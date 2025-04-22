https://ukraina.ru/20250422/polovina-iz-nikh-uzhe-pogibla-alekhin-o-tom-pochemu-naemnikov-iz-vsu-v-pervuyu-ochered-vynosyat-s-polya-1062685977.html

Половина из них уже погибла: Алехин о том, почему наемников из ВСУ в первую очередь выносят с поля боя

Половина из них уже погибла: Алехин о том, почему наемников из ВСУ в первую очередь выносят с поля боя - 22.04.2025 Украина.ру

Половина из них уже погибла: Алехин о том, почему наемников из ВСУ в первую очередь выносят с поля боя

Наемников в украинской армии было более 10 000 (по некоторым данным — около 15 000), половина из них уже погибла, многие предпочли уехать домой. Наемники частично остались, однако об их гибели теперь сообщается не так часто. Об этом пишет в статье для издания Украина полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-04-22T20:45

2025-04-22T20:45

2025-04-22T20:58

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Оценивая ситуацию на линии боевого соприкосновения, следует отметить, что накал боевых действий возрастает. В первую очередь, это касается наемников, которых называют на передовой не иначе, как "дикими гусями", рассказал эксперт.Пик приезда на Украину иностранных наемников, пожелавших повоевать за ВСУ, пришелся на 2022-2023 годы, уточнил Алехин."Диких гусей" в украинской армии было более 10 000 (по некоторым данным — около 15 000), половина из них, как сообщало Минобороны РФ, уже погибла, многие предпочли уехать домой, добавил автор.Наемники частично остались, однако об их гибели теперь сообщается не так часто. Причина в том, что командование ВСУ требует выносить их тела с поля боя в первую очередь, подчеркнул полковник запаса."О том, что в ВСУ существует негласный приказ выносить с поля боя убитых иностранных наемников, жертвуя своими ранеными, рассказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, которого цитирует ТАСС", — рассказал Алехин.По словам Водолацкого, делается это, чтобы скрыть сам факт пребывания иностранцев в составе ВСУ, в том числе и случаи гибели "солдат удачи", резюмировал автор материала.Полный текст статьи "Cпецоперация на минувшей неделе. ВСУ, отступая, превращают святые обители в укрепрайоны" на сайте Украина.ру.О ситуации на Херсонском направлении — в материале Александра Чаленко "Позывной "Урал": Мы готовы к освобождению Херсона, и я хочу идти туда первым" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250422/1062658139.html

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новости, россия, херсонское направление, геннадий алехин, всу, иностранные наемники, потери, потери всу, сво, спецоперация, война, война на украине