($726-2421).В результате небрежного отношения военнослужащего к службе нанесено 4,8 млн грн (более $116 тыс) ущерба. За эти деяния неназванному замкомандира неназванной в/ч грозит до восьми лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что Украинские солдаты 1,5 года строили дом командиру, получая "боевые"

украина

винницкая область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, винницкая область, нацполиция, всу, сво, новости украины, криминал