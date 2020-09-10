Андрей Богдан, вероятно, считает, что в интервью Дмитрию Гордону он раскрыл государственные тайны, за что его могут преследовать. Поэтому Богдан покинул Украину, считает политолог, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов

Вечером 9 сентября было опубликовано интервью экс-главы Офиса президента Андрея Богдана журналисту Дмитрию Гордону. Политик рассказал о тайных встречах экс-президента Петра Порошенко с нынешним главой ОП Андреем Ермаком и раскрыл другие тайны украинской политики.

- Алексей Валерьевич, на ваш взгляд, можно ли теперь считать, что Богдан перешел в лагерь Петра Порошенко и стал врагом президента?

— У меня не сложилось впечатление, что он перешел в лагерь Порошенко. Богдан ведет свою игру и демонстрирует, прямо не упрекая Зеленского, что президент находится в окружении не тех людей. Судя по тем деятелям, которых он упоминал — Гройсман, Портнов, Кличко, Разумков — он намерен работать на перспективу. Сейчас Богдана связывают с Коломойским, наверно, это правильно.

- Как вы считаете, нарушит ли это интервью баланс сил в высших эшелонах власти Украины? Например, потеряет ли глава Офиса президента Андрей Ермак свой пост?

«Это не бомба, но автоматная очередь с кучей рикошетов». Ермолаев об интервью Богдана © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Как раз более серьезным испытанием для Ермака является совместная инспекция в районе Шумов.

— А как следует расценивать слова Богдана о том, что Ермак якобы составил секретный документ после переговоров с российской стороной, согласно которому Украина обязуется дать воду в Крым?

- Там перечисляется то, чего добилась Украина, например, освобождение моряков (задержанных во время провокации в Керченском проливе в 2018 году — Ред.). Это подается как какой-то обмен. Россия освобождает моряков — Украина выполняет свои обязательства. Но пока эти вещи, о которых он говорил, со стороны Украины не произошли, так что можно говорить, что Украина «кинула» Россию.

- Как бы вы могли прокомментировать решение Богдана покинуть Украину после публикации интервью?

— Возможно, существует теневая сторона, которая не засвечена в этом интервью. Таким образом в любом случае он привлекает к себе внимание. Может быть, он считает, что где-то разгласил государственную тайну, и за это его могут преследовать. Для окружения Зеленского он нежелательная личность.