Политолог Дмитрий Болкунец считает, что Светлана Тихановская в эти дни стала настоящим народным лидером, поэтому ей придется покинуть Белоруссию

- Дмитрий, скажите, как вы считаете, будут ли протесты оппозиции в Белоруссии продолжаться и дальше и чем они могут закончиться? Тайна исчезнувшего интернета. Что произошло в Белоруссии в день выборов © CC0, Pixabay

— Во-первых, президентская кампания завершилась совершенно ожидаемо. Прогнозировать победу другого кандидата, мне кажется, было неправильно. Поэтому реакция белорусского общества — это протест против сложившейся системы, которая годами устоялась, и люди хотели бы ее изменить. Изменить через выборы, как оказалось, невозможно, несмотря на то что люди поверили и пошли на избирательные участки. Многие даже не смогли проголосовать, потому что были огромные очереди. Я думаю, это очень интересный феномен. Протесты были ожидаемы. Однако те масштабные протесты, которые прокатились по Минску и регионам, для Белоруссии сегодня беспрецедентны. Я полагаю, что сегодня эти протесты продолжатся. Насколько они будут масштабны, сказать сложно, но очевидно, что люди очень обозлены, и, к сожалению, Александр Лукашенко не слышит свой народ, не слышит белорусское общество. Это очень печально. Вместо того чтобы начать диалог, он использовал силовые методы, резиновые пули и слезоточивый газ. Человек, который считает себя главой государства, должен применять другие методы. Но Лукашенко не привык к другим методам, поэтому применяет насилие. Оно всегда провоцирует ответное насилие. Очевидно, что преимущество сейчас на стороне Лукашенко, он будет и дальше закручивать гайки и усиливать репрессии в стране.

- Есть ли шансы, что эти протесты отменят результаты выборов в стране?

— Нет, это совершенно исключено. Никакие протесты результатов выборов не отменят, их могут отменить только, если произойдет смена власти, но сейчас сила, конечно, на стороне Лукашенко. При этом эти протесты создают для него большие неприятности. Во-первых, ни один человек в поддержку Лукашенко не вышел, кроме силовиков в касках. Это важный показатель. Если у него 80% поддержки, должно было быть ликование на улицах, а его нет.

- Вы считаете, что были фальсификации?

— Фальсификации были масштабные. В реальности Лукашенко проиграл. Он набрал около 15%, максимум 20% голосов. Судя по протоколам, которые были опубликованы, по голосам за Тихановскую, очевидно, она выигрывает. При этом в одном районе она выигрывает, а в соседнем с тем же результатом выигрывает Лукашенко. Конечно, это фальсификации. Власть сегодня имеет максимальное преимущество, чтобы демонстрировать контроль над избирательными участками. У оппозиции нет возможности наблюдать. Но там, где такая возможность была, побеждала Тихановская. Я основываюсь на тех десятках протоколах, которые были опубликованы в интернете и где лидирует Тихановская. Кроме того, идут массовые протесты в ее поддержку. На мой взгляд, все это показатель того, что Лукашенко не выиграл эти выборы. Белоруссия. Хроника выборов президента на 10 августа к 02:30

- Если брать официальные данные, Тихановская набрала где-то 10%, это хороший результат для простой домохозяйки, которая никогда не была в политике?

— Это хороший результат, но только официальные данные, на мой взгляд, не соответствуют действительности. Можно нарисовать и 1%, как раньше Лукашенко рисовал кому угодно. Не играет роли, какой процент напишут, потому что эти проценты заранее готовятся. Сам Лукашенко поделился секретом. Несколько лет назад он сказал, что никто в Белоруссии никакие голоса не считает, все заранее известно и нечего придумывать.

- Есть ли у Тихановской политическое будущее после этих выборов?

— Не знаю. Я думаю, она вынуждена будет покинуть Белоруссию. Лукашенко ей не позволит остаться в стране. Можно сказать, что она стала народным лидером, и нахождение в Белоруссии может быть для нее опасным. Ее могут арестовать, обвинив в том, что она спровоцировала беспорядки в Республике. Для нее, я считаю, будет правильным уехать из Белоруссии.

- Как Запад и Россия будут реагировать на результаты этих выборов и протесты, которые сейчас проходят в Белоруссии?

- Я надеюсь, что после кровавых побоищ, которые были на улицах белорусских городов и особенно в Минске (там, по пока неподтвержденным данным, есть один погибший), западные страны введут жесткие санкции против Лукашенко, его семьи и ближайшего окружения. Эти вопросы уже обсуждались на Западе. Многие депутаты европарламента и другие политики европейские его об этом предупреждали, поэтому я предполагаю, что так и будет. Что касается России, тут все сложнее. Думаю, Российская Федерация в этой ситуации, на мой взгляд, должна занять очень четкую взвешенную позицию. Почему это чрезвычайно важно? Большинство белорусских граждан очень позитивно настроены по отношению к России. Лукашенко был монополистом на российско-белорусском поле. Эту картину мира необходимо менять, понимая, что Лукашенко — политик уходящей эпохи. Он может еще какое-то время быть у власти, но очевидно, что время его вышло. Человек олицетворяет прошлое. С ним не связано никаких перемен и никакого прогресса в развитии российско-белорусских отношений. Это мифы о том, что он будет интеграцию делать. Нет, он будет и дальше паразитировать на российско-белорусских отношениях, обвиняя Россию в разного рода провокациях, что делал на протяжении всей своей президентской кампании.

- Вы предлагаете не признавать выборы и объявить Тихановскую президентом?

— Нет, в России был опыт непризнания президентом Петра Порошенко, были лимитированы контакты с главой государства, который проводил антироссийскую кампанию. Лукашенко сейчас проводит жесткую антироссийскую кампанию, он обвиняет Россию во вмешательстве в выборы, в том, что Россия перебросила каких-то граждан для подрыва его власти. Он даже не отправил России приглашения наблюдать за выборами. В этой ситуации российская власть вполне может занять нейтральную позицию, никак не комментируя выборы. Да, он контролирует ситуацию в стране, но оценка морально важна для белорусских граждан, которые хотели бы, чтобы Россия отреагировала на белорусскую ситуацию. Закрывать глаза на то, что человек разгоняет резиновыми пулями своих соотечественников, мне кажется, будет постыдно для российского истеблишмента. И говорить, что Лукашенко «наш союзник», будет предательством по отношению к гражданам Белоруссии. В этой ситуации депутаты Госдумы России должны принять заявление по ситуации в Белоруссии, и я здесь очень приветствую позицию Владимира Жириновского, лидера ЛДПР, который единственный на сегодняшний день дает достаточно жесткую оценку ситуации в Белоруссии. Я считаю, что его примеру должны последовать и другие политики России. «Не оправдываю сейчас Россию, не упрекаю Украину». Какие сигналы посылал Лукашенко перед выборами © REUTERS, Vasily Fedosenko

- Вчера очень плохо работал интернет в Белоруссии, да и сегодня продолжаются перебои. Как это связано с выборами?

— Это тоже было прогнозируемо. Это сделано, чтобы максимально заблокировать доступ к информации журналистам, чтобы не было быстрых картинок того, что происходит в Минске. Как показал опыт, это не сильно спасло ситуацию, потому что все-таки картинки событий, которые происходили в Минске и других городах, попадали в сеть. Могу добавить, что власти не пустили многих журналистов, российских в том числе, не дали им аккредитацию, это было тоже сделано сознательно.

- Как вы считаете, Александр Лукашенко выдаст российских граждан, которых он задержал, предполагая, что они будут делать госпереворот в Белоруссии?

— Он их вернет России, я в этом убежден. Я думаю, это произойдет в ближайшие дни. Лукашенко использовал этих людей в своих целях перед выборами, после выборов они ему не нужны. Он постарается сохранить лицо, и Россия ему в этом поможет, она уже в принципе помогает. Дело замнут, вернут этих ребят, и об этом забудут.

- Вы считаете, это была операция Службы безопасности Украины?

— Нет, это была операция в первую очередь белорусского руководителя при поддержке украинских СБУ. Но совершенно очевидно, что эта операция была придумана белорусским руководством, и она носила антироссийский характер. Подчеркну, что вся кампания Лукашенко носила открытый антироссийский характер, начиная от захвата российского банка, обвинения России во вмешательстве в выборы и в том, что она хочет его свергнуть. Хотя, на мой взгляд, современная Россия хотела бы видеть Лукашенко президентом долгое время. Он человек уже изученный, от него понятно, что можно ожидать. Все понимают, что он не договороспособный политик. С ним тяжело вести переговоры, но в то же время, по мнению части российских политиков, он делает какую-то работу, контролирует ситуацию в стране. Понятно, что с ним работают, также, как и Запад с ним работает. У оппозиции же нет сил. Это к вопросу, признают ли Тихановскую или нет. Кстати, западные страны вполне могут признать Тихановскую гражданским президентом, как это было в Венесуэле. Но этот вариант для Белоруссии менее возможен, потому что в Венесуэле другая политическая модель. Надо понимать, что это было все-таки протестное голосование, не за Светлану Тихановскую как за политика, а скорее за некий образ, который олицетворил протест общества. Лукашенко: четверть века у власти © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

- Сложно представить, какую политику реализовывала бы Тихановская, если бы выиграла выборы, например, по российскому направлению.

— Я думаю, что политика Светланы Тихановской была бы направлена на интересы исключительно белорусских граждан. В руководстве России есть огромный миф, что если уйдет Лукашенко, то все развалится и Белоруссии не будет. Это глубочайшее заблуждение, потому что, я считаю, должна быть сменяемость власти. Лукашенко пытается всем доказать, что если он уйдет, Беларусь поделят на части другие страны. Это глупости полные. Но это заблуждение глубоко сидит в сознании общества. И это неправильно.