В Белоруссии прошли выборы президента. ЦИК уже фактически объявил победителем Лукашенко с результатом более 80%. Однако оппозиция не согласна с результатами: в сети массово выкладывают протоколы с данными о победе Светланы Тихановской.
Ночью по стране прошли многочисленные акции протеста, в Минске силовики — ОМОН и внутренние войска — жестко зачистили протестующих.
Своим мнением о происходящем в Белоруссии с Украиной.ру поделился политический философ Антон Розейвайн.
- Как вы в целом оцениваете прошедшие выборы? Что можете выделить?
— Практика посадок оппозиционных кандидатов не могла не сыграть на обострение. Лукашенко будто сознательно нарывался на максимальный конфликт и заранее спланировал самый решительный бой.
- Как вы считаете, властям Белоруссии удалось подавить протест? Или грядут новые уличные акции?
— Нет. Думаю, мы не видели даже десятой доли возможностей уличной оппозиции. Ожидаю сюрпризов. Например, стволов из Украины. Другое дело, их можно применить сразу в ходе уличных протестов, а можно начать грабить с ними банки спустя пару недель.
Не удивлюсь, если разыграют карту венесуэльца Хуана Гуайдо: оппозиционный кандидат объявляет себя победителем, Запад признаёт, а в стране начинаются акции гражданского неповиновения с участием спекулянтов и откровенного криминала. Спекулянты скупают отдельные группы товаров и создают дефицит, бандиты отвлекают полицейские силы, демонстрируют их слабость и беспомощность.
- Почему до сих пор молчит Лукашенко? Он еще не сделал никаких заявлений. Какие на то могут быть причины?
— Лукашенко все уже сказал накануне. Пообещал применять силу по полной, значит, и будет. Лишние слова будут признаком нерешительности. Да и говорить пока не о чем. Результатов нет, экзитпол не повод для президента.
- Признают ли выборы Запад и Россия? И что это будет значить для режима Лукашенко?
— Думаю, Запад не признает. Признание же России, скорее всего, будет (Россия вот даже за Тик-Ток вступалась, призывая Штаты следовать принципам ВТО — не важно, что в КНР в принципе запрещены глобальные интернет-платформы, включая тот же Тик-Ток).
Вот, и выборы в Белоруссии признают. Но даже если и не признают, помогать выживать будут. Возьмутся выводить белорусские товары на мировые рынки, например. Разумеется, не совсем по-братски, но за процент.
- Как вы считаете, какой должна быть или какой будет реакция российского руководства на произошедшее в Белоруссии и на многочисленные антироссийские заявления и действия Лукашенко?
— Россия попросту не может отреагировать иначе, как не могут иначе развиваться и российско-белорусские отношения. Ситуация развивается в рамках своей логики, а потому и действия акторов ещё долго предопределены как шахматные дебюты.