ВСУ построили две линии обороны: эксперт рассказал о непростой обстановке на Луганском направлении - 22.04.2025 Украина.ру
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ВСУ построили две линии обороны: эксперт рассказал о непростой обстановке на Луганском направлении
ВСУ построили две линии обороны: эксперт рассказал о непростой обстановке на Луганском направлении - 22.04.2025 Украина.ру
ВСУ построили две линии обороны: эксперт рассказал о непростой обстановке на Луганском направлении
Луганское оперативное направление – это Донецкий кряж, бои здесь идут фактически в горной местности, когда ВСУ занимают высоты, а позиции ВС РФ находятся в низине. Поэтому выбивать оттуда противника очень трудно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев
2025-04-22T19:55
2025-04-22T19:57
новости
россия
лнр
северск
киселев
вооруженные силы украины
всу
сво
спецоперация
кременная
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В апреле российские войска освободили Катериновку, но обстановка на Луганском оперативном направлении пока остается сложной, отметил эксперт. ВСУ подготовили здесь первую и вторую линию обороны, добавил он."Противник давно пристрелял здесь позиции. У него много fpv-дронов. Из-за этого долгое время мы не могли пройти в сторону Невского и Макеевки", — уточнил Киселев.Он подчеркнул, что это направление – Донецкий кряж, бойцы фактически воюют в горной местности, когда ВСУ занимают высоты, а позиции ВС РФ находятся в низине, поэтому выбивать оттуда противника очень трудно.Тем более, украинские военные делают блиндажи глубиной не в полтора метров, а в восемь, чтобы их не накрыло артиллерией. Тем не менее, нельзя сказать, что мы тут совсем не движемся, отметил Киселев."Есть период, когда работает наша артиллерия. Недавно сразу на нескольких участках отработали наши ВКС (Северск, Белогоровка, Макеевка, Серебрянское Лесничество и Часов Яр), которые сбросили ФАБы с новым модулем планирования", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виталий Киселев: Россия использует "Кометы" и "Орбиты" для уничтожения ВСУ и подготовки к войне будущего" на сайте Украина.ру.Также про другие аспекты СВО и мировой политики — в интервью Захара Прилепина: Если Россия пойдёт на Приднестровье, Трамп точно захочет мира на Украине на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250422/vs-rf-osvobodili-monastyr-v-gornale-stavshiy-voennym-obektom-vsu-chto-esche-proiskhodit-na-fronte-1062670091.html
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новости, россия, лнр, северск, киселев, вооруженные силы украины, всу, сво, спецоперация, кременная, вс рф, макеевка, вкс, наступление, оборона, война, война на украине
Новости, Россия, ЛНР, Северск, Киселев, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО, Спецоперация, Кременная, ВС РФ, Макеевка, ВКС, наступление, оборона, война, война на Украине

ВСУ построили две линии обороны: эксперт рассказал о непростой обстановке на Луганском направлении

19:55 22.04.2025 (обновлено: 19:57 22.04.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Отработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Луганское оперативное направление – это Донецкий кряж, бои здесь идут фактически в горной местности, когда ВСУ занимают высоты, а позиции ВС РФ находятся в низине. Поэтому выбивать оттуда противника очень трудно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев
В апреле российские войска освободили Катериновку, но обстановка на Луганском оперативном направлении пока остается сложной, отметил эксперт. ВСУ подготовили здесь первую и вторую линию обороны, добавил он.
"Противник давно пристрелял здесь позиции. У него много fpv-дронов. Из-за этого долгое время мы не могли пройти в сторону Невского и Макеевки", — уточнил Киселев.
Он подчеркнул, что это направление – Донецкий кряж, бойцы фактически воюют в горной местности, когда ВСУ занимают высоты, а позиции ВС РФ находятся в низине, поэтому выбивать оттуда противника очень трудно.
Тем более, украинские военные делают блиндажи глубиной не в полтора метров, а в восемь, чтобы их не накрыло артиллерией. Тем не менее, нельзя сказать, что мы тут совсем не движемся, отметил Киселев.
"Есть период, когда работает наша артиллерия. Недавно сразу на нескольких участках отработали наши ВКС (Северск, Белогоровка, Макеевка, Серебрянское Лесничество и Часов Яр), которые сбросили ФАБы с новым модулем планирования", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виталий Киселев: Россия использует "Кометы" и "Орбиты" для уничтожения ВСУ и подготовки к войне будущего" на сайте Украина.ру.
Также про другие аспекты СВО и мировой политики — в интервью Захара Прилепина: Если Россия пойдёт на Приднестровье, Трамп точно захочет мира на Украине на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 22.04.2025
09:47
ВС РФ освободили монастырь в Горнале, ставший военным объектом ВСУ. Что еще происходит на фронтеРоссийские военнослужащие группировки "Север" освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области. Об этом утром 22 апреля сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в группировке
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