Половина из них уже погибла: Алехин о том, почему наемников из ВСУ в первую очередь выносят с поля боя
20:45 22.04.2025 (обновлено: 20:58 22.04.2025)
Фото: Украина вернула тела погибших военнослужащих
Наемников в украинской армии было более 10 000 (по некоторым данным — около 15 000), половина из них уже погибла, многие предпочли уехать домой. Наемники частично остались, однако об их гибели теперь сообщается не так часто. Об этом пишет в статье для издания Украина полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Оценивая ситуацию на линии боевого соприкосновения, следует отметить, что накал боевых действий возрастает. В первую очередь, это касается наемников, которых называют на передовой не иначе, как "дикими гусями", рассказал эксперт.
"Диких гусей" в украинской армии было более 10 000 (по некоторым данным — около 15 000), половина из них, как сообщало Минобороны РФ, уже погибла, многие предпочли уехать домой, добавил автор.
Наемники частично остались, однако об их гибели теперь сообщается не так часто. Причина в том, что командование ВСУ требует выносить их тела с поля боя в первую очередь, подчеркнул полковник запаса.
По словам Водолацкого, делается это, чтобы скрыть сам факт пребывания иностранцев в составе ВСУ, в том числе и случаи гибели "солдат удачи", резюмировал автор материала.
Полный текст статьи "Cпецоперация на минувшей неделе. ВСУ, отступая, превращают святые обители в укрепрайоны" на сайте Украина.ру.
О ситуации на Херсонском направлении — в материале Александра Чаленко "Позывной "Урал": Мы готовы к освобождению Херсона, и я хочу идти туда первым" на сайте Украина.ру.
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