Вероятность досрочных парламентских выборов на Украине после выборов местных может радикально возрасти, рассказал в интервью изданию Украина.ру руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

- Андрей Владимирович, почти месяц остается до выборов в местные органы власти на Украине. На ваш взгляд, с каким багажом к этим выборам подходит президентская партия «Слуга народа», и как кандидаты от этой политсилы могут привлечь избирателей?

— От партии, которая год назад триумфально победила на выборах с феноменально высоким для Украины результатом, вследствие чего впервые в политической истории Украины было сформировано монобольшинство, естественно, ждали выполнения программы. Но так и не дождались.

По большому счету «Слуге народа» надо было проводить местные выборы год назад. Тогда они бы прошли под совершенно брутальным лозунгом: «Все с пляжа». «Слуги народа» смели бы и региональные элиты.

Партия Зеленского стала его проблемой. Каковы шансы «Слуги народа» на местных выборах — 2020 © president.gov.ua

Конечно, какие-то отдельные моменты шли в плюс Зеленскому, например, снятие депутатской неприкосновенности, но все хорошее в электоральной памяти быстро забывается. Большие надежды порождают большие разочарования. А тут еще ситуация с ковидом, когда на волне коронавируса региональные власти и мэры начали набирать очки, показывая себя более эффективными управленцами.

Естественно, это не преминуло сказаться на рейтингах президентской партии — они пошли вниз. Основной реципиент «Слуги народа», куда уходят избиратели партии, это «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Наиболее впечатляющие результаты «Слуга народа» показал не в центре и на Западе, а по дуге от Харькова до Одессы. И там же мы видим рост партии «За жизнь» и впечатляющий рост Партии Шария, которая тоже предстает в ипостаси новых лиц, но перехватает многое из того, с чем шел на выборы Зеленский и «Слуга народа».

По данным свежей региональной социологии, у партии Шария в Мариуполе — 7,8%, в Запорожье — 7% по городу и 7,8% — в областной совет. Таким образом, рейтинг партии в Одессе, Мариуполе, Харькове — 6-7%. Это достаточно серьезная заявка на заход в премьер-лигу украинской политики, если состоятся досрочные парламентские выборы.

Но основной конфликт этой избирательной кампании лежит в плоскости конфликта между Киевом и региональными элитами, у которых в процессе децентрализации значительно возросли политические амбиции. У них четко артикулируется желание «чтобы у нас все было, и нам за это ничего не было». То есть избавиться от всевидящего ока и опеки центра.

Результат выборов можно предсказать. Даже если в командном зачете «слуги народа» покажут первый или второй результат, в целом по стране они не получат посты мэров крупных городов, а это ключевые стратегические точки. Вряд ли они сумеют заполучить большинство в ключевых областных советах, а это предопределит после 25 октября совершенно иную политическую реальность, с которой придется считаться Зеленскому.

- Можно ли предположить, что неуспех на местных выборах будет шагом к грядущей отставке Зеленского?

— Зеленского будут пытаться дожать, чтобы он сошел сам, поскольку вряд ли его удастся «отмайданить». Как говорят на Украине, любой майдан, который не акцентирован Вашингтоном, по определению контрафактный. Поэтому зеленого света Порошенко и нашим клиническим патриотам Вашингтон не дал. Все будет зависеть от экономической, социальной и финансовой ситуации в стране, и это определит политику. Но вероятность досрочных парламентских выборов после выборов местных может радикально возрасти.

Ищенко предположил, что будет с партией Медведчука, если она победит на парламентских выборах © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Соответственно, нет монобольшинства — на горизонте замаячат досрочные парламентские выборы.

- Какие шансы на местных выборах у оппозиционых партий — «Европейской солидарности» и «Оппоплатформы»?

— Их проблема в том, что они являются секторальными. «Евросолидарность» не проходит в текущей ситуации в Харьковский облсовет. В Днепре у нее едва набирается 5%, и то благодаря тому, что Корбан заполучил франшизу «Евросолидарности», возможно, он ее и перетащит. То есть результаты по центру и востоку страны будут не впечатляющими. В основном «Евросолидарность» получит результат на западе, это такое электоральное гетто.

С другой стороны, у ОПЗЖ те же проблемы. Те услуги, которые оказали Медведчуку Медведев и Путин год назад, когда продемонстрировали, что он является эксклюзивным контактером с русским миром, добавили ему баллов на выборах. Это был тактический выигрыш, но стратегически это обернулось тем, что в центре страны его позиции радикально хуже.

Плюс торговля франшизами и внутренний раздрай, когда в ОПЗЖ мы видим группу, ориентированную на Медведчука, и группу, ориентированную на Левочкина и Рабиновича. Это превращается в серьезную проблему, которая не даст партии выйти за рамки своего электорального гетто.

К примеру, в Днепре «За жизнь» контролируется небезызвестным дуэтом Корбан и Филатов — мэр дневной и ночной мэр. Это Борис-вешатель («Обещайте все что угодно, вешать будем потом») и главный жидобандеровец Корбан. Получается такой оксюморон — партия кума Путина под контролем главного жидобандеровца.

Естественно, это деморализует избирателя, показывает, что украинская политика по-прежнему гнила и беспринципна, и это аукнется на парламентских выборах.

- Если взять топ-5 украинских городов и их градоначальников — Кличко, Кернеса, Труханова, Филатова и Садового, кто из них сохранит за собой пост мэра?

— В Киеве, думаю, Кличко сохранит свой пост. Интрига заключается в том, кто выйдет во второй тур. Я уже говорил, что рейтинг упал, но фактор президента сохраняется, просто он не поднимает рейтинг кандидата, как ракетный ускоритель, но небольшим паровозиком тянет его вверх. Например, в Полтаве на первом месте идет экс-мэр Мамай, а на втором — ноунейм из «Слуги народа», которого никто не знает, но он обходит старожилов полтавской политики с ресурсом и бэкграундом.

В Киеве основная интрига, кто будет вторым. По результатам социсследований, Верещук обошла Пальчевского. Пальчевский больше сфокусировался на подготовке к парламентским выборам и куда меньше внимания уделяет Киеву. Скорее всего, именно Верещук выйдет в финал с Кличко.

В партии Медведчука возник конфликт из-за родственника Разумкова © Украина.ру Михаил Добкин. Это очень серьезный сигнал, что дела Геннадия Адольфовича плохи. Если случится непоправимое, в Харькове может развернуться такая борьба за наследство Кернеса, что камня на камне не останется. Там есть еще интересы Авакова и несколько групп, для которых Кернес был стабилизатором, и каждый начнет претендовать. То есть все будет зависеть от здоровья Кернеса. Если он будет жив и здоров, дай бог ему здоровья, то конкурентов у него и близко нет. Ни Фельдман, ни Добкин конкурентами ему не являются.

Дальше Филатов — Рыженко в Днепре. Но сегодня заявил о намерении выдвинуться Александр Вилкул, и это кардинально меняет ситуацию. Это может ударить по рейтингу «За жизнь», уменьшив ее результат в горсовете. Но это негативно отразится и на шансах Рыженко, представляющего «Слугу народа», пройти во второй тур.

Команда Филатова, конечно, хочет все решить за один тур, второго тура откровенно боятся, потому что наряду с высоким рейтингом у Филатова высокий антирейтинг. А как известно, во втором туре голосуют не за, а против. Опасаются того, что количество горожан, которым надоела пятилетка распила и воровства, может оказаться больше, но пока шансы Филатова оцениваются выше.

Аналогичная ситуация в Одессе у Труханова. У него не такой большой отрыв, выше конкуренция, но я склонен считать, что мэрское кресло он за собой сохранит. Во Львове Садовый, судя по всему, позиции сохранит. Если он потеряет кресло мэра, будет сенсация. Хотя там высокая конкуренция со стороны «Европейской солидарности», но пока социология в пользу Садового.

- Допускаете ли вы развитие силового сценария во время местных выборов на Украине?

— Учитывая, что в том же Днепре в конфликте интересы группы Корбана-Филатова с другими бизнес-политическими группами, взять того же Игоря Валерьевича Коломойского и остальных обиженных и обделенных, то высока вероятность того, что итоги выборов в отдельных точках страны могут начать подводить с помощью калькулятора для окончательных расчетов марки Калашникова.