В Белоруссии нет своей Галиции, а региональные отличия есть, но сильно сглажены. В России распространено представление о Гродно как о белорусском Львове, но это не так. Гродно - русскоязычный город, утверждает доцент Белорусского государственного университета, политолог Всеволод Шимов

В выходные противники Лукашенко в Белоруссии провели самый масштабный за всю историю страны митинг. В то же время Лукашенко выступил перед своими сторонниками, которых оказалось в разы меньше. Он заявил, а в понедельник подтвердил эти заявления, что новых выборов не будет, а рядом с границами страны якобы лязгают танки НАТО.

При этом Евросоюз готовит санкции против Лукашенко, а Светлана Тихановская намерена объявить себя избранным президентом страны.

- Как вы считаете, продолжатся ли протесты в Белоруссии? И будут ли они оставаться такими же массовыми?



— В ближайшее время акции продолжатся точно. Воскресный митинг в Минске, собравший, по оценкам, до 200 тысяч человек, стал настоящим триумфом протестующих. Белорусское общество сейчас охвачено эйфорией. Более того, протесты показали свою эффективность. Власти пошли на попятную, отказавшись от применения силы и фактически предоставив улицы в распоряжение протестующих. Такого никогда не было.

Есть ощущение, что в обществе произошел необратимый перелом и "отмотать" ситуацию уже не удастся. При этом проявлять гибкость и идти на компромиссы белорусская власть пока не собирается, что способствует только радикализации настроений.

- Как будет действовать Лукашенко? Может, будет пытаться игнорировать протесты? Удастся ли это ему?

— Игнорировать протесты уже не получится. Происходящее в Белоруссии часто сравнивают с протестами в Хабаровске. Но здесь есть одно принципиальное отличие. Хабаровск — дальняя периферия огромной страны. В Белоруссии — невиданные по масштабам протесты в столице, крупных и даже малых городах. Как это можно игнорировать?

- В стране продолжаются забастовки, в понедельник присоединились работники государственного телевидения. Насколько это эффективная и действенная мера протеста? И насколько болезненная для Лукашенко?

— Забастовка государственного телевидения — беспрецедентное событие. Государственные СМИ всегда были послушным, хотя и не очень эффективным пропагандистским орудием власти, но теперь даже они начинают фрондировать. Безусловно, для действующей власти это очень тревожный сигнал.

- В Кремле подтвердили слова Лукашенко, что готовы оказать помощь Белоруссии в случае внешней военной агрессии. На ваш взгляд, как следует вести себя России? Чтобы поддержать действительно народ Белоруссии, а не лично Лукашенко?



— Россия в Белоруссии наступает на те же грабли, что и на Украине, работая исключительно с властью и игнорируя гражданское общество, которое отдается на откуп прозападным НКО. При этом обеспечить даже лояльность белорусской элиты Москва оказалось толком не в состоянии.

В результате Россия полностью лишилась стратегической инициативы на белорусском направлении. Поддерживать протестующих явно противоречит "моральному кодексу" Кремля.

По-хорошему, России давно следовало взять в Белоруссии на вооружение западные методы работы с гражданским обществом, работать с молодежью, создавать фонды и аналитические центры, которые активно продвигали бы пророссийскую и интеграционную повестку. И делать это надо было вчера, если не позавчера.

- По вашим прогнозам, как поведёт себя Запад — кроме введения санкций? Поддержит оппозицию заявлениями или будет действовать более решительно?

— Представляется, что первоначально Запад не был настроен всерьез "шатать" Лукашенко. На белорусском направлении западные страны использовали технологию "мягкого" вовлечения белорусских элит и общества в свои сети влияния, и Лукашенко этому не препятствовал, видя в этом противовес якобы чрезмерному влиянию России.

Однако нужно понимать, что "своим" для Запада Лукашенко не стал, там он по-прежнему "последний диктатор Европы". И, видя массовый протест в Белоруссии, Запад, конечно, постарается использовать его в своих целях.

- Сейчас проводятся параллели между Минском-2020 и Киевом-2014. Одно из главных внешний отличий — на Украине был раскол между Западом и Востоком. А есть ли этот раскол в Белоруссии? Складывается впечатление, что протестуют больше на западе страны — в Минске, Бресте и Гродно…

— В Белоруссии нет своей Галиции, а региональные отличия есть, но сильно сглажены. В России распространено представление о Гродно как о таком белорусском Львове, но это не так. Гродно — русскоязычный город.

На Гродненщине выше доля католического и польского населения, но нужно понимать, что значительная его часть сосредоточена в сельской местности и политически пассивна. Самый националистический и прозападный город в Белоруссии — это столица, Минск, хотя и здесь эти настроения пока не носят массового и агрессивного характера.

Что касается географии протестов, то никаких принципиальных географических различий между западом и востоком Белоруссии нет: протестуют и Гродно, и Брест, и Бобруйск, и Гомель.