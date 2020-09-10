Совместная с Украиной инспекция в районе поселка Шумы под Горловкой состоится 10 сентября и засвидетельствует действенность дополнительных мер контроля перемирия в Донбассе. Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)

Договорённость о проведении совместной инспекции была достигнута накануне на внеочередной видеоконференции Контактной группы. Предстоит выяснить, действительно ли на этом участке линии соприкосновения есть новые инженерные сооружения, возведённые в нарушение дополнительных мер.

В связи с достигнутыми договорённостями глава непризнанной ДНР Денис Пушилин отменил свой ранее отданный приказ об уничтожении этих сооружений силами Народной милиции республики.

В представительстве уточнили, что «в 14:00 после проведения противоминных мероприятий руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов перейдет на подконтрольную Украине территорию ДНР, где с украинскими представителями СЦКК проведет инспекцию», которая пройдёт при участии Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«По итогам проверки будет составлен соответствующий акт. Остальные детали и логистика инспекции обсуждаются», — говорится в сообщении.

В представительстве ДНР в СЦКК утверждают, что имеют в своём распоряжении фото- и видеодоказательства, на которых зафиксированы конкретные действия ВСУ, и эти материалы «неоднократно передавались в адрес СММ ОБСЕ и украинской стороне». Подчёркивается, что «на имеющихся фото отчетливо видно, что траншеи свежевырытые». Донбасс и перспектива ядерной войны © commons.wikimedia.org, Tech. Sgt. Evelyn Chavez (U.S.A.F.)

Официальный Киев и украинские силовики отрицают какие-либо нарушения дополнительных мер контроля перемирия со своей стороны и, в свою очередь, обвиняют в нарушениях ополченцев. Вероятно, результаты инспекции помогут внести ясность в этот вопрос.

Накануне в Офисе президента Украины сообщили, что «юридически инспекцию проводят не стороны военного конфликта, а посредник — ОБСЕ в сопровождении представителей сторон». Сама же договорённость о совместном инспектировании достигнута «с целью опровержения фейков и недопущения новых провокаций».

«ОБСЕ неоднократно подтверждала безосновательность любых обвинений относительно любых нарушений договоренностей украинской стороной», — говорится в заявлении.

Согласие Киева на проведение совместной с представителями ДНР проверки свидетельствует о положительных сдвигах в процессе мирного урегулирования, считает руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов. Об этом он сказал в комментарии Донецкому агентству новостей.

«Мы не можем однозначно утверждать, что Киев намерен начать выполнять условия Минских соглашений. Однако появились надежды на то, что путем конструктивного диалога нам удастся прийти к общему знаменателю и не допустить возобновления обстрелов», — отметил Муратов.

Впрочем, по его словам, только после получения результатов инспекции «можно будет судить о том, действительно ли Украина образумилась и готова выполнять возложенные на нее обязательства, или же она произвела очередной отвлекающий маневр».

Донбасс: Зеленскому не хватает власти, чтобы закончить войну © пресс-служба президента Украины Денис Пушилин 5 сентября заявил, что дал команду о нанесении удара по незаконно (как считают в республике) возведенным сооружениям ВСУ в районе посёлка Шумы и призвал Киев обеспечить с 8 часов утра 7 сентября отсутствие личного состава в указанном районе. Однако в тот день анонсированный обстрел не состоялся, приказ об устранении сооружений ВСУ был отсрочен до 9 сентября, и затем снова перенесён.

Вместо обстрела Донецк предложил созвать внеочередную встречу Контактной группы и провести совместно с ОБСЕ инспекцию на месте. Встреча состоялась (в видеоформате), стороны договорились о проведении совместной инспекции. В этот же день Пушилин отменил свой приказ об уничтожении фортификаций ВСУ.

При этом глава непризнанной республики отметил: «В случае если по итогам проведения совместной инспекции будет установлено, что украинская сторона допустила нарушения дополнительных мер в части продвижения своих позиций вблизи н.п. Шумы и не будет их устранять, мы самостоятельно уничтожим указанные позиции в рамках реализации пункта «е» Мер по усилению режима прекращения огня».