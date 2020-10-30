Если провластная партия «Слуга народа» не сможет правильно оценить итоги местных выборов на Украине, это может привести к полному ее краху, считает украинский политолог Руслан Бизяев

Руслан Бортник: Местные выборы завершили строительство властной вертикали Зеленского © Facebook, Ruslan Bortnik

- Руслан, дали ли местные выборы ответ на вопрос о том, каково будет дальнейшее соотношение во власти Киева и регионов?

— Не дали по нескольким причинам. Во-первых, мы еще не имеем официальные результаты выборов. Во-вторых, была зафиксирована низкая явка. В-третьих, не закончена административно-территориальная реформа.

После того как будет закончена эта реформа, и после того как мы поймем судьбу местных выборов, мы сможем уже понять, как дальше будет развиваться процесс административно-территориальной реформы, которую в народе называют «децентрализацией». Поэтому ждем.

Пока у меня вопросов больше, чем ответов. Начиная от того, будет ли принят закон «О столице Украины». Если он будет принят во втором чтении, Кличко фактически превратится в свадебного генерала.

Второй вопрос состоит в том, как будет формироваться система сдержек и противовесов на местах. Сейчас Киев благодаря субвенциям может контролировать ситуацию на местах. Сохранится ли эта тенденция, учитывая социально-экономическую ситуацию на местах, пока сказать тяжело.

- Так ли плохо выступила провластная партия «Слуга народа», чтобы начался полноценный политический кризис и досрочные парламентские выборы?

— Как может кто-то хорошо или плохо выступить на местных выборах, если это по большей части франшизы? Хорошо выступили локальные проекты, которые добились значительных успехов, и хорошо выступили местные элиты, которые расставили своих людей в списки от каждой партии.

Местные выборы — это же не общенациональный вопрос. Это про дорогу, школу, канализацию, двор. Там другая повестка дня, и на местах могут быть другие коалиции, которые носят чисто формальный характер.

Скорее всего, для «Слуги народа» сейчас станет вопрос о том, что делать дальше. Как оценить результаты этих выборов? Стакан наполовину полон или наполовину пуст? Насколько я понимаю, изначально ставилась задача, чтобы «Слуга народа» вошел в коалицию в качестве «золотой акции».

По результатам экзитполов (предварительных результатов практически нет сейчас), мы можем говорить, что далеко не во всех регионах, особенно ключевых (Киев, Днепр, Харьков, Львов, где они вообще не прошли), это удалось.

Поэтому мне интересно, какая будет дана реальная оценка этому выступлению. Не публичная, когда они заявляют о том, что провели огромное количество депутатов. Это все абстрактная математика.

А вот как будут реально оценены результаты и что дальше будет со «Слугой народа», это очень интересный вопрос. По крайней мере, для меня. Потому что падение БПП началось именно с того, что результаты выборов на местах в 2015 году были оценены неадекватно.

- Как бы вы оценили результаты «ОПЗЖ» и «Европейской солидарности»? Удалось ли им нарастить электорат, чтобы начать подготовку к парламентским выборам?

— Они взяли плюс/минус свое. Но, повторюсь, речь идет именно о местных выборах. Я не вижу общенациональных партий («ОПЗЖ», «Слуга народа», «ЕС» и «Батькивщина»), чтобы они добились значимых для себя результатов, которые могли бы говорить о том, что они радикально поменяли свой электоральный вес. Ответ на этот вопрос могут дать только парламентские выборы.

- А могут ли эти выборы ответить на вопрос о том, как дальше будет строиться партийная система Украины? Она будет укрупняться или будет много мелких партий?

— Смысла в мелких партиях я пока не вижу. Я думаю, что тенденция направлена, как вы правильно заметили, на укрупнение. Сначала останется 5-6 общенациональных партий, а со временем, скорее всего, сократится до двух.

- Эти партии будут представлять условный восток/запад?

— Не совсем. Традиционное деление на восток/запад нивелируется с каждым годом начиная с 2004-го. Если бы было деление на восток/запад, то у нас сейчас было бы две партии: «ОПЗЖ» и «Европейская солидарность». Этого не произошло.

Алексей Якубин: "Слуги народа" должны понять, что проиграли выборы из-за своих ошибок © Facebook, Алексей Якубин

- Руслан Бортник прогнозирует, что российско-украинские отношения как раз будут строиться путем неформального взаимодействия Москвы с конкретными регионами и местным бизнесом. Согласны ли вы с такой оценкой?

— Это один из вариантов. Руслан Олегович прав в том смысле, что и в Украине, и в России идет процесс, который называется «парламентско-президентская республика» и «делегирование полномочий на местах».

Я не исключал бы этого варианта. Но для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, каковы перспективы российско-украинских отношений на ближайшие несколько лет. Тогда мы сможем понять, какой из вариантов может быть рабочим.

Я думаю, что регионы сейчас в первую очередь должны пережить зиму. У нас даже если зима выдается не очень холодной, она все равно изобилует целым рядом скандалов. Плюс надо понимать, насколько четко будет сформирована система власти на местах. Вы же видите, что уже четверг, а мы пока даже не понимаем предварительные результаты выборов.

Достаточно сложно моделировать ситуацию, если у тебя нет первичных данных. Я считаю, что пока местные выборы в Украине не закончились, и подводить итоги еще рано.