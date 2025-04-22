https://ukraina.ru/20250422/amerikanskaya-zasada-v-britanii-gadayut-smogut-li-spasti-zelenskogo-1062688621.html

"Американская засада": в Британии гадают, смогут ли спасти Зеленского

"Американская засада": в Британии гадают, смогут ли спасти Зеленского - 22.04.2025 Украина.ру

"Американская засада": в Британии гадают, смогут ли спасти Зеленского

В столице Британии состоятся переговоры с участием США и других западных государств об урегулировании украинской проблемы, что может стать засадой для переговорщиков Владимира Зеленского. Об этом 22 апреля сообщило британское издание Independent.

2025-04-22T20:51

2025-04-22T20:51

2025-04-22T20:51

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"Американская засада угрожает переговорщикам Зеленского — сможет ли Великобритания спасти Киев?", - задалось вопросом британское издание.Накануне встречи делегаций США, ФРГ, Франции, Британии и нынешнего руководства Украины в Лондоне издание отметило, что британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми выполняет непростую задачу — удерживать их на своей стороне, одновременно следя за тем, чтобы войска Владимира Зеленского не попали в засаду.По информации издания, Зеленскому, скорее всего, будет предложено признать Крым российским, а также согласиться с тем, что Украина никогда не сможет вступить в НАТО "и вообще покорно лечь под гусеницы танков Путина". В этом британская газета нала объяснение тому, почему Владимир Зеленский не приедет 23 апреля в Лондон.Западноевропейские лидеры отправляют своих министров иностранных дел и советников по безопасности в Лондон, сказано в публикации, так как теперь все они являются частью "коалиции желающих", сформированной Киром Стармером и Эмануэлем Макроном "чтобы компенсировать быстрый уход Америки из европейских дел и открытую поддержку России со стороны Белого дома"."Они не могут и не будут признавать, что Дональд Трамп и его администрация сделали все возможное не для достижения мира на Украине, а для укрепления сюзеренитета Кремля над территориями, на которые он вторгся", - так редактор отдела международных отношений издания Сэм Кили преподнёс ситуацию накануне предстоящих переговоров.По его информации, в Лондоне именно глава Госдепа США Марко Рубио, а также спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог попытаются продать Украине и её западноевропейским партнёрам ряд предложений. Американская делегация предложит визави согласиться признать за Россией 20% украинской территории Украины в обмен на отправку на Украину наблюдателей за режимом прекращения огня. Также требуется согласиться признать Крым российским.Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже дал понять, что Владимир Путин доволен позицией США по вопросу невступления Украины в НАТО. И это вполне возможно, уверено издание, учитывая, что России обещают смягчение санкций и в целом расширение деловых возможностей с Америкой в то время, как Вашингтон не дал понять, что Путину грозит какое-либо возмездие, если он не будет соблюдать или не согласится на прекращение огня.Издание сослалось также на слухи о том, что Запорожскую АЭС на российской территории превратят в "американский проект", который будет поставлять электроэнергию в Крым. В публикации также приводятся ссылки на некие "данные Киева", согласно которым Россия сосредоточила около 70 тысяч военнослужащих на северной границе Украины "и, возможно, планирует крупное наступление на Украину"."Если Украина отклонит предложения Рубио и компании, она знает о последствиях", - предупредила британская газета.Она также сослалась на мнение некоего анонима – британского чиновника, который выступил со смутными предостережениями. В публикации также приводится мнение председателя комитета по иностранным делам украинского парламента (ВРУ) Александр Мережко."Моя забота — не дать Трампу найти повод свалить вину на Украину. Трамп хочет выйти из процесса переговоров, потому что видит, что из-за Путина он безнадежен, — заявил изданию Мережко. - Вот почему для нас принципиально важно не дать Трампу шанса обвинить нас. Нам нужно продолжать делать то, что мы делали: оставаться конструктивными и соглашаться с его инициативами в той мере, в какой это не наносит ущерба нашим национальным интересам, таким как территориальная целостность и суверенитет Украины".Вопреки утверждениям британской газеты, Госдеп США сообщил, что его шеф Марко Рубио не поедет в Лондон для переговоров по Украине. Киевскую делегацию возглавит глава офиса президента Украины Андрей Ермак.Актуальное интервью на эту тему: От чего откажется Украина для заключения мира? Килинкаров о судьбе договорённостей

https://ukraina.ru/20250422/otkaz-kieva-ot-territorii-i-samoe-vygodnoe-predlozhenie-dlya-rossii-novye-detali-plana-trampa-po-1062676740.html

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