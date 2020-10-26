Пропрезидентской партии «Слуга народа» удалось сохранить монополию на общеукраинском уровне, но на местах будут заправлять региональные группы, заявил украинский политолог, директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко

Поражение «слуг» и их народа. Результаты выборов стали угрозой для Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- Кость Петрович, можете оценить, как прошли местные выборы на Украине?

— В целом прошли. В целом показали, что в Украине соревновалась достаточно сильная неформализованная партия региональных элит: в каждом регионе это своя партия, которая фактически получила доминирование в регионе или смогла поставить своего мэра в каждом из стратегически важных регионов.

Соответственно, в данной ситуации, очевидно, это будет новая действительность, при которой на общеукраинском уровне будет сохраняться монополия на власть партии «Слуга народа», но при этом на местах будут региональные группы заправлять. И вся украинская политика будет сводиться теперь к поиску компромисса между центром и регионами.

- Можно ли назвать такой результат поражением «Слуги народа», как об этом уже начали говорить?

— Нет, я бы не стал так говорить, тем более что с самого начала прогнозировалось, что «Слуга народа» не имеет ни единого шанса на то, чтобы одержать убедительную победу на региональном уровне. На самом деле «Слуга народа» изначально строилась с прицелом на парламентские выборы, и весь кадровый потенциал был использован для того, чтобы пройти в Верховную Раду.

Плюс ко всему после 2019 года начался серьезный откат в плане поиска новых политических сил и ориентиров, то есть на смену потребности в новых лицах пришла потребность в профессионалах, и это прогнозировалось еще в прошлом году.

Так что по большому счету это не поражение, тем более что «Слуга народа» практически во всех областях будет иметь второй или третий результат и будет входить в коалицию с этими региональными структурами. В большинстве городов представители «Слуги народа» будут секретарями горсоветов, а это вторая фактически по влиятельности должность в структуре власти на местах. Так что это не является серьезным поражением.

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov

- А такой успех местных партий говорит о шаге к реальной децентрализации?

— Это, скорее, следствие децентрализации. На протяжении последних нескольких лет власть на местах начала получать живые деньги, увеличился приток средств в регионы, и, соответственно, появился запрос на формирование новых политических сил на местах.

- А осталось ли деление Украины на условный Запад во главе с «Европейской солидарностью» и условный Восток с «Оппозиционной платформой — За жизнь»?

— Нет, как раз в том-то и дело, что Украина фрагментировалась на 25 отдельных зон, в каждой административной единице своя политическая сила и свои политические процессы. Что касается «Слуги народа», то она примерно равномерно распределилась по всей Украине — всюду есть представительства.

А что касается «Европейской солидарности» и ОПЗЖ, то они заняли ниши. ОПЗЖ стала восточной партией, заняла ниши на Востоке, но не представлена на Западе, а «Европейская солидарность» представлена на Западе, но не представлена на Востоке. Поэтому две оппозиционные силы имеют региональный западно-восточный оттенок. А «Слуга народа» в этом отношении стремится к статусу интегральной партии.