Владельцы соцсетей пользуются своим - пока еще законным - правом нарушать свободу слова и устанавливать цензуру. Мы в данном контексте говорим в первую очередь об американской свободе слова. Все крупные соцсети находятся в юрисдикции США, напоминает публицист Алексей Ларкин

Сейчас США и американские корпорации фактически контролируют медиапространство планеты. Они блокируют неугодные YouTube-каналы, могут влиять на выдачу информации и т.д. От цензуры страдает даже президент США Дональд Трамп, которого цензурирует Twitter.

- Алексей, как, с вашей точки зрения, связаны между собой политика и интернет? Где находятся «узловые точки»?

— Интернет — главный инструмент любой современной политики, потому что это самый масштабный инструмент коммуникации в человеческом обществе. А «узловые точки», о которых вы говорите, находятся в области корпоративного управления и государственной регуляции. Социальные сети — это де-факто общественное пространство (в виртуальном мире), но де-юре все они до сих пор находятся в статусе «частных лавочек».

И как результат, владельцы социальных сетей становятся самыми могущественными людьми планеты, пользуясь своим — пока еще законным — правом нарушать свободу слова и устанавливать цензуру. Мы в данном контексте говорим в первую очередь об американской свободе слова, которая не просто идея, но часть Конституции. Все крупные соцсети находятся в юрисдикции США, поэтому об этой стране и речь.

Проблема в том, что современные законы как США, так и любой другой страны мира, не контролируют виртуальное пространство. Они не могут воздействовать на интернет-ресурсы законными методами. Отсюда следует экстренная необходимость ввести этот самый государственный контроль за соцсетями — президент США Трамп уже 4 года пытается что-то с этим сделать, но пока результаты неудовлетворительны.

- Влияет ли расположение штаб-квартир крупнейших интернет-компаний на их информационную политику?

— Крупные социальные сети находятся в юрисдикциях США, Китая и России. Российских ресурсов сравнительно мало, китайские работают на внутренний рынок, а вся глобальная поляна достается американским компаниям. Поэтому вся глобалистская повестка, которую транслируют соцсети (тот самый пресловутый «культурный марксизм») — американского происхождения, чтобы в ней разобраться и противодействовать, нужно хотя бы немного понимать культурный код американцев и происходящие у них в обществе процессы.

- Прав ли создатель Telegram Павел Дуров, который заявил, что 96% населения Земли зависит от тех, кого выбрали 4% людей, живущие в США?

— Это цитата? Если да, то она выдает в Дурове типичного midwit — человека среднего ума, хоть и прикидывающегося интеллектуалом. Подобные тезисы нельзя ни оспорить, ни поддержать, они бессмысленны. 7 миллиардов населения Земли зависят от пары сотен самых богатых людей из самых разных стран, и по большей части людей этих вообще никто никуда не избирал. В том числе не выбирались и такие люди как Цукерберг, Пейдж, Гейтс, Безос, которых мы обсуждаем в контексте сегодняшней темы.

- В безопасности ли само руководство США, или оно тоже может пасть жертвой цензуры корпораций?

— «Руководство США» — это не монолитная структура, там много разных акторов и персоналий. Кто-то в безопасности и всегда будет в безопасности, а кто-то, наоборот, находится под ударом, сам Дональд Трамп тому главный пример.

Хотя мы с вами понимаем, что испортить жизнь президенту США не так уж просто, да и соваться в это дело рискованно. А вот ломать жизнь его сторонникам — пара пустяков. Именно этим в основном и занимаются леволиберальные модераторы социальных сетей, они атакуют не крупные элиты, а само общество!

Если сегодня вы в США заявите себя как нетолерантного гетеросексуального белого сторонника Трампа, вам отключат все аккаунты в Google, Facebook и других соцсетях, а к этим аккаунтам привязаны все бытовые потребительские сервисы. В итоге попавший в опалу человек не может ни онлайн-кошелек завести, ни машину припарковать, ни билет в кино купить со смартфона, он отброшен в прошлый век и подвергнут кибер-остракизму. Это очень похоже на фашизм, не правда ли?

- Можно ли вообще пытаться донести правду через американские соцсети, или лучше не тратить на это силы, а заняться исключительно развитием своих соцсетей?

— Не знаю, можно ли, но знаю, что нужно. Развитием своих платформ должны заниматься люди, у которых есть на это ресурсы. У меня нет и у вас нет, поэтому мы будем делать свою журналистскую работу на тех платформах, которые нам доступны. А государство и крупные корпорации должны нам обеспечить суверенную инфраструктуру для информационной работы — это выгодно нам, это выгодно им, это выгодно государству, и в конечном итоге все только выиграют.