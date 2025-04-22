"Американская засада": в Британии гадают, смогут ли спасти Зеленского - 22.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250422/amerikanskaya-zasada-v-britanii-gadayut-smogut-li-spasti-zelenskogo-1062688621.html
"Американская засада": в Британии гадают, смогут ли спасти Зеленского
"Американская засада": в Британии гадают, смогут ли спасти Зеленского - 22.04.2025 Украина.ру
"Американская засада": в Британии гадают, смогут ли спасти Зеленского
В столице Британии состоятся переговоры с участием США и других западных государств об урегулировании украинской проблемы, что может стать засадой для переговорщиков Владимира Зеленского. Об этом 22 апреля сообщило британское издание Independent.
2025-04-22T20:51
2025-04-22T20:51
новости
украина
сша
россия
владимир зеленский
трамп и зеленский
марко рубио
нато
запорожская аэс
британия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0e/1061066779_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_dd8a4fb18368760ef9cf63c86a069bbc.jpg
"Американская засада угрожает переговорщикам Зеленского — сможет ли Великобритания спасти Киев?", - задалось вопросом британское издание.Накануне встречи делегаций США, ФРГ, Франции, Британии и нынешнего руководства Украины в Лондоне издание отметило, что британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми выполняет непростую задачу — удерживать их на своей стороне, одновременно следя за тем, чтобы войска Владимира Зеленского не попали в засаду.По информации издания, Зеленскому, скорее всего, будет предложено признать Крым российским, а также согласиться с тем, что Украина никогда не сможет вступить в НАТО "и вообще покорно лечь под гусеницы танков Путина". В этом британская газета нала объяснение тому, почему Владимир Зеленский не приедет 23 апреля в Лондон.Западноевропейские лидеры отправляют своих министров иностранных дел и советников по безопасности в Лондон, сказано в публикации, так как теперь все они являются частью "коалиции желающих", сформированной Киром Стармером и Эмануэлем Макроном "чтобы компенсировать быстрый уход Америки из европейских дел и открытую поддержку России со стороны Белого дома"."Они не могут и не будут признавать, что Дональд Трамп и его администрация сделали все возможное не для достижения мира на Украине, а для укрепления сюзеренитета Кремля над территориями, на которые он вторгся", - так редактор отдела международных отношений издания Сэм Кили преподнёс ситуацию накануне предстоящих переговоров.По его информации, в Лондоне именно глава Госдепа США Марко Рубио, а также спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог попытаются продать Украине и её западноевропейским партнёрам ряд предложений. Американская делегация предложит визави согласиться признать за Россией 20% украинской территории Украины в обмен на отправку на Украину наблюдателей за режимом прекращения огня. Также требуется согласиться признать Крым российским.Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже дал понять, что Владимир Путин доволен позицией США по вопросу невступления Украины в НАТО. И это вполне возможно, уверено издание, учитывая, что России обещают смягчение санкций и в целом расширение деловых возможностей с Америкой в то время, как Вашингтон не дал понять, что Путину грозит какое-либо возмездие, если он не будет соблюдать или не согласится на прекращение огня.Издание сослалось также на слухи о том, что Запорожскую АЭС на российской территории превратят в "американский проект", который будет поставлять электроэнергию в Крым. В публикации также приводятся ссылки на некие "данные Киева", согласно которым Россия сосредоточила около 70 тысяч военнослужащих на северной границе Украины "и, возможно, планирует крупное наступление на Украину"."Если Украина отклонит предложения Рубио и компании, она знает о последствиях", - предупредила британская газета.Она также сослалась на мнение некоего анонима – британского чиновника, который выступил со смутными предостережениями. В публикации также приводится мнение председателя комитета по иностранным делам украинского парламента (ВРУ) Александр Мережко."Моя забота — не дать Трампу найти повод свалить вину на Украину. Трамп хочет выйти из процесса переговоров, потому что видит, что из-за Путина он безнадежен, — заявил изданию Мережко. - Вот почему для нас принципиально важно не дать Трампу шанса обвинить нас. Нам нужно продолжать делать то, что мы делали: оставаться конструктивными и соглашаться с его инициативами в той мере, в какой это не наносит ущерба нашим национальным интересам, таким как территориальная целостность и суверенитет Украины".Вопреки утверждениям британской газеты, Госдеп США сообщил, что его шеф Марко Рубио не поедет в Лондон для переговоров по Украине. Киевскую делегацию возглавит глава офиса президента Украины Андрей Ермак.Актуальное интервью на эту тему: От чего откажется Украина для заключения мира? Килинкаров о судьбе договорённостей
https://ukraina.ru/20250422/otkaz-kieva-ot-territorii-i-samoe-vygodnoe-predlozhenie-dlya-rossii-novye-detali-plana-trampa-po-1062676740.html
украина
сша
россия
британия
лондон
франция
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0e/1061066779_0:1:1280:961_1920x0_80_0_0_615f4a31bce3fc1edb22b9763b79d76d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, россия, владимир зеленский, трамп и зеленский, марко рубио, нато, запорожская аэс, британия, андрей ермак, переговоры, новости переговоров, международные отношения, международная политика, дипломатия, лондон, госдеп сша, мид, франция, германия, кит келлог, стив уиткофф, дональд трамп, верховная рада, кир стармер
Новости, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Марко Рубио, НАТО, Запорожская АЭС, Британия, Андрей Ермак, переговоры, новости переговоров, международные отношения, Международная политика, дипломатия, Лондон, Госдеп США, МИД, Франция, Германия, Кит Келлог, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Верховная Рада, Кир Стармер

"Американская засада": в Британии гадают, смогут ли спасти Зеленского

20:51 22.04.2025
 
© Public domain
© Public domain
Читать в
ДзенTelegram
В столице Британии состоятся переговоры с участием США и других западных государств об урегулировании украинской проблемы, что может стать засадой для переговорщиков Владимира Зеленского. Об этом 22 апреля сообщило британское издание Independent.
"Американская засада угрожает переговорщикам Зеленского — сможет ли Великобритания спасти Киев?", - задалось вопросом британское издание.
Накануне встречи делегаций США, ФРГ, Франции, Британии и нынешнего руководства Украины в Лондоне издание отметило, что британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми выполняет непростую задачу — удерживать их на своей стороне, одновременно следя за тем, чтобы войска Владимира Зеленского не попали в засаду.
"Госсекретарь США Марко Рубио дал понять, что США готовы отказаться от посредничества в мирных переговорах, если не будет прорыва. Он везет с собой свою команду переговорщиков — не для переговоров, а для предъявления ультиматума в пользу России, - сказано в публикации. - У Украины не будет иного выбора, кроме как отвергнуть предложения заморозить контроль России над востоком страны".
По информации издания, Зеленскому, скорее всего, будет предложено признать Крым российским, а также согласиться с тем, что Украина никогда не сможет вступить в НАТО "и вообще покорно лечь под гусеницы танков Путина". В этом британская газета нала объяснение тому, почему Владимир Зеленский не приедет 23 апреля в Лондон.
Западноевропейские лидеры отправляют своих министров иностранных дел и советников по безопасности в Лондон, сказано в публикации, так как теперь все они являются частью "коалиции желающих", сформированной Киром Стармером и Эмануэлем Макроном "чтобы компенсировать быстрый уход Америки из европейских дел и открытую поддержку России со стороны Белого дома".
"Они не могут и не будут признавать, что Дональд Трамп и его администрация сделали все возможное не для достижения мира на Украине, а для укрепления сюзеренитета Кремля над территориями, на которые он вторгся", - так редактор отдела международных отношений издания Сэм Кили преподнёс ситуацию накануне предстоящих переговоров.
По его информации, в Лондоне именно глава Госдепа США Марко Рубио, а также спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог попытаются продать Украине и её западноевропейским партнёрам ряд предложений. Американская делегация предложит визави согласиться признать за Россией 20% украинской территории Украины в обмен на отправку на Украину наблюдателей за режимом прекращения огня. Также требуется согласиться признать Крым российским.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже дал понять, что Владимир Путин доволен позицией США по вопросу невступления Украины в НАТО. И это вполне возможно, уверено издание, учитывая, что России обещают смягчение санкций и в целом расширение деловых возможностей с Америкой в то время, как Вашингтон не дал понять, что Путину грозит какое-либо возмездие, если он не будет соблюдать или не согласится на прекращение огня.
14:58
Отказ Киева от территории и самое выгодное предложение для России: новые детали плана Трампа по УкраинеАмериканский лидер устал от затянувшегося украинского кризиса и сделал свои предложения по прекращению огня, а также по территориальному вопросу. Согласятся ли на них стороны конфликта, станет известно уже скоро
Издание сослалось также на слухи о том, что Запорожскую АЭС на российской территории превратят в "американский проект", который будет поставлять электроэнергию в Крым. В публикации также приводятся ссылки на некие "данные Киева", согласно которым Россия сосредоточила около 70 тысяч военнослужащих на северной границе Украины "и, возможно, планирует крупное наступление на Украину".
"Если Украина отклонит предложения Рубио и компании, она знает о последствиях", - предупредила британская газета.
Она также сослалась на мнение некоего анонима – британского чиновника, который выступил со смутными предостережениями. В публикации также приводится мнение председателя комитета по иностранным делам украинского парламента (ВРУ) Александр Мережко.
"Моя забота — не дать Трампу найти повод свалить вину на Украину. Трамп хочет выйти из процесса переговоров, потому что видит, что из-за Путина он безнадежен, — заявил изданию Мережко. - Вот почему для нас принципиально важно не дать Трампу шанса обвинить нас. Нам нужно продолжать делать то, что мы делали: оставаться конструктивными и соглашаться с его инициативами в той мере, в какой это не наносит ущерба нашим национальным интересам, таким как территориальная целостность и суверенитет Украины".
Вопреки утверждениям британской газеты, Госдеп США сообщил, что его шеф Марко Рубио не поедет в Лондон для переговоров по Украине. Киевскую делегацию возглавит глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Актуальное интервью на эту тему: От чего откажется Украина для заключения мира? Килинкаров о судьбе договорённостей
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийМарко РубиоНАТОЗапорожская АЭСБританияАндрей Ермакпереговорыновости переговоровмеждународные отношенияМеждународная политикадипломатияЛондонГосдеп СШАМИДФранцияГерманияКит КеллогСтив УиткоффДональд ТрампВерховная РадаКир Стармер
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:56"Тела солдат ВСУ свалены в кучу": Алехин рассказал, почему Киев бросает раненых и убитых на поле боя
20:51"Американская засада": в Британии гадают, смогут ли спасти Зеленского
20:45Половина из них уже погибла: Алехин о том, почему наемников из ВСУ в первую очередь выносят с поля боя
20:32От чего откажется Украина для заключения мира? Килинкаров о судьбе договорённостей
20:15"Еще придется повозиться": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ обходят Торское и громят опорники ВСУ
20:00Алексей Самойлов: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева
19:55ВСУ построили две линии обороны: эксперт рассказал о непростой обстановке на Луганском направлении
19:45"Вражеская ПВО их не берет": полковник запаса рассказал, как фугасные авиабомбы громят позиции ВСУ
19:38Вывоз уклонистов с Украины подорожал до $20 тыс
19:30Сергей Миронов: У Трампа есть единственный способ остановить неонацисткого джина, выпущенного на Украине
19:30Полковник Киселев рассказал, как ВС РФ громят врага под Северском и делают проходы на реке Жеребец
19:17Нацполиция Украины разоблачила командира ВСУ, начислившего "боевые" на миллионы гривен
18:48Сербская православная церковь укрепляет международные отношения – Путин
18:31Орбан пойдет по статье. Из-за Украины Венгрию могут лишить права голоса в ЕС
18:26"Нарушение требований безопасности": Минобороны РФ рассказало о взрыве во Владимирской области
18:02Армия России наступает, Путин готов к переговорам, а Зеленский – к похоронам. Итоги 22 апреля
17:57Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на Изюм, чтобы заставить ВСУ воевать без тыла
17:45Жителей Владимирской области эвакуируют после взрыва в Киржачском районе
17:19Песков ответил, что именно Кремль знает о содержании мирного плана Трампа
17:12Россия-Украина: запретные переговоры
Лента новостейМолния