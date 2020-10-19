Выборы в местные органы власти на Украине, которые должны состояться 25 октября, становятся все больше похожими на репетицию досрочных выборов в Верховную Раду. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" (Украина) Андрей Золотарёв

- Андрей, можете ли вы спрогнозировать результаты местных выборов сейчас, когда до них осталась всего неделя?

— Накладывать матрицу парламентских выборов, как это делают наши социологи, на выборы в местные органы власти не совсем верно, потому что можно в целом получить очень хороший результат в командном зачете, но совсем не то влияние на местах, на которое рассчитывали. И этим все определяется.

Грязные технологии на местных выборах-2020 в Украине: избирательные сетки, «гречка» и политический туризм © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Но в любом государстве такая постановка вопроса неприемлема, потому что полномочия предполагают и ответственность. А местные элиты у нас отвечать за свои дела не привыкли.

- И в чем проявляется эта безответственность?

— Если взять для примера тот же Днепр, где 300 уголовных дел по мэру, но мэр нигде ни одной бумажки не подписывает, он чист, аки слеза. Подставляет вместо себя зиц-председателей, чиновников поменьше и ничего не подписывает.

Ключевой момент здесь — сумеет ли «Слуга народа», партия президента, дать представительный результат.

- Скажите, повлияет ли популярность Зеленского на результат выборов?

— Да, сегодня, если брать командный зачет, «Слуга народа» на первом месте. Да, до сих пор, кто бы что ни говорил, рейтинг Зеленского на первом месте и как минимум вдвое опережает своих главных конкурентов.

А это значит, что фактор Зеленского по-прежнему будет работать. Он будет тянуть этот командный поезд за собой, поскольку текущий рейтинг «Слуги народа» — это прежде всего экстраполяция рейтинга президента.

- Как вы считаете, в чем секрет рейтинга Зеленского, который не обвалился до нуля, как это многие предсказывали?

— Ну хотя бы в силу того, что украинский политикум так стал поперек горла украинскому избирателю, что на этом фоне Владимир Александрович смотрелся как глоток свежего воздуха.

Он другой, он не такой, как они. И электоральное ядро президента до сих пор видит в Зеленском того учителя Голобородько, который чудом стал президентом.

Во многом на том, что он не такой, как большинство нынешних украинских политиков, и держится рейтинг президента. И пока Зеленскому удалось сохранить свое электоральное ядро.

- Но его партия существенно подрастеряла свою популярность у народа…

— Да, рейтинг «Слуги народа» совсем не такой, как год назад, но в целом, к примеру, если бы в ближайшее воскресенье прошли президентские выборы, то Зеленский получил бы примерно тот же результат, что и весной 2019 года, как это ни парадоксально.

- Как будет развиваться политическая ситуация в регионах после выборов?

— Судя по всему, «Слуга народа» будет договариваться на местах, с кем «дружить», и на местах будут очень причудливые коалиции.

Если взять тот же Днепр, который я уже упоминал, то, судя по всему, та коалиция, которая есть в городском совете — «За життя», «Пропозиция» и «Европейская солидарность».

Тропа войны: Зеленский поставил украинцев перед роковым выбором © AFP, Sergei SUPINSKY Хемингуэй, политика — это очень жесткая штука, которая порой укладывает в одну постель двух очень разных партнеров, но после этого хочется пойти в душ.

Когда франшизы «Европейской солидарности» и «За життя» находятся в кармане у того же Геннадия Корбана, а он личность хорошо известная, «спаситель Днепра от сепаратистской угрозы», то понимаешь, что в политике нет никаких принципов, постоянных взглядов, убеждений, а есть личные интересы.

В той же Одессе наверняка партия мэра Геннадия Труханова «Доверяй делам» пойдет на альянс со «Слугой народа» в силу того, что у Труханова очень напряженные отношения с «За життя», которая в Одессе набирает один из лучших результатов.

В Харькове только один вопрос: сумеет ли блок Кернеса «Успешный Харьков» набрать столько же, сколько набрало «Видродження» в 2015 году. Правда, тогда ему помогло то, что его главный конкурент, «Оппозиционный блок», был снят с выборов, и за счет этого «Видродження» получила монобольшинство.

А сейчас «За життя» в Харькове ведет на выборы Александр Фельдман, фигура популярная и достаточно авторитетная в Харькове.

Это будет ясно, только когда пройдут выборы, но, возможно, блоку Кернеса придется идти на альянс тоже со «Слугой народа».

- А для чего местным лидерам идти на сотрудничество с центром?

— Потому что в большинстве случаев, если не брать клинических, как в Днепре, где скорее проблемы из-за тараканов в голове у хозяев города, местная власть будет искать какого-то компромисса и наводить мосты с Киевом.

Ведь мэр не может быть в оппозиции к центральной власти, ибо это сразу же отразится на жизнедеятельности города, на реализации проектов, на финансировании. А сейчас с финансированием проблемы налицо.

Ведь когда говорят о конфликте, он материализуется, поскольку забрали субвенции в ковидный фонд, и местным властям пришлось при этом выкручиваться и за счет других статей бюджета закупать оборудование — томографы, аппараты искусственной вентиляции легких, медикаменты.

И в итоге им ничего не вернули, а деньги из ковидного фонда пошли в том числе на строительство дорог. Дело тоже нужное, но ноябрь-декабрь, и бюджетникам на местах зарплату платить будет нечем.

Вот отсюда и вырастает конфликт, о котором я говорю.

- А в каких областях можно ожидать сюрпризов?

— Неожиданность может быть во Львове, где идет жесткая борьба между «Европейской солидарностью» и действующим мэром Садовым.

Поскольку избиратель во Львове очень сильно политизирован, для меня максимально интересно, что победит: фактор успешного мэра — а Садовый на экспорт достаточно успешно продавал такой образ культурной столицы Украины и длительное время политически паразитировал на этом — или партия «гетмана» Порошенко покажет, кто в доме хозяин.

В Харькове это вопрос, будет ли монобольшинство. И выборы — это прицел на предстоящие, возможно, досрочные парламентские выборы.

- Но как результат местных выборов может повлиять на центральную власть?

— Если результат «Слуги народа» будет плохим, первым развалится монобольшинство в Верховной Раде, потом украинское правительство, и, возможно, через достаточно непродолжительное время мы выйдем на досрочные выборы в Раду.

А это кастинг. Вот обратите внимание, кампания Пальчевского — «Партия победы». Это чистой воды предкампания по выборам в Верховную Раду.

Зеленский и эпидемия: состоятся ли выборы на Украине 25 октября © AP, Evgeniy Maloletka

То есть не обращают внимания ни на воду, ни на канализацию, ни на дороги. Одни обещают мир, другие обещают «помогать и защищать» — чистой воды общеполитические лозунги.

Другая политическая сила, на которую я обращаю внимание, но ее упорно третируют социологи, хотя, даже с точки зрения власти, игнорировать фактор конкурентов, которые «подъедают» твое электоральное поле, это большая глупость.

- Это представляет какую-то проблему для партии президента?

— Рейтинг «Слуги народа» уже не такой, как год назад, я имею в виду, что этот рейтинг подъедает, с одной стороны, на юго-востоке «За життя», с другой — «Партия Шария», которая вполне эффективна и ведет активную избирательную кампанию.

Я думаю, что если брать цену голоса, то на этих выборах в партийном зачете у последней будет наилучшее соотношение «цена — качество», потому что решили «лучше меньше, да лучше», выдвинулись только по 49 громадам, там, где у них более менее дееспособные команды.

Ну и обратите внимание: на родине президента (Кривой рог. — Ред.) «Партия Шария» — 7%. Мариуполь — 7,8%, Николаев — 6,8, Запорожье — 7%, Одесса — под десятку. Это достаточно серьезная заявка на прохождение в Верховную Раду.

Есть и достаточно интересные региональные проекты, которые могут со временем выйти на оформление горизонтального проекта партии местного самоуправления.

Я не имею в виду «Пропозицию» в Днепре — она только называется партией местного самоуправления, а на самом деле это партия Корбана-Филатова в чистом виде. Персональный проект.

- Согласно социологическому опросу группы «Рейтинг», пятипроцентный барьер преодолеют пять партий, и одна из них — партия «За майбутне». Что это за партия?

— Эта партия не чужда интересам Игоря Коломойского, поскольку ее лидер Игорь Палица является главой Волынского облсовета. Волынь — это один из его базовых регионов, которых у него 4-5. В них у него хорошие позиции.

Сумеет ли эта партия «подтянуть» свой результат, время покажет. Но пока, вы знаете, я достаточно скептически отношусь к нынешней социологии.

У меня такое ощущение, что ряд социологических компаний из этих выборов выйдет долларовыми миллионерами.

Я больше доверяю региональной социологии, которая делается на местах. Там точность максимально короткого расстояния куда повыше.