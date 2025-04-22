Половина из них уже погибла: Алехин о том, почему наемников из ВСУ в первую очередь выносят с поля боя - 22.04.2025 Украина.ру
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Половина из них уже погибла: Алехин о том, почему наемников из ВСУ в первую очередь выносят с поля боя
Половина из них уже погибла: Алехин о том, почему наемников из ВСУ в первую очередь выносят с поля боя - 22.04.2025 Украина.ру
Половина из них уже погибла: Алехин о том, почему наемников из ВСУ в первую очередь выносят с поля боя
Наемников в украинской армии было более 10 000 (по некоторым данным — около 15 000), половина из них уже погибла, многие предпочли уехать домой. Наемники частично остались, однако об их гибели теперь сообщается не так часто. Об этом пишет в статье для издания Украина полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-04-22T20:45
2025-04-22T20:58
новости
россия
херсонское направление
геннадий алехин
всу
иностранные наемники
потери
потери всу
сво
спецоперация
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Оценивая ситуацию на линии боевого соприкосновения, следует отметить, что накал боевых действий возрастает. В первую очередь, это касается наемников, которых называют на передовой не иначе, как "дикими гусями", рассказал эксперт.Пик приезда на Украину иностранных наемников, пожелавших повоевать за ВСУ, пришелся на 2022-2023 годы, уточнил Алехин."Диких гусей" в украинской армии было более 10 000 (по некоторым данным — около 15 000), половина из них, как сообщало Минобороны РФ, уже погибла, многие предпочли уехать домой, добавил автор.Наемники частично остались, однако об их гибели теперь сообщается не так часто. Причина в том, что командование ВСУ требует выносить их тела с поля боя в первую очередь, подчеркнул полковник запаса."О том, что в ВСУ существует негласный приказ выносить с поля боя убитых иностранных наемников, жертвуя своими ранеными, рассказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, которого цитирует ТАСС", — рассказал Алехин.По словам Водолацкого, делается это, чтобы скрыть сам факт пребывания иностранцев в составе ВСУ, в том числе и случаи гибели "солдат удачи", резюмировал автор материала.Полный текст статьи "Cпецоперация на минувшей неделе. ВСУ, отступая, превращают святые обители в укрепрайоны" на сайте Украина.ру.О ситуации на Херсонском направлении — в материале Александра Чаленко "Позывной "Урал": Мы готовы к освобождению Херсона, и я хочу идти туда первым" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, херсонское направление, геннадий алехин, всу, иностранные наемники, потери, потери всу, сво, спецоперация, война, война на украине
Новости, Россия, Херсонское направление, Геннадий Алехин, ВСУ, иностранные наемники, потери, потери ВСУ, СВО, Спецоперация, война, война на Украине

Половина из них уже погибла: Алехин о том, почему наемников из ВСУ в первую очередь выносят с поля боя

20:45 22.04.2025 (обновлено: 20:58 22.04.2025)
 
Фото: Украина вернула тела погибших военнослужащих
Фото: Украина вернула тела погибших военнослужащих
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Наемников в украинской армии было более 10 000 (по некоторым данным — около 15 000), половина из них уже погибла, многие предпочли уехать домой. Наемники частично остались, однако об их гибели теперь сообщается не так часто. Об этом пишет в статье для издания Украина полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Оценивая ситуацию на линии боевого соприкосновения, следует отметить, что накал боевых действий возрастает. В первую очередь, это касается наемников, которых называют на передовой не иначе, как "дикими гусями", рассказал эксперт.
Пик приезда на Украину иностранных наемников, пожелавших повоевать за ВСУ, пришелся на 2022-2023 годы, уточнил Алехин.
"Диких гусей" в украинской армии было более 10 000 (по некоторым данным — около 15 000), половина из них, как сообщало Минобороны РФ, уже погибла, многие предпочли уехать домой, добавил автор.
Наемники частично остались, однако об их гибели теперь сообщается не так часто. Причина в том, что командование ВСУ требует выносить их тела с поля боя в первую очередь, подчеркнул полковник запаса.
"О том, что в ВСУ существует негласный приказ выносить с поля боя убитых иностранных наемников, жертвуя своими ранеными, рассказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, которого цитирует ТАСС", — рассказал Алехин.
По словам Водолацкого, делается это, чтобы скрыть сам факт пребывания иностранцев в составе ВСУ, в том числе и случаи гибели "солдат удачи", резюмировал автор материала.
Полный текст статьи "Cпецоперация на минувшей неделе. ВСУ, отступая, превращают святые обители в укрепрайоны" на сайте Украина.ру.
О ситуации на Херсонском направлении — в материале Александра Чаленко "Позывной "Урал": Мы готовы к освобождению Херсона, и я хочу идти туда первым" на сайте Украина.ру.
Дмитрий Бавырин интервью
07:00
Дмитрий Бавырин: Если Трамп откажется давать Украине разведданные, для России это уже будет важная победаТрамп хочет к 30 апрелю (его сто дней президентства) прекратить боевые действия. А мы продолжаем вести игру, которую вели последние два месяца: "Если не будет перемирия ни на месяц, ни на дольше, то в глазах Трампа в этом должна быть виновата не Россия, а Украина", считает политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин
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