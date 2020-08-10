Политический философ Антон Розенвайн предупреждает, что мы не видели еще даже десятой доли возможностей уличной оппозиции в Белоруссии. Могут быть сюрпризы: например, завоз стволов из Украины. Другое дело, их можно применить сразу в ходе уличных протестов, а можно начать грабить с ними банки спустя пару недель, говорит Розенвайн

В Белоруссии прошли выборы президента. ЦИК уже фактически объявил победителем Лукашенко с результатом более 80%. Однако оппозиция не согласна с результатами: в сети массово выкладывают протоколы с данными о победе Светланы Тихановской.

Ночью по стране прошли многочисленные акции протеста, в Минске силовики — ОМОН и внутренние войска — жестко зачистили протестующих.

Своим мнением о происходящем в Белоруссии с Украиной.ру поделился политический философ Антон Розейвайн.

- Как вы в целом оцениваете прошедшие выборы? Что можете выделить?

— Практика посадок оппозиционных кандидатов не могла не сыграть на обострение. Лукашенко будто сознательно нарывался на максимальный конфликт и заранее спланировал самый решительный бой. Путин поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

- Как вы считаете, властям Белоруссии удалось подавить протест? Или грядут новые уличные акции?

— Нет. Думаю, мы не видели даже десятой доли возможностей уличной оппозиции. Ожидаю сюрпризов. Например, стволов из Украины. Другое дело, их можно применить сразу в ходе уличных протестов, а можно начать грабить с ними банки спустя пару недель.

Не удивлюсь, если разыграют карту венесуэльца Хуана Гуайдо: оппозиционный кандидат объявляет себя победителем, Запад признаёт, а в стране начинаются акции гражданского неповиновения с участием спекулянтов и откровенного криминала. Спекулянты скупают отдельные группы товаров и создают дефицит, бандиты отвлекают полицейские силы, демонстрируют их слабость и беспомощность.

- Почему до сих пор молчит Лукашенко? Он еще не сделал никаких заявлений. Какие на то могут быть причины?

— Лукашенко все уже сказал накануне. Пообещал применять силу по полной, значит, и будет. Лишние слова будут признаком нерешительности. Да и говорить пока не о чем. Результатов нет, экзитпол не повод для президента.

- Признают ли выборы Запад и Россия? И что это будет значить для режима Лукашенко?

— Думаю, Запад не признает. Признание же России, скорее всего, будет (Россия вот даже за Тик-Ток вступалась, призывая Штаты следовать принципам ВТО — не важно, что в КНР в принципе запрещены глобальные интернет-платформы, включая тот же Тик-Ток).

Алан Мамиев: Лукашенко — не Янукович, не трус и не подлец. Он руководит битвой за Белоруссию © из личного архива Алана Мамиева

- Как вы считаете, какой должна быть или какой будет реакция российского руководства на произошедшее в Белоруссии и на многочисленные антироссийские заявления и действия Лукашенко?

— Россия попросту не может отреагировать иначе, как не могут иначе развиваться и российско-белорусские отношения. Ситуация развивается в рамках своей логики, а потому и действия акторов ещё долго предопределены как шахматные дебюты.