https://ukraina.ru/20250422/vsu-postroili-dve-linii-oborony-ekspert-rasskazal-o-neprostoy-obstanovke-na-luganskom-napravlenii-1062671206.html

ВСУ построили две линии обороны: эксперт рассказал о непростой обстановке на Луганском направлении

ВСУ построили две линии обороны: эксперт рассказал о непростой обстановке на Луганском направлении - 22.04.2025 Украина.ру

ВСУ построили две линии обороны: эксперт рассказал о непростой обстановке на Луганском направлении

Луганское оперативное направление – это Донецкий кряж, бои здесь идут фактически в горной местности, когда ВСУ занимают высоты, а позиции ВС РФ находятся в низине. Поэтому выбивать оттуда противника очень трудно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев

2025-04-22T19:55

2025-04-22T19:55

2025-04-22T19:57

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В апреле российские войска освободили Катериновку, но обстановка на Луганском оперативном направлении пока остается сложной, отметил эксперт. ВСУ подготовили здесь первую и вторую линию обороны, добавил он."Противник давно пристрелял здесь позиции. У него много fpv-дронов. Из-за этого долгое время мы не могли пройти в сторону Невского и Макеевки", — уточнил Киселев.Он подчеркнул, что это направление – Донецкий кряж, бойцы фактически воюют в горной местности, когда ВСУ занимают высоты, а позиции ВС РФ находятся в низине, поэтому выбивать оттуда противника очень трудно.Тем более, украинские военные делают блиндажи глубиной не в полтора метров, а в восемь, чтобы их не накрыло артиллерией. Тем не менее, нельзя сказать, что мы тут совсем не движемся, отметил Киселев."Есть период, когда работает наша артиллерия. Недавно сразу на нескольких участках отработали наши ВКС (Северск, Белогоровка, Макеевка, Серебрянское Лесничество и Часов Яр), которые сбросили ФАБы с новым модулем планирования", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виталий Киселев: Россия использует "Кометы" и "Орбиты" для уничтожения ВСУ и подготовки к войне будущего" на сайте Украина.ру.Также про другие аспекты СВО и мировой политики — в интервью Захара Прилепина: Если Россия пойдёт на Приднестровье, Трамп точно захочет мира на Украине на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250422/vs-rf-osvobodili-monastyr-v-gornale-stavshiy-voennym-obektom-vsu-chto-esche-proiskhodit-na-fronte-1062670091.html

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