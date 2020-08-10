России, конечно, желательно поддерживать и всячески развивать русофильские структуры в Белоруссии. Программа-максимум - добиться воссоединения в единое государство, считает историк Аркадий Гольдин, старший преподаватель МАДИ

В Белоруссии прошли выборы президента. ЦИК уже фактически объявила победителем Лукашенко с результатом более 80%. Однако оппозиция не согласна с результатами: в сети массово выкладывают протоколы с данными о победе Светланы Тихановской.

Ночью по стране прошли многочисленные акции протеста, в Минске силовики — ОМОН и внутренние войска — жестко зачистили протестующих.

- Аркадий, как вы в целом оцениваете прошедшие выборы? Что можете выделить?

— А что тут можно сказать? Стандартные "белорусские выборы". Игра в одни ворота с массированным использованием административного ресурса.

По явке: по предварительным данным она, хоть и высокая, но несколько ниже, чем в 2015, 2010, 2006 годах (по крайней мере, если исходить из официальных данных).

Результат, по всей видимости, подгоняется под стандартные 80% плюс-минус за Лукашенко. Новое — основной оппозиционный кандидат получила, по предварительным данным, больший процент голосов, чем любой из оппонентов Лукашенко на трёх предшествующих президентских выборах. Это говорит об определённой консолидации недовольных. Заметный процент голосов против всех. О реальном раскладе говорить сложно: свободными, открытыми и честными белорусские выборы не являются.

- Как вы считаете, властям Белоруссии удалось подавить протест? Или грядут новые уличные акции?

— Посмотрим. Я думаю, одним днём всё не ограничится. Но если лояльность силовиков Александру Лукашенко сохранится, его власти ничего не угрожает.

Лукашенко существенно отличается от Януковича — он жёсткий авторитарный правитель, по сути диктатор, бессменно пребывающий у власти более четверти века.

- Почему до сих пор молчит Лукашенко о результатах выюоров? Он до сих пор не сделал никаких заявлений. Какие на то могут быть причины?

— Вроде бы он уже выступил с заявлениями, но "ни к чему не обязывающими". Стандартные и ожидаемые слова о "кукловодах из-за границы" и т.п. Сложно сказать, насколько уверенно он себя чувствует. Он вполне может знать то, чего пока не знаем мы.

- Признают ли выборы на Западе? И что это будет значить для режима Лукашенко?



— Я сомневаюсь в том, что на Западе пойдут на открытое непризнание Лукашенко, если он удержит ситуацию под контролем. Его, конечно, будут критиковать за подавление свобод и "необеспечение стандартов свободных и честных выборов", но не более того. Естественно, для давления на Лукашенко будут оказывать определённую поддержку оппозиции.

- Как вы считаете, какой должна быть или какой будет реакция российского руководства на произошедшее в Белоруссии и на многочисленные антироссийские заявления и действия Лукашенко?

— Лукашенко, и мы в этом убедились уже многократно, — политик не "пророссийский" и не прорусский. Он себе на уме. России, конечно, желательно поддерживать и всячески развивать русофильские структуры в Белоруссии. Программа-максимум — добиться воссоединения в единое государство.

Ничего такого не делалось с 1991 г., и, я уверен, нынешнее российское руководство делать и не будет. Продолжатся те же игры, которые Россия вела с Лукашенко и прежде. Эта линия может приносить результат в краткосрочной перспективе, но стратегически это может привести к поражению.

- Какими будут теперь отношения России и Белоруссии?

— Если Лукашенко удержится, то вряд ли в российско-белорусских отношениях что-то принципиально изменится. Антироссийские эскапады он и раньше допускал и будет допускать периодически, тут ничего нового. У России сейчас в Белоруссии нет "своего" политика (и в обозримом будущем не предвидится), который был бы альтернативой действующему президенту.

Любой оппонент и конкурент Лукашенко сейчас более "прозападный", поэтому Россиийской Федерации "ставить" на его отстранение не с руки.

Лукашенко это прекрасно понимает. Куда, мол, вы от меня денетесь. Это даёт ему возможность на Россию давить в своих интересах и безнаказанно осуществлять недружественные акции. Конечно, России такое положение вещей нужно менять. А вот будет ли?