Россия не может рассчитывать на восстановление экономических отношений между ЛДНР и Киевом. Соответственно, надо принимать меры, чтобы поддерживать людей, которые там живут, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец

Недавно глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что при нынешнем украинском правительстве невозможно выполнение Минских соглашений, цель которых — достичь мирного урегулирования в Донбассе.

- Алексей Николаевич, как неопределенный правовой статус ЛДНР сказывается на экономическом состоянии народных республик и возможно ли успешное возрождение промышленного потенциала Донбасса, несмотря на вооруженное противостояние с Украиной?

— По данным социологических исследований, можно сказать, что экономика республик оживает. Сегодня уровень экономической активности в Донецке и Луганске выше, чем был в прошлом году. В чем состоял замысел тех, кто устроил экономический переворот на Украине: мы сделаем нашу страну настолько процветающей, что Крым и Донбасс сами захотят жить в процветающей европейской стране.

Минские соглашения. Справка © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Кроме того, технологические цепочки, которые существовали до 2014 года, разорваны, то есть промышленности Донбасса в условиях серьезного экономического кризиса на Украине некуда будет интегрироваться.

Поэтому здесь основную роль должна играть Россия, интегрируя Донбасс в собственное экономическое пространство. Это будет залогом успешного экономического развития республик и того, что через не очень далекое время Донецк и Луганск по уровню социально-экономического развития превзойдут Украину.

- Какие отрасли экономики народных республик испытывают положительную динамику?

— Этот малый и средний бизнес, торговля, сельское хозяйство. В крупной промышленности действительно есть серьезные проблемы. Мелкое предпринимательство сейчас находится на подъеме, там регистрируется большое количество предприятий, которые обслуживают интересы местного населения. Именно за счет этого обеспечиваются высокие темпы развития экономики. Не надо смотреть на это через розовые очки, но какие-то признаки оживления там присутствуют. Если мы возьмем рейтинг городов по уровню потребления, то Донецк на сегодняшний день находится на уровне Одессы, второго города по уровню благополучия на Украине.

- Есть ли основания надеяться на восстановление отношений между Киевом и донбасскими республиками?

— Лавров заявил, что реализовать Минские соглашения при нынешней власти в Киеве не получится. Следующий электоральный цикл на Украине не принесет перемены общественного мнения, которая позволила бы прийти к власти сторонникам мирного урегулирования. То есть для того, чтобы это стало возможно, надо ждать еще один электоральный цикл, еще одни парламентские и президентские выборы.

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Решение украинско-донбасского конфликта по оптимистическому сценарию станет возможным через 5-7 лет, а пессимистический вариант — это 10-15 лет. Экономике республик придется развиваться без серьезного взаимодействия с Украиной еще очень долго. Таким образом Россия должна сделать еще несколько шагов для интеграции Донбасса в свою экономику. То есть это вопрос политический, решение может быть принято завтра, а может — через пять лет.

- Если говорить о долгосрочной перспективе государственного строительства, что экономика ЛДНР может предложить России для последующей интеграции?

— Первое, о чем хочется сказать, это необходимость модернизации. Донецкий угольный бассейн разделен границей на две части, одна из которых находится в Ростовской области. Россия раньше провела модернизацию своей части, тогда как на Украине этот угольный комплекс до сих пор не модернизирован. Соответственно, весной 2014 года к началу войны республики получили весь комплекс проблем, которые в России решались еще с 90-х годов, а в Донбассе они решены не были. Это высокая себестоимость добычи угля, ориентация на металлургию и так далее.

То есть первое, что надо сделать для модернизации экономики, это провести реорганизацию топливно-энергетического и сырьевого комплекса, которая была проведена в российской части угольного бассейна. То есть нерентабельные предприятия должны быть закрыты. Деньги нужно вкладывать в предприятия, способные работать в условиях международной конкуренции. Важно и предоставить возможность жителям республик выехать на работу в Россию, то есть в республиках должно остаться то количество людей, которое может зарабатывать на жизнь в тех отраслях экономики, которые являются эффективными.

В условиях войны привлечь инвесторов крайне сложно, то есть необходимо ориентироваться на те сектора экономики, которые рентабельны и не требуют существенных инвестиций. Это малое и среднее предпринимательство и сельское хозяйство.

- А как же быть с крупной промышленностью, которой был так славен Донбасс? Кто возьмется за эту модернизацию?

— Это должны быть крупные российские инвесторы, если донбасские предприятия представляются им интересными для интеграции в свои производственные цепочки. Предприятия, которые не будут представлять интереса, необходимо будет перепрофилировать.

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Сегодня тренд — это низкосерийное производство качественной продукции, заточенной под интересы потребителя. Такой вид промышленности как крупные металлургические и машиностроительные заводы, которые выпускают один вид продукции, становится все менее и менее востребованным. Поэтому крупные производственные объекты умирают по всему миру, потому что они не способны маневрировать и удовлетворять нишевые потребности, которых в мире становится все больше и больше.

Поэтому в чистом виде, как это было при советской власти и при Украине, не все из этих заводах следует восстанавливать, потому что мир ушел далеко вперед. Поэтому вполне возможно, что возрождение старых гигантов советской индустрии и не состоится вовсе.

- В любом случае мы упираемся в необходимость политического решения о прекращении вооруженного конфликта в Донбассе, чтобы провести все эти преобразования.

— Да, но дело в том, что вся легитимность нынешней украинской власти основана на украинском национализме, который не предусматривает способность договариваться. Я бы не рассчитывал в ближайшие годы на урегулирование ситуации в Донбассе, потому что этот конфликт нужен США.

- На ваш взгляд, какой сценарий наиболее приемлем для республик Донбасса? Вхождение в состав Российской Федерации на правах еще одного субъекта или существование в качестве частично непризнанных государственных объединений?

— Есть такие страны, как Франция и Монако, которые являются самостоятельными политическими сущностями. Это две разные политические системы, но у них одна экономика. Экономика Монако полностью интегрирована во французскую экономику. Вот такой сценарий является оптимальным для всех. То есть с одной стороны существуют ДНР и ЛНР, самостоятельные сущности с собственными выборами в органы власти, но экономика которых, — это часть единого пространства с российской экономикой. Думаю, что мы как раз к этому идем.

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Например, в конце августа таможенные правила ЕАЭС распространили и на ДНР и ЛНР, также как на Абхазию и Северную Осетию. Если говорить об интеграции, то очень серьезная статья экспорта из Донбасса в Россию, — это сельскохозяйственная продукция, которая поставляется и в Крым.

Тяжелая индустрия составляет существенную долю на сегодняшний день поступлений в бюджет ДНР и ЛНР. Республики производят собственную промышленную продукцию, это в том числе, холодильники, которые поставляются и в России и другие страны ЕАЭС.

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Но если мы говорим о дальнейшем развитии, то главное — это приход крупных российских инвесторов и включение донбасских предприятий в цепочки производства добавленной стоимости.

- Как отреагируют на приход российских инвесторов украинские олигархи, которым принадлежат донбасские предприятия?

— Эти люди давно попрощались со своей собственностью на Донбассе, списав ее в убытки. И они в этом виноваты сами, потому что олигархические финансово-промышленные группы достаточно влиятельны, и они могли бы консолидироваться для того, чтобы восстановить нормальные отношение между Донбассом и Киевом. Но они это не сделали, им же хуже.